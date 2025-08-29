Újabb tiszás csoport állt ki az adóemelés mellet: az osztrák 40 százalékos adókulcshoz hasonlítgatják a Tisza botrányos tervét

Ezúttal az esztergomi tiszás csoport állt ki Magyar Péterék botrányt kiváltó adócsomagja mellett – olvasható a Magyar Nemzeten.

A Dunakanyar közeli tiszás csoport szerint az új adózási forma – annak sávos jellege miatt – igazságos lenne.

A Tisza-adót alátámasztandó az ausztriai adózási rendszert hozták fel példának.

„Ausztriában a bruttó éves átlagbér 40 ezer euró körül alakult, amely a fenti sávhatárokat figyelembe véve nem is a Tisza-adó legmagasabb kulcsának megfelelő 33 százalékkal, hanem egyenesen 40 százalékkal adózik” – olvasható a cikkben.