Megdöbbentő vád: a Liverpool szurkolóin kívül mindenki kiakadt Angliában, összeesküvéstől tartanak (FOTÓK)

A finálé után egész Anglia azon háborog a játékvezetőkkel kapcsolatban – a Liverpool-szurkolókon kívül –, hogy miképpen fordulhatott elő a hajrában, hogy elmaradt egy büntető a Vörösök ellen. A 80. percben egy beívelést követően egyértelműen Mac Allister kezére pattant a labda a tizenhatoson belül, az argentin ezzel egyértelmű gólhelyzetet akadályozott meg, Chris Kavanagh játékvezető azonban nem fújt a sípjába.

A semleges szurkolók úgy érzik, a VAR-korszakban ezt jogosan teszik szóvá. Mint írták, ez a tipikus eset volt a kezezésnek, „kirabolták a Palace-t, míg a Liverpool megmenekült.”

Sőt, egy egészen elképesztő vád is megfogalmazódott a közösségi oldalakon: a Hivatásos Játékvezetők Szervezete, a PGMOL segíti a Liverpoolt.

Hogy a csudába NEM lehetett ez tizenegyes? Meddig fogja még a PGMOL segíteni a Liverpoolt? Elég volt!”

– horkantak fel a felháborodott szurkolók szerte Angliában, elárasztva a közösségi oldalak kommentszekcióit.

