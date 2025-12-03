Ez kevés lesz Putyin ellen: több katonát akarnak látni a NATO egyik legerősebb országában
„Nem vagyunk felkészülve arra a valóságra, amelyben jelenleg élünk” – mondta az olasz védelmi miniszter.
Andrij Jermak ellenfelei megsemmisítésére használta befolyását.
Súlyos vádakat fogalmazott meg a Radio Liberty-nek adott interjújában Julija Mendel, Volodimir Zelenszkij korábbi szóvivője egykori közvetlen főnökével, Andrij Jermakkal szemben – számolt be róla a Ukrajinszka Pravda portálra hivatkozva a Kárpáthír. A nemrég távozott elnöki hivatalvezetőt „veszélyes embernek” nevezte, aki ellenfelei megsemmisítésére használta befolyását.
Julija Mendel, aki a 2019-es hatalomváltás után dolgozott szorosan együtt az elnöki stábbal, drámai hangon számolt be félelmeiről. Állítása szerint Jermak bosszúálló természete miatt minden nap hálát ad, hogy még él.
Aki ismeri őt, az érti, miről beszélek. Andrij Boriszovics egy nagyon veszélyes ember”
– fogalmazott a volt szóvivő, aki hozzátette, hogy Jermak széles eszköztárral rendelkezik azok ellen, akik útjába állnak. Mendel ezen a ponton megemlítette a politikai technológiákkal felépített karaktergyilkosságot (ahol az ellenfelet „árulónak” vagy „oroszbarátnak” bélyegzik) vagy a rendvédelmi szervek felhasználását.
A cikkben kiemelték, hogy Mendel szerint Jermak 2019 óta tudatosan építette saját hatalmi vertikumát.
Tudom, hogy 2019-ben az USA-ban egy politikai tanácsadótól azt kérdezte: hogyan lehetne belőle elnök”
– állította a volt szóvivő, utalva a volt kabinetfőnök hatalmas ambícióira.
A legsúlyosabb vád azonban a háborúval kapcsolatos volt miszernit Jermak rendszeresen félrevezette Zelenszkijt, manipulálta az elé kerülő információkat, és ő volt az, aki az utolsó pillanatig győzködte az elnököt arról, hogy Oroszország nem indít totális inváziót.
Az ukrán portál megjegyzezte, hogy bár a korábbi szóvivő határozottan fogalmazott, állításait konkrét bizonyítékokkal nem támasztotta alá, csupán kapcsolatokra és belső információkra hivatkozott.
Nyitókép forrása: Oliver Contreras / AFP