Merz és von der Leyen tátott szájjal nézhették, ahogy a tagállamok megálljt parancsolnak nekik
Hosszú éjszaka után a valóság utolérte Brüsszelt, maradt a kényszermegoldás.
„A jog és a józan ész győz egyelőre” – írta a Kreml egyik vezető megbízottja.
Moszkvai tisztségviselők kárörvendtek egy sort azon, hogy az EU vezető politikusai nem tudtak megállapodásra jutni abban, hogy Oroszország befagyasztott vagyonát egy Ukrajnának szánt, hatalmas hitel finanszírozására használják fel – írta a Politico.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a blokk 27 vezetője csütörtökön ült össze, és megvitatták Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének javaslatát, amely szerint Moszkva zárolt milliárdjait Kijevnek juttatnák, ám végül nem született konszenzus. Ehelyett egy 90 milliárd eurós, közös adósságkibocsátásból finanszírozott hitel mellett döntöttek, hogy Ukrajna fizetőképes maradjon.
Kirill Dmitrijev, a Kreml egyik vezető megbízottja a döntést „jelentős csapásnak” nevezte az „EU háborúpárti szereplőire, akiket a megbukott Ursula von der Leyen vezet”.
Azzal folytatta X-posztját, hogy „az EU-ban a józan hangok megakadályozták az orosz tartalékok illegális felhasználását Ukrajna finanszírozására” – Dmitrijev posztját azzal zárta,
a jog és a józan ész győz… egyelőre”.
Grigorij Karaszin, az orosz parlament felsőházának külügyi bizottsági elnöke a Telegramon pedig azt írta: „egyelőre a nemzetközi jog, nem pedig Ursula von der Leyen érvényesül.”
Ezután hozzátette, „az EU visszakozása »mérsékelten biztató jel«. A pénzügyi hagyományok civilizált megközelítésének maradványai megállították azokat, akik a helyzetet egy súlyos összeomlás felé terelték” – hangsúlyozta Karszin.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
„Az EU-csúcsnak vége. A közvetlen háborús veszélyt elkerültük, a brüsszeli hadikölcsönből kimaradunk. Nagy eredmény!” – hangsúlyozta a miniszterelnök péntek hajnalban.