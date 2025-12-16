Ft
béke Zelenszkij orosz-ukrán háború Donald Trump

Trump végleg sarokba szorította Zelenszkijt: megvan a határidő, eddig kell döntenie a békéről Kijevnek

2025. december 16. 11:14

Ellenkező esetben csúnya következményekkel kell számolnia.

2025. december 16. 11:14
null

Az Egyesült Államok karácsonyig adott haladékot Ukrajnának, hogy elfogadja az új biztonsági garanciákról szóló javaslatot. Donald Trump kormánya figyelmeztette Zelenszkijt, hogy az ajánlat nem marad érvényben örökké – írta meg a Politico és az RBC-Ukraine alapján a Kárpáthír.

Ezt is ajánljuk a témában

A Politico szerint a szóban forgó javaslat Trump eddigi legerősebb és legkonkrétabb biztonsági ajánlata Kijev számára, de szigorú időkerettel rendelkezik. A lapnak nyilatkozó amerikai tisztviselő tisztázta: ez azt jelenti, hogy ha Ukrajna most sem fogadja el a feltételeket, ezután már jó eséllyel csak egyre kevésbé kedvező ajánlatokkal találhatja szembe magát.

Washington azt várja, hogy az egyezség még karácsony előtt megszülethet.

„Az alku lényege, hogy valóban erős, az 5. cikkelyhez hasonló garanciákat biztosítsunk” – idézte a tisztviselőt a lap.

Zelenszkij persze most is habozik, állítólag attól tartva, hogy egyértelmű és azonnali NATO-tagság nélkül Oroszország később majd újra támadást indíthat. Az európai szövetségesek pedig attól tartanak, hogy a gyakorlatban ezek a garanciák nem bizonyulnak majd elég hatékonynak a teljes jogú tagság nyújtotta védelem nélkül.

A sokadjára újrafogalmazott kifogások tehát továbbra is azt a célt követik, hogy a béke rovására beleerőszakolhassák Ukrajnát a NATO-ba. Mivel ez volna az utolsó dolog, amibe Putyin beletörődne, így lényegében Ukrajna és Brüsszel – amennyiben az új ajánlatot is elutasítják – azt teszik nyilvánvalóvá, hogy hallani sem akarnak a békéről.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

pipa89
2025. december 16. 12:24
Vigyétek már az olvasó felületről ezt a hülye Media Marktos hirdetést! Nem elég, hogy a teljes felülethez kattintgatni kell az ablakok garmadáját, most már olvasni sem lehet a cikkeket.
olajfa-0
2025. december 16. 12:12
Most akkor ez alak dönt a béke kérdésében?! Akkor tényleg ő lehet a világ egyik ura...Azért szerintem nagy baj, hogy ekkora hatalom van a kezében. Közben úgy tűnik színháznak tekinti a világot.
szantofer
2025. december 16. 11:55
És mit szól ehhez Putyin? Amúgy meg a NATO tagság kérdése csak egy a megoldandó problémák közül.
simakutya
2025. december 16. 11:48
Felelőtlen az 5. cikkelyhez hasonló ajánlat. Ez egy tennorista állam , orrvérzésig fogják provokálni Putyint
