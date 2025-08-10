Ft
Megdöbbentő vád: a Liverpool szurkolóin kívül mindenki kiakadt Angliában, összeesküvéstől tartanak (FOTÓK)

2025. augusztus 10. 18:54

Nem térnek napirendre a történteken.

2025. augusztus 10. 18:54
Mint arról beszámoltunk, drámai körülmények között, tizenegyespárbajban bukta el a Liverpool az angol Szuperkupa-döntőt a Wembleyben. Az FA-kupa-győztes Crystal Palace elleni találkozón Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, majd a szétlövés során is eredményes volt, ezúttal azonban ez is kevés volt a Vörösöknek.

A finálé után egész Anglia azon háborog a játékvezetőkkel kapcsolatban – a Liverpool-szurkolókon kívül –, hogy miképpen fordulhatott elő a hajrában, hogy elmaradt egy büntető a Vörösök ellen. A 80. percben egy beívelést követően egyértelműen Mac Allister kezére pattant a labda a tizenhatoson belül, az argentin ezzel egyértelmű gólhelyzetet akadályozott meg, Chris Kavanagh játékvezető azonban nem fújt a sípjába.

A semleges szurkolók úgy érzik, a VAR-korszakban ezt jogosan teszik szóvá. Mint írták, ez a tipikus eset volt a kezezésnek, „kirabolták a Palace-t, míg a Liverpool megmenekült.”

Sőt, egy egészen elképesztő vád is megfogalmazódott a közösségi oldalakon: a Hivatásos Játékvezetők Szervezete, a PGMOL segíti a Liverpoolt.

Hogy a csudába NEM lehetett ez tizenegyes? Meddig fogja még a PGMOL segíteni a Liverpoolt? Elég volt!”

– horkantak fel a felháborodott szurkolók szerte Angliában, elárasztva a közösségi oldalak kommentszekcióit.

Fotó: Facebook/Liverpool FC

akkkkorki
2025. augusztus 10. 20:22
Jogos 11-es lett volna. Mondom ezt Pool szurkolóként, mert tárgyilagosnak kell lennünk, nem kell csúsztatni, ez kéz volt! Ezzel a játékkal, amit ma a Pool nyújtott, nem hogy BL de még PL 1. hely álom sem valósul meg! Rém gyengék voltak! Ettől több kell!
lazio154-5
2025. augusztus 10. 20:09
Az esetvél kétszer kezezett 2 pooli játékos! Elister igazából gólpaszt adott, az abból leadtt lövést ütötte valaki fölé. Szánalmas ez a Var kor!
