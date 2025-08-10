Andrij Jermak kifakadt: A frontvonal nem lehet határ!

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője vasárnap európai és amerikai partnerekkel folytatott tárgyalások után Telegram-csatornáján határozottan kijelentette: Ukrajna tűzszünetet akar, de a jelenlegi frontvonalakat nem fogadják el új határként Oroszországgal. Hozzátette, a tartós béke alapfeltétele, hogy Kijev is részt vehessen minden béketárgyaláson.

A bejegyzésben egyúttal köszönetet mondott a nyugati partnereknek, akik

állítása szerint továbbra is elkötelezett támogatói Ukrajnának, ha kell, a harctéren is.

„Partnereink nemcsak szavakkal támogatnak minket – a katonai, pénzügyi és szankciós segítség mindaddig folytatódik, amíg az agresszió meg nem áll” – állította.

Nyitókép: OLEKSANDR KLYMENKO / NurPhoto / NurPhoto via AFP