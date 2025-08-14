Ft
Von der Leyen ügynökei már Kijevet is bevették

2025. augusztus 14. 06:34

Kijev az a hely, ahol egészen csodálatos találkozások tudnak történni.

2025. augusztus 14. 06:34
null
Rácz András
Rácz András
Facebook

„Kár, hogy a magyar kormánypropaganda ezt soha nem fogja megérteni – elsősorban azért, mert gyávák ahhoz, hogy ideutazzanak.

Köszönöm Ceber Rolandnak a beszélgetést és a lehetőséget..Nem, valójában nem alapítottuk meg (egyelőre) az első kijevi Tisza-szigetet – de ha sok hülyeséget írnak össze rólunk az otthoni médiamunkások, akár még erre is sor kerülhet.

Féleszűek kedvéért: #irónia”

Nyitókép forrása: Rácz András Facebook-oldala

***

llnnhegyi
2025. augusztus 14. 07:46
Rácz András a Kiskunbüdösbütykösi hírmondó újságírója, tömény alföldi köcsög! ,Kijevbe látogatott. Magyar Júdás Péter azonnal rácuppant!
Válasz erre
1
0
Alte
2025. augusztus 14. 07:29
Rácz András videojáték szakértőt olvashattuk.
Válasz erre
1
0
piramis-2
2025. augusztus 14. 07:15
Bandi, b+.... Nem gondoltam rólad sokat, eddig sem. Ám be bizonyosodott... ostobább vagy mint gondoltam.
Válasz erre
5
0
Egyszeriember
•••
2025. augusztus 14. 07:09 Szerkesztve
Ismerős név, ki ez?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!