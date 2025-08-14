Ft
dollár csúcs bitcoin politika

Nem csak a közelgő béketárgyalás a történelmi: minden rekordot megdöntött a bitcoin

2025. augusztus 14. 06:12

Piaci elemzők további árfolyam-emelkedést valószínűsítenek.

2025. augusztus 14. 06:12
null

Csütörtökön az ázsiai kereskedésben a bitcoin árfolyama 124 ezer dollár felett elérte minden idők legmagasabb szintjét. Az Ether, a második legnagyobb piaci értékű digitális eszköz pedig két és fél éves csúcsra emelkedett. 

A bitcoin mostani történelmi csúcsa a monetáris politika lazításának várakozásából, az intézményi kereslet folyamatos növekedéséből és az amerikai szabályozási környezet kedvező változásaiból fakad. 

A befektetők szinte biztosra veszik, hogy az amerikai jegybank (Federal Reserve) szeptember 17-én újra kamatot vág. A munkapiaci lassulás és az inflációs nyomás mérséklődése miatt a piac akár 0,5 százalékpontos kamatvágás lehetőségét is latolgatja. 

A kamatvágási kilátások miatt gyengülő amerikai dollár vonzóbbá tette a kockázatosabb eszközöket, köztük a kriptovalutákat. A kriptoszektor egészében erősödött a kockázatvállalási hajlandóság. Az intézményes befektetők nagy összegű vásárlásai megfigyelések szerint stabil keresleti bázist biztosítanak a kriptodevizák számára. 

Piaci elemzők további árfolyam-emelkedést valószínűsítenek. Tony Sycamore, az IG Markets elemzője szerint egy tartós kitörés a 125 000 dolláros szint fölé, akár 150 000 dollárig is emelheti a bitcoin árát. A jelenlegi piaci hangulat az erősödés mellett szól, és a fundamentális tényezők is támogatják az emelkedést. 

Az Ether is jelentős emelkedést könyvelhetett el, részben a bitcoin árfolyamának húzóereje, részben az Ethereum-hálózat növekvő használata miatt.

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

tasijani
•••
2025. augusztus 14. 06:42 Szerkesztve
A minap kérdeztem a mesterséges intelligenciát, mennyi volt az összes forgalomban lévő Bitcoin összértéke, mikor először mondtam 2010 március közepén a barátaimnak, hogy be kéne vásárolni belőle... Az AI azt írta, hogy kb 4.700 dollár... Akkor az addigra már kibányászott összes Bitcoin ért ennyit. Azaz valamivel kevesebbet, mint 1.000.000 forintot... ...De legalább nem lógnak a s*ggemből IS piócák... :)
