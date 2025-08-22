Zelenszkij feltette a nagy kérdést: továbbra sem enged az orosz követeléseknek

Mi a tartós béke záloga? – Elemzésben keresték rá a választ
A Faktum tényellenőrző portál több olyan forgatókönyvet is ismertetett összeállításában, amelyekben az Ukrajnának járó biztonsági garanciák kaptak főszerepet.
Az ukrán elnök kijelentette, nem egészen érti, milyen biztonsági garanciákra van szüksége Oroszországnak, az agresszornak.
Volodimir Zelenszkij reagált Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azon kijelentésére, miszerint a nyugati államok mellett Oroszországnak is részt kell vennie a biztonsági garanciák megteremtésében – írja az Ukrainszka Pravda az Interfax-Ukraine beszámolója alapján.
Az ukrán elnök a Mark Rutte NATO-főtitkárral augusztus 22-én megtartott közös sajtótájékoztatón kijelentette, „Ukrajnának biztonsági garanciákra van szüksége, hogy mi, gyermekeink és unokáink egyértelműen tudjuk, hogy Oroszország nem fog megtámadni minket. Ezek az agresszorral szembeni biztonsági garanciák, mert az agresszor Oroszország.
Amikor Oroszország felveti a biztonsági garanciák kérdését, őszintén szólva nem tudom, ki fenyegeti őket. Ők támadtak ránk... És nem egészen értem, milyen garanciákra van szüksége egy agresszornak.”
Zelenszkij hangsúlyozta, az európai partnerek biztosítani akarják, hogy a háború ne ismétlődjön meg, és hogy „az egyetlen kiváltó ok itt Oroszország”.
Ezt is ajánljuk a témában
A Faktum tényellenőrző portál több olyan forgatókönyvet is ismertetett összeállításában, amelyekben az Ukrajnának járó biztonsági garanciák kaptak főszerepet.
Fotó: John MACDOUGALL / AFP