Ennél fontosabb helyről nem is érkezhetett volna: Magyarország példát mutat Európának

Szijjártó Péter világossá tette: Magyarország elutasítja az Izrael-ellenes brüsszeli javaslatokat
„Az Izraellel való stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozunk” – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.
A kínai külügyminiszter hosszasan dicsérte a két ország kapcsolatainak történelmi csúcspontját, valamint arról beszélt, hogy a magyar-kínai együttműködés példát mutat Európának a partnerségre.
Wang Yi kínai külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Pekingben találkoztak, ahol a két ország kapcsolatainak történelmi csúcspontját hangsúlyozták – írja a Global Times.
Wang Yi kiemelte, hogy Kína és Magyarország együttműködése példát mutat Európának a partnerségre.
Szijjártó Péter méltatta Kína békepárti szerepét, stratégiai partnernek nevezte az ázsiai országot, valamint hangsúlyozta: Európának lehetőséget jelent a Kínával való együttműködés, nem pedig kockázatot.
