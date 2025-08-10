Orbán Viktor nagy bejelentést tett: megvan a helyszín és az időpont

Orbán Viktor vasárnap este bejelentkezett Facebookon, hogy elmondja, mikor kerül sor a Digitális Polgári Körök első élő, országos szintű találkozójára.

Itt az idő, hogy személyesen is találkozzunk a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján, szeptember 20-án, 12:00 órakor a Papp László Sportarénában”

– jelentette be a miniszterelnök, aki maga is tagja az első számú polgári körnek, és arra buzdította követőit, csatlakozzanak ők is a nekik szimpatikus körökhöz.

Orbán Viktor a programból is adott egy kis ízelítőt. A Papp László Sportarénában a következőkre lehet számítani szeptember 20-án: „beszédek, színpad, zene, minden, amitől egy délután jó lehet”.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP