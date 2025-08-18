Kamerák előtt szólalkozott össze Trump és Merz az ukrajnai tűzszünetről
Donald Trump a Fehér Házban Volodimir Zelenszkijt, illetve az európai vezetőket fogadta, hogy az orosz-ukrán háború lezárásáról egyeztessenek.
Trump és Zelenszkij egy ukrán térkép előtt tárgyal az Ovális Irodában.
„EZ TÖRTÉNELEM! Trump és Zelenszkij egy ukrán térkép előtt tárgyal az Ovális Irodában. A térképen azokat a területeket jelölték meg, amiket elfoglaltak az oroszok. Közel a békemegállapodás?”
Nyitókép: Bohár Dániel Facebook-oldala