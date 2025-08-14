Az elveszett ritmus nyomában

2025. augusztus 14. 05:23

A föld a permanens válság állapotába lépett, amelynek legpontosabb analógiája a weimari Németország. A Nyugat elveszítette a ritmusát és a szerkezetét, de Oroszország és Kína is kevésbé stabil a látszatnál. A társadalmaink sokkal sebezhetőbbek, mint azt önmagukról hiszik – állítja a legendás elemző, Robert D. Kaplan.

Robert D. Kaplan amerikai geopolitikai elemző, realista gondolkodó életművéről e sorok szerzője írt először Magyar- országon, tizenhét esztendővel ezelőtt a Kommentár folyóirat hasábjain. Később a Brain Bar színpadára is meghívtuk, nem véletlenül. Kaplan nem szobatudósként, hanem utazóként dolgozza fel a világot: pályája során éveket töltött katonák között, elmerült a Balkán, a Mediterráneum, Afrika és az Indiai-óceán legkülönbözőbb közösségeiben – mindezek alapján harminc éve állítja, hogy közeleg az anarchia kora.

