Az európai politikusok akadályozni próbálják az Egyesült Államokat abban, hogy megoldja az Ukrajnában zajló konfliktust, Kijev pedig már odáig ment, hogy latin-amerikai drogkartellek bérgyilkosait toborozzák katonának – jelentette ki vasárnap Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke.

Telegram-csatornáján úgy fogalmazott, a kétségbesett ukránok azért toborozzák „az emberiség leghitványabb söpredékét a harctérre”, mert

az ostoba európaiak megpróbálják megakadályozni az Egyesült Államok ukrajnai konfliktus megoldására irányuló törekvéseit”.

Medvegyev szerint ugyanakkor a drogkartell harcosai rossz katonáknak bizonyulnak.

„Ezért csapataink olyan gyorsan megsemmisítik őket, hogy a koporsószállítóknak nincs idejük összegyűjteni azok koporsóit, akik nem találtak békét a nedves földben” – tette hozzá nyersen.

Nyitókép: Yekaterina SHTUKINA / SPUTNIK / AFP