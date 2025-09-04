Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Magyarország Kína Wang Yi Szijjártó Péter

Ennél fontosabb helyről nem is érkezhetett volna: Magyarország példát mutat Európának

2025. szeptember 04. 10:37

A kínai külügyminiszter hosszasan dicsérte a két ország kapcsolatainak történelmi csúcspontját, valamint arról beszélt, hogy a magyar-kínai együttműködés példát mutat Európának a partnerségre.

2025. szeptember 04. 10:37
null

Wang Yi kínai külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Pekingben találkoztak, ahol a két ország kapcsolatainak történelmi csúcspontját hangsúlyozták – írja a Global Times.

Wang Yi kiemelte, hogy Kína és Magyarország együttműködése példát mutat Európának a partnerségre.

Szijjártó Péter méltatta Kína békepárti szerepét, stratégiai partnernek nevezte az ázsiai országot, valamint hangsúlyozta: Európának lehetőséget jelent a Kínával való együttműködés, nem pedig kockázatot.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Hegyi Gyula

Index

Idézőjel

Az új világrend valóság lett Pekingben

Az új világrend kialakulásában fontos szerepe volt az ukrajnai háborúnak.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2025. szeptember 04. 11:12
Nesztek macskaasztalosok!
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. szeptember 04. 10:54 Szerkesztve
A fájzerkúrva által kimondott "leválás" és "kockázat mentesítés" remek dolog lenne, ha: 1. nem csak Kínára értenék, hanem elsősorban az USA-ra és csak utána, másodsorban Kínára és 2. lenne valamilyen életképes EURÓPAI alternatíva a mesterséges intelligenciára, a közösségi hálózatokra, a dróngyártásra, az elektromos átmenetre, stb, stb, stb.......valamint, 3. lenne hozzáférése Európának a 21. század stratégiai nyersanyagaihoz és a megfizethető árú energiahordozókhoz Oroszország nélkül. De hát mit várunk a lippsiktől? Azt, hogy gondolkozzanak vágyvezérelt hülyeségek hajtogatása helyett? "Ugyan!" Azt várhatjuk...
Válasz erre
3
0
kimirszen
2025. szeptember 04. 10:51
beke23-a 2025. szeptember 04. 10:50 Magyarorszag ugyesen politizal. Isten mentsen ezt amatorokre bizni. A hintapolitika bukás.
Válasz erre
1
3
beke23-a
2025. szeptember 04. 10:50
Magyarorszag ugyesen politizal. Isten mentsen ezt amatorokre bizni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!