Páros lábbal szállt bele a legendás lovasíjász Magyar Péterbe

„Magyar Péter az alkata szerint a »minden szar« pszichózisában tartja a követőit, erős érzelmeket korbácsol fel, a kormánynak pedig minden szándéka bebizonyítani, hogy minden jól van így” – osztotta meg véleményét a magyar politikai helyzetről Kassai Lajos lovasíjász a Demokratának adott interjújában, amelyben a lovasíjászat és a harcos élet mellett szóba került a magyar néplélek és a politika is.

„Én nem középen vagyok, konzervatív vagyok, a jobboldalon vagyok” – ismerte el, ugyanakkor mindkét politikai oldallal szemben fogalmazott meg kritikát is. – „A konzervatív oldalt egyfajta számonkérő, kioktató attitűd jellemzi, a liberálist pedig a lenéző. Liberális az, aki korra, nemre, szexuális orientációra, bőrszínre és vallásra való tekintet nélkül mindenkit lenéz, a konzervatív meg osztja az észt, mert ő tudja, hogy mindennek hogyan kell működnie és kinéznie” – vélekedett.

Arra a kérdésre, hogy hogyan gondolkodik a politikáról, úgy válaszolt:

A politikában egyetlen objektivitás van: a választók szubjektivitása, az a fontos, hogy ki mit érez, hogyan él meg egy helyzetet. A rosszat meg lehet élni jól és a jót rettenetesen rosszul.”

Szerinte a magyar néplélek inkább érzelmes, ezért az érzelmeknek a politikában is nagyobb szerepe van, mint a rációnak.

Kereken kimondta, mit gondol a Tisza Pártról

A magyar társadalmat feszítő ellentétekről úgy vélekedett, szerinte alapvetően a demokrácia művelése okoz gondot:

„A demokrácia magas intellektuális szintet kíván, és a demokráciát azért nagyon nehéz művelni, mert az emberek nagy része nem érett a felelősségteljes döntésre. Mégis hogyan képzeljük ezt: én döntsem el, hogy legyen vagy ne legyen Paks II.? Én döntsem el, hogy legyen akkumulátorgyár vagy se? Magas intellektuális szint nélkül a demokrácia csak egy színjáték. Ahhoz, hogy egy demokrácia jól működjön, magas intellektuális szintnek kellene lennie, ám én ennek a hiányát tapasztalom, és egy bizonyos szint alatt kezdődik a lövészárokásás, az együttműködés helyett az egymásra lövés.

Ebben élünk most is, az emberek azt hiszik, hogy jön a Tisza, és elsöpri a »véglényeket«, majd utána minden egyből megváltozik. Mindegyik azt hiszi, hogy ez egy élhető társadalom lesz, ha a másikat kiiktatom.

Nem lesz az, mert a társadalom népbetegségei ugyanazok” – fejtette ki véleményét a Tisza Párttal és annak támogatóival kapcsolatban.

Hozzátette, ez a jelenség általánosan jellemző a nyugati emberekre.

„A nyugati embernek az alapvető problémája, hogy gőgös, azt gondolja, hogy a teremtés kulturális koronája, és nem hajlandó tudomásul venni, hogy kívüle más szereplők és nagy múltú népek is vannak.”

Felhívta a figyelmet az utánozhatatlan kínai munkamorálra, és Trump ígéretére hogy hazaviszi az ipart.

„Európa sajnos ellustult. Kína a gazdaságával harcol, nem halmoz fel támadó fegyverarzenált, a védelemre készül” – állapította meg baljóslóan.