Itt a kalkulátor – kiszámolhatja, mennyivel keresne kevesebbet a Tisza-adóval
Készítettünk egy kalkulátort a Tisza-féle adóemelésre, próbálja ki ön is!
Átver és lenyúlja a pénzed.
„A Tisza-adó tökéletesen megmutatja, hogy milyen Magyar Péter.
Ez Magyar Péter.
Igazságtalan az élet.
Mindig ilyen volt.
Az egész élete erről szól.
Most hazudik és átver, de ha tudná, azonnal bevezetné a brutális Tisza-adót.
Ott a dokumentum a Tisza-adóról, világos, hogy fizetni fogsz.
Ott van Tarr Zoltán beismerése, világos, hogy fizetni fogsz. És világos, hogy átvernek.
Ezek ilyenek.
Aztán a te pénzedből lehetne kedvezni a bankoknak és a multiknak. Mert Brüsszel ezt várja.
Ne hagyd, hogy átverjenek!
Ne hagyd, hogy a brutális Tisza-adóval lenyúlják a pénzed!
Áprilisban elzavarjuk őket!
A magyar politikatörténet szemétdombján van a Tisza helye.”
Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka