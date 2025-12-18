Orbán Balázs: Magyarország nem vállal pénzügyi terheket az ukrajnai háború finanszírozására

„Valójában – mint kiemelte –, ha ezek a brüsszeli javaslatok támogatást nyernek, nem az immár négy éve tartó orosz-ukrán háború további finanszírozásáról lenne szó, hanem egy Oroszország és Európa közötti, teljesen új minőségű háború előkészületéről. Tehát valójában itt egy Európa és Oroszország közötti háborúnak az előkészülete és annak a pénzügyi megalapozása folyik” – jelentette ki.

„Magyarország számára a legfontosabb stratégiai cél, hogy megpróbálja megakadályozni egy európai-orosz háború kitörését, de ha mégis kitörne egy ilyen, akkor Magyarország ebben a háborúban ne vegyen részt. Ezért nem támogatja az ukrajnai háború anyagi alapjainak megteremtését sem” – húzta alá.

Kijelentette: Brüsszel számára ezért is kritikus fontosságú, hogy Magyarországon kormányváltás következzen be. Ha ugyanis egy „brüsszeli kormánya” lenne Magyarországnak, akkor ezekhez a közös hitelfelvételekhez minden alkalommal, akár lakossági tiltakozások ellenére is hozzájárulnának – hívta fel a figyelmet.

Addig tudjuk tehát garantálni az eladósodás elkerülését az ukrán-orosz háború finanszírozása ügyében, ameddig nemzeti kormány van Magyarországon

(MTI)