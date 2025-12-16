Ókovács Szilveszter: Mily illő és üdvös volna, ha épp Budapest fordítaná vissza a zsákutcába szorultakat!

MUNKÁS: Arra kér, hogy ússzunk be egy égő reaktor alá? Tudja, mekkora ott a sugárzás?

TUDÓS: Egész pontos adatom nincs róla…

MUNKÁS: Azt azért csak tudja, hogy halálos-e! Ennyit se mond?! Hát miért tennénk meg ezt? Négyszáz rubelért?!

POLITIKUS: Megteszik, mert meg kell tenni. Mert más nem teheti meg. Mert különben milliók halnak meg. Nekem senki ne mondja, hogy ez nem elég. Mindig is ebben állt a népünk nagysága. Ezerévnyi önfeláldozás van az ereinkben, és minden nemzedék a maga szenvedését nyögi. Átkozom azokat, akik ezt tették, és az árat, amit fizetnem kell. De megbékéltem. Tegyetek ti is így. Menjetek be oda. Mert meg kell tenni.

És felállnak hárman, és lemennek, és megmentik Kijevet. Csernobil közös, szovjet bűn, Kijev érintetlensége is közös győzelem. Most sikerült őket egymás ellen fordítani / fordulni hagyni, az ezeréves irtóprogram ugyanúgy lefut. A vége nem kétséges, csak kétesélyes: atomháború vagy orosz katonai győzelem + ukrán nemzeti megsemmisülés + európai és orosz gazdasági katasztrófa.