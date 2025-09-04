Ennél fontosabb helyről nem is érkezhetett volna: Magyarország példát mutat Európának

Wang Yi kínai külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Pekingben találkoztak, ahol a két ország kapcsolatainak történelmi csúcspontját hangsúlyozták – írja a Global Times.

Wang Yi kiemelte, hogy Kína és Magyarország együttműködése példát mutat Európának a partnerségre.

Szijjártó Péter méltatta Kína békepárti szerepét, stratégiai partnernek nevezte az ázsiai országot, valamint hangsúlyozta: Európának lehetőséget jelent a Kínával való együttműködés, nem pedig kockázatot.