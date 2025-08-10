Ft
Digitális Polgári Kör Papp László Budapest Sportaréna Orbán Viktor

Orbán Viktor nagy bejelentést tett: megvan a helyszín és az időpont

2025. augusztus 10. 19:52

Szeptemberben érkezik a Digitális Polgári Körök első országos találkozója.

2025. augusztus 10. 19:52
null

Orbán Viktor vasárnap este bejelentkezett Facebookon, hogy elmondja, mikor kerül sor a Digitális Polgári Körök első élő, országos szintű találkozójára.

Itt az idő, hogy személyesen is találkozzunk a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján, szeptember 20-án, 12:00 órakor a Papp László Sportarénában”

– jelentette be a miniszterelnök, aki maga is tagja az első számú polgári körnek, és arra buzdította követőit, csatlakozzanak ők is a nekik szimpatikus körökhöz.

Orbán Viktor a programból is adott egy kis ízelítőt. A Papp László Sportarénában a következőkre lehet számítani szeptember 20-án: „beszédek, színpad, zene, minden, amitől egy délután jó lehet”.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

herden100
2025. augusztus 10. 20:26 Szerkesztve
ITT LESZ A NAGY TALÁLKOZÁS: youtube.com/shorts/jYAa7BCKP9Y?si=QPgwuLDaR8nb2hmw ui: vm.tiktok.com/ZNdQenbuo/
herden100
2025. augusztus 10. 20:26
Kedves Látogatóink! A Mária-kiállítás Nagyboldogasszony napján, 2025. augusztus 15-én nyitja meg ismét kapuit, és 2025. szeptember 9-ig várja látogatóit. Az ünnepi megnyitó 2025. augusztus 15-én, 17 órai kezdettel lesz. A tárlatot Gera Olga nyitja meg, közreműködik a Lélekhang együttes. Nyitvatartás: naponta 15-19 óra között. Tárlatvezetés: szerdán és szombaton 17 órától. A kiállítás helyszíne: 1052. Budapest, Városház u. 4. (1 percre a Ferenciek terétől) Várjuk szeretettel! Istenanya Alapítvány istenanya.hu 🇭🇺🕊️🤍
akkkkorki
2025. augusztus 10. 20:12
Így kell ezt csinálni! Gratulálok!
Takagi
2025. augusztus 10. 19:55
Ott leszünk Főni.
