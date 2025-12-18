A Mandinernél folytatja Mészáros Nóra

Hoppá: váratlan örömhírt jelentett be Mészáros Nóra
A műsorvezető lerántotta a leplet.
A Mandinernél folytatja műsorvezetői pályafutását Mészáros Nóra: első, exkluzív portéműsorát december 23-án láthatják a nézők, interjúalanya pedig egy százezrek által rajongva szeretett sztár lesz.
Mészáros Nóra nemrég örömmel jelentette be, hogy a DPK szuverenitásvédelmi nagykövete lett – az új információ megosztásával egyidőben arról is beszélt, hogy hamarosan újabb fontos hírrel jelentkezik.
Ez most bekövetkezett:
a népszerű műsorvezető a Mandinernél folytatja, első portréműsorát december 23-án láthatják nézőink a Mandiner YouTube-csatornáján.
Mészáros Nóra vendége ekkor Demjén Ferenc énekes lesz.
