08. 29.
péntek
Tarr Zoltán Menczer Tamás Tisza Párt Tisza-adó Magyar Péter

A Tisza-adó tökéletesen megmutatja, hogy milyen Magyar Péter

2025. augusztus 29. 15:12

Átver és lenyúlja a pénzed.

2025. augusztus 29. 15:12
Menczer Tamás
Menczer Tamás
Facebook

„A Tisza-adó tökéletesen megmutatja, hogy milyen Magyar Péter.

Átver és lenyúlja a pénzed.

Ez Magyar Péter.

Igazságtalan az élet.

Mindig ilyen volt.

Az egész élete erről szól.

Most hazudik és átver, de ha tudná, azonnal bevezetné a brutális Tisza-adót.

Ott a dokumentum a Tisza-adóról, világos, hogy fizetni fogsz.

Ott van Tarr Zoltán beismerése, világos, hogy fizetni fogsz. És világos, hogy átvernek.

Ezek ilyenek.

Aztán a te pénzedből lehetne kedvezni a bankoknak és a multiknak. Mert Brüsszel ezt várja.

Ne hagyd, hogy átverjenek!

Ne hagyd, hogy a brutális Tisza-adóval lenyúlják a pénzed!

Áprilisban elzavarjuk őket!

A magyar politikatörténet szemétdombján van a Tisza helye.”

Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka 

bagira004
2025. augusztus 29. 16:57
Magyarország szégyene ,hogy a poloskás egyetlen szavazatot kap . Sok marha nyugdíjasnak nem tetszik a nyugdíja poloskás után futnak vegyen el belőle. Fiatalok meg a poloskással jövőjüket maguk alól kiüttetik .
nyugalom
2025. augusztus 29. 16:54
A jövő héten megjelenik a képződményről szóló könyv! Idegben van már!
survivor
2025. augusztus 29. 16:02
nyugalom Úgy 2026 végén már kezdenek majd morogni Mert nem jutott Karácsonyra , Újévre ... 2027- ben eltörli a 13. havi nyugdíjat ( "OVi ellopta") Akkor már morci lesz a nyugger....
survivor
2025. augusztus 29. 15:59
Ezt már az MLM ezéssel is bebizonyította. "rendszerváltó jegy " :-)))
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!