Andrij Jermak kifakadt: A frontvonal nem lehet határ!

Kaja Kallas felvázolta Trumpnak és Putyinnak, milyen feltételekkel kell megegyezniük
Kérdés, hallgatnak-e rá a két nagyhatalom vezetői.
Az ukrán elnöki hivatal vezetője lediktálta az ukrán feltételeket a tűzszünethez.
Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője vasárnap európai és amerikai partnerekkel folytatott tárgyalások után Telegram-csatornáján határozottan kijelentette: Ukrajna tűzszünetet akar, de a jelenlegi frontvonalakat nem fogadják el új határként Oroszországgal. Hozzátette, a tartós béke alapfeltétele, hogy Kijev is részt vehessen minden béketárgyaláson.
A bejegyzésben egyúttal köszönetet mondott a nyugati partnereknek, akik
állítása szerint továbbra is elkötelezett támogatói Ukrajnának, ha kell, a harctéren is.
„Partnereink nemcsak szavakkal támogatnak minket – a katonai, pénzügyi és szankciós segítség mindaddig folytatódik, amíg az agresszió meg nem áll” – állította.
