Lélegzetelállító felvételeken az épülő Duna-híd (VIDEÓ)

2025. augusztus 26. 10:41

Kiderült, hogy találkozik a munkálatok során a múlt és a jövő Mohács városánál.

2025. augusztus 26. 10:41
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, újabb látványos szakaszához érkezett a mohácsi Duna-híd építése. 

A munkálatok során már zajlik a hatalmas mederpillér kialakítása, amelynek elemei 150-160 tonnát is nyomnak.

Ezeket a monstrumokat csak az ország legnagyobb úszódaruja, a „Clark Ádám” képes megmozgatni.

A mohácsi Duna-híd Magyarország egyik legnagyobb közútfejlesztési beruházása, amely a térség megközelíthetőségét jelentősen javítja. Az új átkelő bekapcsolja a Mohács környéki településeket a 2x2 sávos közúthálózatba, valamint új dunai átkelési lehetőséget biztosít, ami stratégiai jelentőségű az egész régió számára.

Múlt és jövő találkozása

A Speciálterv Építőmérnöki Kft. Youtube-csatornáján egy látványos videót osztott meg a szerkezetről. A felvételhez fűzött leírásban felhívták arra a figyelmet, hogy

a felső keresztmerevítő hálózat „historizáló” jelleget kölcsönöz a történelmi város közelében épülő hídszerkezetnek.

A vonatkozó videót alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

jóember
2025. augusztus 26. 11:43
Szép híd, megérdemelt volna egy hasonlóan színvonalas bemutatót, nem ilyen kimondottan vacak videót.
herden100
2025. augusztus 26. 10:42
🇭🇺 Tomori Híd.
