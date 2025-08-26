Lélegzetelállító felvételeken az épülő Duna-híd (VIDEÓ)

150 tonnás elemekkel épül a mohácsi Duna-híd – már a névadásról folyik a vita
Látványosan halad a mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó gyorsforgalmi út építése, miközben a helyiek már a leendő híd nevéről is szavaznak.
Kiderült, hogy találkozik a munkálatok során a múlt és a jövő Mohács városánál.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, újabb látványos szakaszához érkezett a mohácsi Duna-híd építése.
Ezt is ajánljuk a témában
Látványosan halad a mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó gyorsforgalmi út építése, miközben a helyiek már a leendő híd nevéről is szavaznak.
A munkálatok során már zajlik a hatalmas mederpillér kialakítása, amelynek elemei 150-160 tonnát is nyomnak.
Ezeket a monstrumokat csak az ország legnagyobb úszódaruja, a „Clark Ádám” képes megmozgatni.
A mohácsi Duna-híd Magyarország egyik legnagyobb közútfejlesztési beruházása, amely a térség megközelíthetőségét jelentősen javítja. Az új átkelő bekapcsolja a Mohács környéki településeket a 2x2 sávos közúthálózatba, valamint új dunai átkelési lehetőséget biztosít, ami stratégiai jelentőségű az egész régió számára.
A Speciálterv Építőmérnöki Kft. Youtube-csatornáján egy látványos videót osztott meg a szerkezetről. A felvételhez fűzött leírásban felhívták arra a figyelmet, hogy
a felső keresztmerevítő hálózat „historizáló” jelleget kölcsönöz a történelmi város közelében épülő hídszerkezetnek.
A vonatkozó videót alább tekintheti meg:
Nyitókép: Képernyőfotó