Újabb tiszás csoport állt ki az adóemelés mellet: az osztrák 40 százalékos adókulcshoz hasonlítgatják a Tisza botrányos tervét

Ezúttal az esztergomi tiszás csoport állt ki Magyar Péterék botrányt kiváltó adócsomagja mellett – olvasható a Magyar Nemzeten.
A Dunakanyar közeli tiszás csoport szerint az új adózási forma – annak sávos jellege miatt – igazságos lenne.
A Tisza-adót alátámasztandó az ausztriai adózási rendszert hozták fel példának.
„Ausztriában a bruttó éves átlagbér 40 ezer euró körül alakult, amely a fenti sávhatárokat figyelembe véve nem is a Tisza-adó legmagasabb kulcsának megfelelő 33 százalékkal, hanem egyenesen 40 százalékkal adózik” – olvasható a cikkben.
Mindez azt jelzi, hogy a Tisza Párthoz közelállók a középosztályt még radikálisabban érintő adóemelési tervekkel is számolnak.