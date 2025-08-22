Kiakadtak az izraeliek a norvég terv miatt, terroristákat emlegetnek (VIDEÓ)

A norvég labdarúgó-szövetség szokatlan, de erőteljes bejelentést tett: az október 11-i Norvégia–Izrael világbajnoki selejtező mérkőzés teljes bevételét a gázai humanitárius segélymunkákra ajánlják fel – írja az ESPN.

Sem mi, sem más szervezetek nem maradhatnak közömbösek a gázai civil lakosságot ért aránytalan támadások és humanitárius szenvedések láttán”

– fogalmazott Lise Klaveness, a norvég szövetség elnöke.

Az izraeli szövetség válasza nem váratott magára: közleményükben arra kérték norvég kollégáikat, hogy egyértelműen ítéljék el a 2023. október 7-i terrortámadásokat és túszejtéseket is. Hozzátették, biztosítékot várnak arra, hogy az adományok „ne kerüljenek terrorista szervezetekhez, vagy éppen a nemzetközi bírálatok kereszttüzébe került norvég bálnavadászat támogatására”.

A találkozó biztonsági előkészületeit az UEFA-val és a helyi hatóságokkal egyeztetve végzik, ennek részeként mintegy háromezer fővel csökkenthetik a lelátói befogadóképességet az Ullevaal Stadionban, ahol normál esetben 26 ezer szurkoló buzdítja a nemzeti csapatot. Izrael továbbra sem játszhat hazai pályán a nemzetközi versenysorozatokban, így legutóbbi, márciusi „otthoni” meccsüket is Magyarországon rendezték, amelyet Norvégia 4–2-re nyert meg.