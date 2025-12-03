Ft
Ilie Bolojan Budapest Orbán Viktor miniszterelnök

Kiderült, miről egyeztetett Orbán Viktor a román miniszterelnökkel

2025. december 03. 21:27

Ilie Bolojan szerdán érkezett Budapestre.

2025. december 03. 21:27
Nagyon eredményes megbeszélést tartottam ma Budapesten Ilie Bolojan miniszterelnökkel – írta Orbán Viktor miniszterelnök az X-en miután találkozott a román államfővel.  

„Több téma mellett arról is egyeztettünk, hogyan erősíthetnénk országaink együttműködését az energia területén”

– hangúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök végül megköszönte Ilie Bolojan látogatását.

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

Nyitókép forrása: X/Orbán Viktor

„Több téma mellett arról is egyeztettünk, hogyan erősíthetnénk országaink együttműködését az energia területén” Viktorunk egyeztetett Moszkvában, egyeztetett a románokkal ... Meglesz az a tulajdonrész a román finomítóban és kúthálózatban!
