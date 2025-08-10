Ft
Ft
36°C
19°C
Ft
Ft
36°C
19°C
08. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa drogkartel Ukrajna Dimitrij Medvegyev Egyesült Államok

Kibújt a szög a zsákból? Medvegyev komoly vádat fogalmazott meg az európai vezető politikusokkal szemben

2025. augusztus 10. 20:57

Szerinte szándékosan próbálják akadályozni az USA béketörekvéseit.

2025. augusztus 10. 20:57
null

Az európai politikusok akadályozni próbálják az Egyesült Államokat abban, hogy megoldja az Ukrajnában zajló konfliktust, Kijev pedig már odáig ment, hogy latin-amerikai drogkartellek bérgyilkosait toborozzák katonának – jelentette ki vasárnap Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke.

Telegram-csatornáján úgy fogalmazott, a kétségbesett ukránok azért toborozzák „az emberiség leghitványabb söpredékét a harctérre”, mert 

az ostoba európaiak megpróbálják megakadályozni az Egyesült Államok ukrajnai konfliktus megoldására irányuló törekvéseit”.

Medvegyev szerint ugyanakkor a drogkartell harcosai rossz katonáknak bizonyulnak.

„Ezért csapataink olyan gyorsan megsemmisítik őket, hogy a koporsószállítóknak nincs idejük összegyűjteni azok koporsóit, akik nem találtak békét a nedves földben” – tette hozzá nyersen.

Nyitókép: Yekaterina SHTUKINA / SPUTNIK / AFP

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
titi77
2025. augusztus 10. 22:41
persze hogy megy a drogkartell ukrajnába. nem hagyhatják hogy a legjobb kuncsaftjuk, bedobja a kulcsot. meg aztán hozott új vevőket is merz, macron tusk személyében.
Válasz erre
4
0
Nasi12
•••
2025. augusztus 10. 22:22 Szerkesztve
Antallról mondogatták a media kapcsán, hogy akinek a hátába pisztolyt tartanak az mindent aláír. De aki be is tartja miután elveszik a pisztolyt az hülye. A biden EU viszony valami ilyesmi. Az EU vezetöi büszkék rá, hogy bidenék szarba hozták öket. Uriember módjára tovább cipelik a szart a Trump érában is. Söt, magukra tesznek még pár lapáttal😀
Válasz erre
3
0
hexahelicene
2025. augusztus 10. 21:51
Az S-400 - vagy együtt vele a Super Sukhoi SU-30SM2 - leszedte a brit-francia Storm Shadow / Scalp -ot, 8-at 1 nap alatt. A Nyugat megtanította a Nyugat ellen harcolni az oroszt.
Válasz erre
8
0
Palmimi85
2025. augusztus 10. 21:31
Egyetértek Medvegyevvel! Az Eu vezetői mindent megtesznek annak érdekébe, hogy lángba boruljon a Világ. Csak azt nem tudom, hogy ennyire hülyék, hogy ezt nem látják, vagy ennyire gazemberek (mondhatni iagazi sátánisták?!)
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!