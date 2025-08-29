Ft
ausztriai esztergomi Magyar Péterék Tisza botrány

Újabb tiszás csoport állt ki az adóemelés mellet: az osztrák 40 százalékos adókulcshoz hasonlítgatják a Tisza botrányos tervét

2025. augusztus 29. 17:00

A Tisza Párt belső köre szerint a kiszivárgottnál is magasabb adók jöhetnek.

2025. augusztus 29. 17:00
null

Ezúttal az esztergomi tiszás csoport állt ki Magyar Péterék botrányt kiváltó adócsomagja mellett – olvasható a Magyar Nemzeten.

A Dunakanyar közeli tiszás csoport szerint az új adózási forma – annak sávos jellege miatt – igazságos lenne.

A Tisza-adót alátámasztandó az ausztriai adózási rendszert hozták fel példának.

„Ausztriában a bruttó éves átlagbér 40 ezer euró körül alakult, amely a fenti sávhatárokat figyelembe véve nem is a Tisza-adó legmagasabb kulcsának megfelelő 33 százalékkal, hanem egyenesen 40 százalékkal adózik– olvasható a cikkben.

Mindez azt jelzi, hogy a Tisza Párthoz közelállók a középosztályt még radikálisabban érintő adóemelési tervekkel is számolnak.

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Simbaya
2025. augusztus 29. 18:48
Megnézném mennyit keresnek a tiszás csoport tagja, ha dolgoznak egyáltalán. 150-200 bruttó, havi 10 óra mosogatással? Ingyenélő tetves aljadékok rohadjon meg az összes!
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. augusztus 29. 18:16
"Újabb tiszás csoport állt ki az adóemelés mellet: .." melyiket favorizánák jobban a körte, alma, vagy a dinnye mellet ?
Válasz erre
0
0
metálgitár
2025. augusztus 29. 18:10
Az igazságos "adózás" az lenne, ha mindenki ugyanannyit fizetne ugyanazért az igénybevett állami szolgáltatásért. Az egykulcsos SZJA már szolidáris adózás. A többkulcsos SZJA a középosztály nyúzása.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
•••
2025. augusztus 29. 18:01 Szerkesztve
Ballibsi annak idején bolsiként is ostoba volt, aztán libsiként is, ugyan miért lenne most szájszagúként okosabb?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!