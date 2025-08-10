Trumppal egyeztet Németország vezetője: Zelenszkijt akarja pozícióba helyezni
Merz szerint Európa Amerikával közösen készül a közelgő Trump-Putyin találkozóra.
Szerinte szándékosan próbálják akadályozni az USA béketörekvéseit.
Az európai politikusok akadályozni próbálják az Egyesült Államokat abban, hogy megoldja az Ukrajnában zajló konfliktust, Kijev pedig már odáig ment, hogy latin-amerikai drogkartellek bérgyilkosait toborozzák katonának – jelentette ki vasárnap Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke.
Telegram-csatornáján úgy fogalmazott, a kétségbesett ukránok azért toborozzák „az emberiség leghitványabb söpredékét a harctérre”, mert
az ostoba európaiak megpróbálják megakadályozni az Egyesült Államok ukrajnai konfliktus megoldására irányuló törekvéseit”.
Medvegyev szerint ugyanakkor a drogkartell harcosai rossz katonáknak bizonyulnak.
„Ezért csapataink olyan gyorsan megsemmisítik őket, hogy a koporsószállítóknak nincs idejük összegyűjteni azok koporsóit, akik nem találtak békét a nedves földben” – tette hozzá nyersen.
Nyitókép: Yekaterina SHTUKINA / SPUTNIK / AFP