Finnországból érkezett: Magyarországot ki kell zárni a schengeni övezetből!

Tytti Tuppurainen, a finn Szociáldemokrata Párt elnöke felszólította az EU-t, hogy zárja ki Magyarországot a schengeni övezetből és vezessen be határellenőrzést, miután Budapest megkönnyítette orosz és belarusz állampolgárok belépését – írja az SME.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint ezek az aggodalmak a balti propagandakampány eredményei.

Mint megírtuk, Magyarországon a külföldi állampolgárok egyszerűsített beutazása kizárólag munkavállalás céljából engedélyezett, szigorúan szabályozott eljárás keretében. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig arra mutatott rá, hogy Magyarországon mindössze hatezer orosz munkavállalót regisztráltak, míg Németországban 300 ezret, azaz a programmal szembeni kifogások kizárólag politikai jellegűek.