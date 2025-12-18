A Mandinernél folytatja Mészáros Nóra

Magyar érdekek szerint kormányzó erő vagy Brüsszel bábja legyen-e a kormány élén?

Világfelfogások, sőt a háború és a béke pártja között kell majd döntenünk. Látjuk a körülöttünk zajló eseményeket, halljuk a nyugati vezetők, köztük a NATO-főtitkár riasztó mondatait, amelyek apáink, nagyapáink háborús emlékeit idézik. Ebben a helyzetben a polgári oldalnak, a nemzeti kormánynak óriási a felelőssége.