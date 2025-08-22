Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel!

Keményen ráfekszik a kormány az állatvédelemre: íme az új szigorítások
Orbán Viktor közölte az új állatvédelmi szabályokat.
Továbbra is biztosított az árrésstop.
Megtartották a kormányülést, amelyen döntés született az árrésstopról is – erről Orbán Viktor a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban számolt be.
„A kormány meghosszabbítja az árrésstoppot”
– jelentette be a kormányfő.
„Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel” – folytatta bejegyzését a miniszterelnök. Az árakra vonatkozó szabályozás eredetileg csak augusztus 31-ig tartott volna. A bejelentés kapcsán Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza jelezte:
előreláthatólag 2025 teljes naptári évére fennmarad az árrésstop.
Az intézkedés bejelentése mellett Orbán bejegyzésében kitért az augusztus 20-i tűzijátékra is:
Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték. Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni.”
