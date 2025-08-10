Ft
háború Ukrajna frontvonal tűzszünet Oroszország határ

Andrij Jermak kifakadt: A frontvonal nem lehet határ!

2025. augusztus 10. 17:29

Az ukrán elnöki hivatal vezetője lediktálta az ukrán feltételeket a tűzszünethez.

2025. augusztus 10. 17:29
null

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője vasárnap európai és amerikai partnerekkel folytatott tárgyalások után Telegram-csatornáján határozottan kijelentette: Ukrajna tűzszünetet akar, de a jelenlegi frontvonalakat nem fogadják el új határként Oroszországgal. Hozzátette, a tartós béke alapfeltétele, hogy Kijev is részt vehessen minden béketárgyaláson.

A bejegyzésben egyúttal köszönetet mondott a nyugati partnereknek, akik

 állítása szerint továbbra is elkötelezett támogatói Ukrajnának, ha kell, a harctéren is.

 

„Partnereink nemcsak szavakkal támogatnak minket – a katonai, pénzügyi és szankciós segítség mindaddig folytatódik, amíg az agresszió meg nem áll” – állította.

Nyitókép: OLEKSANDR KLYMENKO / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

