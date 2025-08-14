Ft
Kommentháború Tisza Párt Nagy Attila Tibor Magyar Péter

Nagy Attila Tibornál elszakadt a cérna, keményen beolvasott Magyar Péternek

2025. augusztus 14. 05:54

Nem jó ómen Magyar Péternek, kezdődik a végjáték.

2025. augusztus 14. 05:54
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Most pedig egy újabb baloldali megmondóember fakadt ki Magyar Péterre.

Nagy Attila Tibor a következőket írta Facebook-posztjában:

»A Tisza elnöke név szerint nem rám, hanem ‘egyes elemzőkre’ hivatkozott, akik ‘klimatizált helyeken’ állítanak róla olyat, hogy fáradt, holott dehogyis. Akkor ezek szerint Magyar Péter energikusan szakított félbe számos alkalommal kérdező választópolgárt az elmúlt hetekben, erejétől telve vonta meg a szót Kecskeméten a helyi fideszes képviselőtől, bizonyítva azt, hogy a szólásszabadságnak az ő gyűlésein is megvannak a határai… Ez így még rosszabb is.«

A baloldali elemző már nem először húzza ki a gyufát Magyar Péternél. Legutóbb komoly kommentharc alakult ki, mert Nagy Attila Tibor nagyon rosszul sikerült interjúnak minősítette a Tisza Párt elnökének legutóbbi Partizán-interjúját, amelyre válaszul Magyar Péter és szimpatizánsai dühödt hozzászólásokkal írták tele az elemző közösségi oldalát.

Mindenesetre nem jó ómen Magyar Péternek, hogy hamarosan ráfordulva a választásokra baloldalhoz köthető emberek sorra fejezik ki rosszallásukat vele kapcsolatban.

Kezdődik a végjáték.”

Ceglédi Zoltán

Facebook

Idézőjel

Kifejezetten helyesen tette Magyar Péter, hogy tegnap kora estétől hajnali 00:40-ig Strasbourgból (!) dühödt kommentcsatát vívott Nagy Attila Tibor politikai elemző oldalán

Most látszik csak igazán, hogy milyen jó helyre tették a zsetont az influenszerek és az ellenzéki elit.

Nyitókép: YouTube/Képernyőkép

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Sróf
2025. augusztus 14. 07:07
@harcimarci-9-9 "kit fognak helyette előkotorni?" Hogy Petro Madyar nem lesz miniszterelnökjelölt, az tutifix, korábban majdnem biztosra vettem, hogy Dobrevre fogják cserélni, de most már inkább Karácsonyt mondanám.
opht
2025. augusztus 14. 07:04
Nem tudom, ki ez a publicista, de már vagy 100x leírta, hogy MP-nek vége, szétesett a Tisza, most már biztos a Fidesz-győzelem stb. Aztán a hivatkozott események, mondatok meg el sem érik az átlag választópolgár ingerküszöbét. A vágyvezérelt gondolkodás iskolapéldáját nyújtja, és nem hiszem, hogy ez bámilyen módon hasznos lenne a mi oldalunknak. A Mandiner helyében nem szemlézném, mert szekunder szégyenérzetem van tőle; gondolom, másnak is.
chief Bromden
2025. augusztus 14. 06:48
Petya amolyan Mucsi féle grillező, aki sütögeti saját pecsenyéjét és közben mindent feléget maga körül. Menekülnek a gombával etetett meghívottak és bevonzza az ó ellenzéket akik nem tudtak tanulni az előző választásból, megégnek vele együtt. Működik a politikai krematórium.
Dixtroy
2025. augusztus 14. 06:45
Az egyik semmitmondó fáradt fing a másik semmitmondó fáradt fing hessegetésével akar izgalmas fing lenni. Szellőztetni kéne.
