Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel!

Megtartották a kormányülést, amelyen döntés született az árrésstopról is – erről Orbán Viktor a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban számolt be.

„A kormány meghosszabbítja az árrésstoppot”

– jelentette be a kormányfő.

„Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel” – folytatta bejegyzését a miniszterelnök. Az árakra vonatkozó szabályozás eredetileg csak augusztus 31-ig tartott volna. A bejelentés kapcsán Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza jelezte:

előreláthatólag 2025 teljes naptári évére fennmarad az árrésstop.

Az intézkedés bejelentése mellett Orbán bejegyzésében kitért az augusztus 20-i tűzijátékra is:

Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték. Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni.”

