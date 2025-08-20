Magyarország világelső lehet: Orbán Viktorék történelmi építkezést terveznek

Nemrég megjelent az állami építési beruházások rendjéről szóló kormányhatározat, amely részletesen ismerteti, hogy a következő tíz évben milyen nagyobb fejlesztéseket tervez az állam végrehajtani.

Amennyiben a dokumentumban foglaltak menetrendszerűen megvalósulnak, akkor

2035-re a világ minden országa közül Magyarországnak lesz a legjobb a közúti infrastruktúrája

– írta összeállításában a Telex.

A beruházási keretprogram mellékletében felsorolt tételek alapján az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) munkatársai több tízezer milliárd forint értékben több száz projektet vittek fel a listára. Ezek között több olyan fejlesztés van, amely önmagában is több százmilliárd forintba kerül majd.

A lap cikkében felhívta arra a figyelmet, hogy a mintegy 40 ezer milliárd forintra rugó beruházások megvalósításához egyedi döntésekre is szükség lesz majd.

Autópályák és gyorsforgalmi utak

Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb közlekedési beruházási terveket.

Az ágazati keretprogram egyértelműen legnagyobb tételeit egy teljesen új gyorsforgalmi út felépítése, illetve több, most még csak egy rövid szakaszban létező autópálya teljes kiépítése teszi ki.

A listában ezeken kívül egy sor út négysávosítása szerepel – derül ki a dokumentumból.

A legfontosabb tervezett gyorsforgalmi utak a következők: