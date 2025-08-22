Zelenszkij feltette a nagy kérdést: továbbra sem enged az orosz követeléseknek

Az ukrán elnök a Mark Rutte NATO-főtitkárral augusztus 22-én megtartott közös sajtótájékoztatón kijelentette, „Ukrajnának biztonsági garanciákra van szüksége, hogy mi, gyermekeink és unokáink egyértelműen tudjuk, hogy Oroszország nem fog megtámadni minket. Ezek az agresszorral szembeni biztonsági garanciák, mert az agresszor Oroszország.

Amikor Oroszország felveti a biztonsági garanciák kérdését, őszintén szólva nem tudom, ki fenyegeti őket. Ők támadtak ránk... És nem egészen értem, milyen garanciákra van szüksége egy agresszornak.”

Zelenszkij hangsúlyozta, az európai partnerek biztosítani akarják, hogy a háború ne ismétlődjön meg, és hogy „az egyetlen kiváltó ok itt Oroszország”.