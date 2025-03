A Ferencváros játékosa betalált, de Haalandék így is könnyedén nyertek Debrecenben

Norvégia – amelynek kezdőjében a Manchester City sztárja, Erling Haaland és az Arsenal klasszisa, Martin Ödegaard is ott volt – az elején bekezdett, több helyzetet is kidolgozott és a kapufát is eltalálta. A gólra viszont a 39. percig kellett várni, ekkor az a David Möller Wolfe helyezett a kapuba, aki az első találatát jegyezte a norvég válogatottban.

A fordulás után Izrael meglepetésre több helyzetet is kialakított, és az 55. percben egy megpattanó lövésből egyenlített. A gólt pedig nem más, mint a szünetben beállt Ferencváros-játékos, Abu Fani jegyezte.

Ám nem sokáig állt 1–1 az eredményjelzőn, ugyanis az 59. percben Ödegaard szöglete után az Atlético Madrid csatára, Alexander Sörloth fejelt a kapuba. Nem sokkal később Kristoffer Ajer a harmadikat, majd Haaland és Ödegaard összjátéka után előbbi a negyedik norvég gólt is meglőtte. Az Arsenal támadó középpályása egyébként három gólpasszt osztott ki a mérkőzésen.

A 93. percben Izreal még szépített, és ezzel alakult ki a végeredmény (2–4). Norvégia két forduló után továbbra is százszázalékos és vezeti a csoportját.

Világbajnoki selejtező – 2. forduló

Moldova–Észtország 2–3

Éaszak-Macedónia–Wales 1–1

Gibraltár–Csehország 0–4

Izrael–Norvégia 2–4

Liechtenstein–Kazahsztán 0–2

Montenegró–Feröer-szigetek 1–0

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP