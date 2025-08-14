Köszönöm Ceber Rolandnak a beszélgetést és a lehetőséget..Nem, valójában nem alapítottuk meg (egyelőre) az első kijevi Tisza-szigetet – de ha sok hülyeséget írnak össze rólunk az otthoni médiamunkások, akár még erre is sor kerülhet.

Féleszűek kedvéért: #irónia”

Nyitókép forrása: Rácz András Facebook-oldala

