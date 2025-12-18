Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mandiner dpk mészáros nóra

A Mandinernél folytatja Mészáros Nóra

2025. december 18. 18:28

A Mandinernél folytatja műsorvezetői pályafutását Mészáros Nóra: első, exkluzív portéműsorát december 23-án láthatják a nézők, interjúalanya pedig egy százezrek által rajongva szeretett sztár lesz.

2025. december 18. 18:28
null

Mészáros Nóra nemrég örömmel jelentette be, hogy a DPK szuverenitásvédelmi nagykövete lett – az új információ megosztásával egyidőben arról is beszélt, hogy hamarosan újabb fontos hírrel jelentkezik.

Ez most bekövetkezett: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

a népszerű műsorvezető a Mandinernél folytatja, első portréműsorát december 23-án láthatják nézőink a Mandiner YouTube-csatornáján.

Mészáros Nóra vendége ekkor Demjén Ferenc énekes lesz. 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
freely
2025. december 18. 19:21
A Mandinernél folytatja Mészáros Nóra Erre a kis időre?
Válasz erre
1
8
Dokoli
•••
2025. december 18. 19:21 Szerkesztve
Nem tudom szabad e ilyet kérdezni, de aki maradt a Hír tévénél, annak nem kellett vagy már túl van rajta? Hotel Lentulai mesefolyam. Ennyi. Azonnal levették a képernyőről. Kommentet nem vezetett többé, az egészen bizonyos. Jobboldali megbecsülés. Novák-Varga szindróma kicsiben.
Válasz erre
0
5
SzaboGeza
2025. december 18. 19:14
Szerintem annyi csatornád lehet a Mandinernél, amennyit szeretnél Kényelmesen elvezetni!!!:) A szépségápolástól, a politikáig. :)
Válasz erre
0
0
llancsi74
2025. december 18. 19:12
Sajnálom,hogy a Komment-ben nem lesz már 🙁🙁🙁de sok sikert Neki!!!
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!