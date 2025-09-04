Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
schengeni övezet Németország Magyarország Budapest EU Finnország

Finnországból érkezett: Magyarországot ki kell zárni a schengeni övezetből!

2025. szeptember 04. 09:19

Tytti Tuppurainen arra hivatkozik, hogy a magyar kormány megkönnyítette orosz és belarusz állampolgárok belépését, ám valójában kizárólag munkavállalás céljából, és egyébként is, Németországban sokkal több engedélyt regisztráltak.

2025. szeptember 04. 09:19
null

Tytti Tuppurainen, a finn Szociáldemokrata Párt elnöke felszólította az EU-t, hogy zárja ki Magyarországot a schengeni övezetből és vezessen be határellenőrzést, miután Budapest megkönnyítette orosz és belarusz állampolgárok belépését – írja az SME.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint ezek az aggodalmak a balti propagandakampány eredményei.

Mint megírtuk, Magyarországon a külföldi állampolgárok egyszerűsített beutazása kizárólag munkavállalás céljából engedélyezett, szigorúan szabályozott eljárás keretében. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig arra mutatott rá, hogy Magyarországon mindössze hatezer orosz munkavállalót regisztráltak, míg Németországban 300 ezret, azaz a programmal szembeni kifogások kizárólag politikai jellegűek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Valeria Mongelli

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 87 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NewWorldOrder
2025. szeptember 04. 11:21
Ezeket a kijelentéseket meg kell jegyezni és ha el jón az ideje, majd ezek a kijelentése meghatározhatják az adott országgal való jövõbeli viszonyunkat,
Válasz erre
0
0
andris-923
2025. szeptember 04. 11:19
És mi van azzal a 6 millió muszlim hátterű bevándorlóval akit Németország évek óta etet itat ? Az nem veszélyes a schengeni övezetre ? Csak az a 6 ezer orosszal van baj ?
Válasz erre
0
0
Tippmann-M4-223
•••
2025. szeptember 04. 11:15 Szerkesztve
Semmi extra barátaim, csak egy klvótapicsa tét nélküli böffenete. Pontosan tudja, hogy az nem fog menni. Ez nem több, mint hangulatkeltés.
Válasz erre
0
0
papalimapapa
2025. szeptember 04. 11:04
Tytti Tuppurainen! Megártott a karibu szarpakolás? Tudjuk, hogy a kevés napfény, ott fent északon, komoly kihívás a normális életnek, de azért a mentális problémákat csak erre ráfogni nem lehet. Van ott valami komolyabb probléma is a háttérben, Hölgyem... a libsizmus. Irány a jégkunyhó, mássz az eszkimók közé... ott legalább meleg van.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!