Kiakadtak az izraeliek a norvég terv miatt, terroristákat emlegetnek (VIDEÓ)

A Norvég Labdarúgó-szövetség korábban bírálta Izraelt a Gáza elleni támadások miatt.
A norvég labdarúgó-szövetség a Norvégia–Izrael világbajnoki selejtező mérkőzés teljes bevételét a gázai humanitárius segélymunkákra ajánlja fel.
A norvég labdarúgó-szövetség szokatlan, de erőteljes bejelentést tett: az október 11-i Norvégia–Izrael világbajnoki selejtező mérkőzés teljes bevételét a gázai humanitárius segélymunkákra ajánlják fel – írja az ESPN.
Sem mi, sem más szervezetek nem maradhatnak közömbösek a gázai civil lakosságot ért aránytalan támadások és humanitárius szenvedések láttán”
– fogalmazott Lise Klaveness, a norvég szövetség elnöke.
Az izraeli szövetség válasza nem váratott magára: közleményükben arra kérték norvég kollégáikat, hogy egyértelműen ítéljék el a 2023. október 7-i terrortámadásokat és túszejtéseket is. Hozzátették, biztosítékot várnak arra, hogy az adományok „ne kerüljenek terrorista szervezetekhez, vagy éppen a nemzetközi bírálatok kereszttüzébe került norvég bálnavadászat támogatására”.
A találkozó biztonsági előkészületeit az UEFA-val és a helyi hatóságokkal egyeztetve végzik, ennek részeként mintegy háromezer fővel csökkenthetik a lelátói befogadóképességet az Ullevaal Stadionban, ahol normál esetben 26 ezer szurkoló buzdítja a nemzeti csapatot. Izrael továbbra sem játszhat hazai pályán a nemzetközi versenysorozatokban, így legutóbbi, márciusi „otthoni” meccsüket is Magyarországon rendezték, amelyet Norvégia 4–2-re nyert meg.
A feszültség Olaszországban is érződik:
az edzők szövetsége (AIAC) hivatalos levélben kezdeményezte Izrael átmeneti kizárását a nemzetközi porondról.
„A mindennapos mészárlások, amelyek edzők, sportvezetők és sportolók százainak életét követelték, nem hagyhatók figyelmen kívül. Ezért kötelességünk napirendre venni Izrael ideiglenes kizárását az UEFA és a FIFA előtt” – áll a dokumentumban. Az olasz válogatott szeptember 8-án Debrecenben csap össze Izraellel, majd október 14-én Udine ad otthont a visszavágónak.
A varsói izraeli nagykövetség elítélte „néhány szurkoló visszataszító magatartását”.
Mint ismert, augusztus 15-én a Nagyerdei Stadionban a lengyel Raków 2–0-ra legyőzte az izraeli Maccabi Haifát a Konferencia-liga selejtezőjében, de a mérkőzés utóélete botrányosra sikerült. Az izraeli szurkolók egy
Gyilkosok 1939 óta”
feliratú molinót feszítettek ki, ami Lengyelországban hatalmas felháborodást váltott ki. Karol Nawrocki lengyel elnök szerint „a Maccabi Haifa szurkolóinak botrányos transzparense sérti a második világháborúban elhunyt lengyel állampolgárok emlékét, köztük hárommillió zsidóét. Ez egy olyan ostobaság, amelyet semmilyen szóval nem lehet igazolni”.
A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski belépési tilalmat helyezett kilátásba az érintett szurkolókkal szemben, és az UEFA-tól világos reakciót követelt.
Erling Haaland semmibe vette a szurkolókat.
