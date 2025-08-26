Lélegzetelállító felvételeken az épülő Duna-híd (VIDEÓ)

Józsikám, erre mondják azt az IT-sok, hogy direkt jó, hogy így van elcsesződve

Tudtad, hogy a fehércsoki a rendes csoki gyártásának a maradékából van? Azt mégis így prémium, úgy prémium… na, ez ennek az inverze. Az emberek meg imádják, ha át vannak verve. Veczán Zoltán írása.