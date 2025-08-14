„Most pedig egy újabb baloldali megmondóember fakadt ki Magyar Péterre.

Nagy Attila Tibor a következőket írta Facebook-posztjában:

»A Tisza elnöke név szerint nem rám, hanem ‘egyes elemzőkre’ hivatkozott, akik ‘klimatizált helyeken’ állítanak róla olyat, hogy fáradt, holott dehogyis. Akkor ezek szerint Magyar Péter energikusan szakított félbe számos alkalommal kérdező választópolgárt az elmúlt hetekben, erejétől telve vonta meg a szót Kecskeméten a helyi fideszes képviselőtől, bizonyítva azt, hogy a szólásszabadságnak az ő gyűlésein is megvannak a határai… Ez így még rosszabb is.«

A baloldali elemző már nem először húzza ki a gyufát Magyar Péternél. Legutóbb komoly kommentharc alakult ki, mert Nagy Attila Tibor nagyon rosszul sikerült interjúnak minősítette a Tisza Párt elnökének legutóbbi Partizán-interjúját, amelyre válaszul Magyar Péter és szimpatizánsai dühödt hozzászólásokkal írták tele az elemző közösségi oldalát.

Mindenesetre nem jó ómen Magyar Péternek, hogy hamarosan ráfordulva a választásokra baloldalhoz köthető emberek sorra fejezik ki rosszallásukat vele kapcsolatban.

Kezdődik a végjáték.”