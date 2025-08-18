Ft
08. 18.
hétfő
08. 18.
hétfő
Zelenszkij Trump térkép Bohár Dániel

Ez történelem!

2025. augusztus 18. 21:50

Trump és Zelenszkij egy ukrán térkép előtt tárgyal az Ovális Irodában.

2025. augusztus 18. 21:50
Bohár Dániel
Bohár Dániel
Facebook

„EZ TÖRTÉNELEM! Trump és Zelenszkij egy ukrán térkép előtt tárgyal az Ovális Irodában. A térképen azokat a területeket jelölték meg, amiket elfoglaltak az oroszok. Közel a békemegállapodás?”

Forrás: Bohár Dániel Facebook-oldala

Nyitókép: Bohár Dániel Facebook-oldala

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
lististerc
2025. augusztus 18. 22:08
Jé, Zelenszkijnek van öltönye? Mondjuk, egy háború után illik felöltözni a béketárgyalásokhoz. Az európai csúcsvezetők pedig az ajtón kívül egy széken üldögélnek. Új világrend van, ők szabták el,viseljék következményeit.Megérdemlik ezt a világszintű megaláztatást.Mi, egyszerű európaiak talán nem.
2
0
szilvarozsa
2025. augusztus 18. 21:54
"Trump és Zelenszkij egy ukrán térkép előtt tárgyal az Ovális Irodában. " De hol a picsában vannak az európai nagyágyúk? Ursula, a német, francia, finn, olasz nagyfejű? Még a sámlijukat sem látni.
8
1
counter-revolution
2025. augusztus 18. 21:54
Mindenkinek jobb lenne, ha Ukrajna lenne történelem.
10
0
ergo07-2
2025. augusztus 18. 21:52
Engem a nyugati rész érdekel. A keleti már le van beszélve, gondolom
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!