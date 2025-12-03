Kiderült, miről egyeztetett Orbán Viktor a román miniszterelnökkel

Magyarország ismét célkeresztben – itt az Orbán Viktor elleni legújabb trükk, amitől a csodát várják Brüsszelben
A Bizottság egy jogi mutatvánnyal próbálja kivonni a vétót a képletből.
Ilie Bolojan szerdán érkezett Budapestre.
Nagyon eredményes megbeszélést tartottam ma Budapesten Ilie Bolojan miniszterelnökkel – írta Orbán Viktor miniszterelnök az X-en miután találkozott a román államfővel.
„Több téma mellett arról is egyeztettünk, hogyan erősíthetnénk országaink együttműködését az energia területén”
– hangúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök végül megköszönte Ilie Bolojan látogatását.
