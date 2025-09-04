Finnországból érkezett: Magyarországot ki kell zárni a schengeni övezetből!

Az év híre: a svédek Magyarország miatt féltik az Európai Unió biztonságát
Eközben Stockholmban azt sem tudják, hogyan küldjék haza az illegális migránsokat.
Tytti Tuppurainen arra hivatkozik, hogy a magyar kormány megkönnyítette orosz és belarusz állampolgárok belépését, ám valójában kizárólag munkavállalás céljából, és egyébként is, Németországban sokkal több engedélyt regisztráltak.
Tytti Tuppurainen, a finn Szociáldemokrata Párt elnöke felszólította az EU-t, hogy zárja ki Magyarországot a schengeni övezetből és vezessen be határellenőrzést, miután Budapest megkönnyítette orosz és belarusz állampolgárok belépését – írja az SME.
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint ezek az aggodalmak a balti propagandakampány eredményei.
Mint megírtuk, Magyarországon a külföldi állampolgárok egyszerűsített beutazása kizárólag munkavállalás céljából engedélyezett, szigorúan szabályozott eljárás keretében. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig arra mutatott rá, hogy Magyarországon mindössze hatezer orosz munkavállalót regisztráltak, míg Németországban 300 ezret, azaz a programmal szembeni kifogások kizárólag politikai jellegűek.
Ezt is ajánljuk a témában
Eközben Stockholmban azt sem tudják, hogyan küldjék haza az illegális migránsokat.
Nyitókép: AFP/Valeria Mongelli
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Ezt is ajánljuk a témában
Kontinentális léptékű Murphy-törvény: amit el lehetett rontani, azt el is rontották. Rajcsányi Gellért írása.