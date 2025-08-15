Hatalmas botrány lett a magyar stadionban kifüggesztett háborús molinó miatt – még a lengyel elnök is megszólalt

A lengyel Raków semleges helyszínen, a debreceni Nagyerdei Stadionban csütörtökön 2–0-ra legyőzte az izraeli Maccabi Haifát, és ezzel továbbjutott a Konferencia-liga utolsó selejtezőkörébe. A találkozónak elég botrányos utóélete lett, miután az izraeli szurkolók egy molinót („Gyilkosok 1939 óta”) feszítettek ki, ami Lengyelországban komoly felháborodást keltett – más jelentések szerint a Maccabi hangosbemondója a lengyel szurkolókat is megsértette, és „náci” jelzővel illette őket – számolt be a Csakfoci.

Karol Nawrocki lengyel elnök is megszólalt és élesen bírálta a kiírást.

A Maccabi Haifa szurkolóinak botrányos transzparense sérti a második világháborúban elhunyt lengyel állampolgárok emlékét, köztük hárommillió zsidóét. Ez egy olyan ostobaság, amelyet semmilyen szóval nem lehet igazolni”

– írta Nawrocki az X-nevű platformon. Több miniszter és a kormány szóvivője is megdöbbenésének adott hangot, és világos reakciót és állásfoglalást követelt az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA).

A varsói izraeli nagykövetség elítélte „néhány szurkoló visszataszító magatartását”, hangsúlyozva, hogy az ilyen szavaknak és tetteknek nincs helyük sem a stadionban, sem máshol.

Ezek a szégyenletes incidensek nem tükrözik a legtöbb izraeli szurkoló hozzáállását”

– írták az X-en. A Lengyel Labdarúgó-szövetség elnöke, Cezary Kulesza „provokációról és történelemhamisításról” beszélt. Különösen botrányosnak tartotta, hogy a molinó célja Lengyelország felelőssé tétele volt a náci Németország bűneiért – olvasható a csakfoci.hu-n.

A lengyel és izraeli sajtó ugyanakkor a debreceni incidenssel kapcsolatban kiemelte az első meccsen történteket is, amikor a Raków szurkolói állítólag egy „Izrael gyilkol és a világ hallgat” feliratú molinót feszítettek ki. Ez az izraeli hadsereg a Gázai övezetben zajló tevékenysége elleni kritika volt. A drapéria lehetett válasz erre a lengyel transzparensre – teszi hozzá a portál, amely hozzáfűzte:

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter üdvözölte az izraeli nagykövetség reakcióját. Ugyanakkor azt írta, reméli, hogy az izraeli fiatalok megértik, hogy 1939-ben a náci Németország támadta meg Lengyelországot, és kezdte meg minden vallású és nemzetiségű polgárának meggyilkolását. Egyúttal bejelentette, hogy belépési tilalmat kíván bevezetni azokkal a szurkolókkal szemben, akik a molinót kifeszítették, amennyiben Magyarország és annak hatóságai segítenek azonosítani őket.

