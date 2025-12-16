Trump végleg sarokba szorította Zelenszkijt: megvan a határidő, eddig kell döntenie a békéről Kijevnek

„Az alku lényege, hogy valóban erős, az 5. cikkelyhez hasonló garanciákat biztosítsunk” – idézte a tisztviselőt a lap.

Zelenszkij persze most is habozik, állítólag attól tartva, hogy egyértelmű és azonnali NATO-tagság nélkül Oroszország később majd újra támadást indíthat. Az európai szövetségesek pedig attól tartanak, hogy a gyakorlatban ezek a garanciák nem bizonyulnak majd elég hatékonynak a teljes jogú tagság nyújtotta védelem nélkül.

A sokadjára újrafogalmazott kifogások tehát továbbra is azt a célt követik, hogy a béke rovására beleerőszakolhassák Ukrajnát a NATO-ba. Mivel ez volna az utolsó dolog, amibe Putyin beletörődne, így lényegében Ukrajna és Brüsszel – amennyiben az új ajánlatot is elutasítják – azt teszik nyilvánvalóvá, hogy hallani sem akarnak a békéről.

