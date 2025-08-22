Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
család árrésstop Harcosok Klubjában tűzijáték Orbán Viktor

Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel!

2025. augusztus 22. 11:46

Továbbra is biztosított az árrésstop.

2025. augusztus 22. 11:46
null

Megtartották a kormányülést, amelyen döntés született az árrésstopról is – erről Orbán Viktor a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban számolt be.

„A kormány meghosszabbítja az árrésstoppot”

– jelentette be a kormányfő. 

„Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel” – folytatta bejegyzését a miniszterelnök. Az árakra vonatkozó szabályozás eredetileg csak augusztus 31-ig tartott volna. A bejelentés kapcsán Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza jelezte: 

előreláthatólag 2025 teljes naptári évére fennmarad az árrésstop. 

Az intézkedés bejelentése mellett Orbán bejegyzésében kitért az augusztus 20-i tűzijátékra is:

Fantasztikus ünnep, fantasztikus város, fantasztikus ország, fantasztikus történelem. A külföldi vendégeinknek leesett az álluk. Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték. Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni.”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

 

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vamonos-3
2025. augusztus 22. 12:37
repulorajt vagy repulsz te malac !
Válasz erre
0
0
csulak
2025. augusztus 22. 12:11
koszonjuk szepen
Válasz erre
1
1
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 22. 11:58 Szerkesztve
Abszolút helyes testtartás! Gratulálunk! ( Ez qrva jó! A telóm szószerint diktálta előre a véleményemet. A Google figyelmet fordít rám-:)))!! )
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!