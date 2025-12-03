„Nagyon veszélyes ember” – súlyos vádakat fogalmazott meg az ukrán szóvivő Zelenszkij bukott bizalmasáról

Súlyos vádakat fogalmazott meg a Radio Liberty-nek adott interjújában Julija Mendel, Volodimir Zelenszkij korábbi szóvivője egykori közvetlen főnökével, Andrij Jermakkal szemben – számolt be róla a Ukrajinszka Pravda portálra hivatkozva a Kárpáthír. A nemrég távozott elnöki hivatalvezetőt „veszélyes embernek” nevezte, aki ellenfelei megsemmisítésére használta befolyását.

Julija Mendel, aki a 2019-es hatalomváltás után dolgozott szorosan együtt az elnöki stábbal, drámai hangon számolt be félelmeiről. Állítása szerint Jermak bosszúálló természete miatt minden nap hálát ad, hogy még él.