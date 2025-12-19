Moszkva a markába röhög: Ursula von der Leyenék elbukták a nagy tervet

Moszkvai tisztségviselők kárörvendtek egy sort azon, hogy az EU vezető politikusai nem tudtak megállapodásra jutni abban, hogy Oroszország befagyasztott vagyonát egy Ukrajnának szánt, hatalmas hitel finanszírozására használják fel – írta a Politico.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a blokk 27 vezetője csütörtökön ült össze, és megvitatták Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének javaslatát, amely szerint Moszkva zárolt milliárdjait Kijevnek juttatnák, ám végül nem született konszenzus. Ehelyett egy 90 milliárd eurós, közös adósságkibocsátásból finanszírozott hitel mellett döntöttek, hogy Ukrajna fizetőképes maradjon.