08. 22.
péntek
08. 22.
péntek
Szergej Lavrov háború Ukrajnának Oroszország Volodimir Zelenszkij garancia agresszor

Zelenszkij feltette a nagy kérdést: továbbra sem enged az orosz követeléseknek

2025. augusztus 22. 18:12

Az ukrán elnök kijelentette, nem egészen érti, milyen biztonsági garanciákra van szüksége Oroszországnak, az agresszornak.

2025. augusztus 22. 18:12
null

Volodimir Zelenszkij reagált Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azon kijelentésére, miszerint a nyugati államok mellett Oroszországnak is részt kell vennie a biztonsági garanciák megteremtésében – írja az Ukrainszka Pravda az Interfax-Ukraine beszámolója alapján.

Az ukrán elnök a Mark Rutte NATO-főtitkárral augusztus 22-én megtartott közös sajtótájékoztatón kijelentette, „Ukrajnának biztonsági garanciákra van szüksége, hogy mi, gyermekeink és unokáink egyértelműen tudjuk, hogy Oroszország nem fog megtámadni minket. Ezek az agresszorral szembeni biztonsági garanciák, mert az agresszor Oroszország. 

Amikor Oroszország felveti a biztonsági garanciák kérdését, őszintén szólva nem tudom, ki fenyegeti őket. Ők támadtak ránk... És nem egészen értem, milyen garanciákra van szüksége egy agresszornak.”

Zelenszkij hangsúlyozta, az európai partnerek biztosítani akarják, hogy a háború ne ismétlődjön meg, és hogy „az egyetlen kiváltó ok itt Oroszország”.

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

Összesen 16 komment

vamonos-3
2025. augusztus 22. 19:01
„Háborús veszélyhelyzetben honvédségi géppel érkezve megkezdte a jachtozást a felcsúti hajóskapitány” – állítja Magyar Péter, aki képeket is csatolt posztjához, amelyeken Orbán Viktor is látható, amint egy Hot Stuff névre keresztelt hajón tartózkodik, feltehetően az Adrián - nem tud elbujni a beles szar
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. augusztus 22. 18:56
Majd D Trump elmagyarázza a kis hülyének.
Válasz erre
1
0
Hohokam
2025. augusztus 22. 18:54
Persze, hogy nem érted, barom, sosem kötik a szolgák orrára az effélét.
Válasz erre
2
0
bohana
2025. augusztus 22. 18:54
"nem egészen értem, milyen garanciákra van szüksége" Például arra, hogy nem provokálják még egyszer, ahogy az egyszer már megtörtént. Például arra, hogy nem próbálja visszaszerezni az elvesztett területeit egy újabb háborút kiprovokálva. Például arra, hogy nem gyilkolják az ottani orosz kisebbséget és biztosítják a jogaikat, és ez fenn is marad. Például arra, hogy nem tör be Kurszknnál és gyilkolják az orosz lakosságot. Például arra, hogy nem fenyegeti Moszkvát és más orosz városokat drón- és rakétacsapásokkal, amihez épp most fejlesztették ki a legújabb 3000 kilométer hatótávolságú ukrán kávéfőzőt. Például arra, amire az állig felfegyverzett agresszív náci Ukrajna minden szomszédjának szüksége lenne. Például mi milyen garanciákat kapunk, hogy a terrorista Ukrajna nem támadja többet az energiaellátásunk és biztonságunk?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!