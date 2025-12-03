Ft
12. 03.
szerda
orosz-ukrán háború Julija Mendel Volodimir Zelenszkij

„Nagyon veszélyes ember” – súlyos vádakat fogalmazott meg az ukrán szóvivő Zelenszkij bukott bizalmasáról

2025. december 03. 20:20

Andrij Jermak ellenfelei megsemmisítésére használta befolyását.

2025. december 03. 20:20
null

Súlyos vádakat fogalmazott meg a Radio Liberty-nek adott interjújában Julija Mendel, Volodimir Zelenszkij korábbi szóvivője egykori közvetlen főnökével, Andrij Jermakkal szemben – számolt be róla a Ukrajinszka Pravda portálra hivatkozva a Kárpáthír. A nemrég távozott elnöki hivatalvezetőt „veszélyes embernek” nevezte, aki ellenfelei megsemmisítésére használta befolyását.

Julija Mendel, aki a 2019-es hatalomváltás után dolgozott szorosan együtt az elnöki stábbal, drámai hangon számolt be félelmeiről. Állítása szerint Jermak bosszúálló természete miatt minden nap hálát ad, hogy még él.

Aki ismeri őt, az érti, miről beszélek. Andrij Boriszovics egy nagyon veszélyes ember”

– fogalmazott a volt szóvivő, aki hozzátette, hogy Jermak széles eszköztárral rendelkezik azok ellen, akik útjába állnak. Mendel ezen a ponton megemlítette a politikai technológiákkal felépített karaktergyilkosságot (ahol az ellenfelet „árulónak” vagy „oroszbarátnak” bélyegzik) vagy a rendvédelmi szervek felhasználását.

A cikkben kiemelték, hogy Mendel szerint Jermak 2019 óta tudatosan építette saját hatalmi vertikumát.

Tudom, hogy 2019-ben az USA-ban egy politikai tanácsadótól azt kérdezte: hogyan lehetne belőle elnök”

 – állította a volt szóvivő, utalva a volt kabinetfőnök hatalmas ambícióira.

A legsúlyosabb vád azonban a háborúval kapcsolatos volt miszernit Jermak rendszeresen félrevezette Zelenszkijt, manipulálta az elé kerülő információkat, és ő volt az, aki az utolsó pillanatig győzködte az elnököt arról, hogy Oroszország nem indít totális inváziót.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán portál megjegyzezte, hogy bár a korábbi szóvivő határozottan fogalmazott, állításait konkrét bizonyítékokkal nem támasztotta alá, csupán kapcsolatokra és belső információkra hivatkozott.

Nyitókép forrása: Oliver Contreras / AFP

counter-revolution
2025. december 03. 21:06
Castel azt mondta, hogy Izrael befogadja az ilyeneket is, hiszen zsidók. Ennyit Izraelről.
zsugabubus-2
2025. december 03. 21:03
Ez is pont olyan malacszemű ,fürtös hajú geci kaftános, mint a volt főnöke. Kiváncsi vagyok, mikor pattan meg a frontról és pucol el Izraelbe...
Gubbio
•••
2025. december 03. 20:54 Szerkesztve
Aki kifelé háborúzik, az szeret befelé háborúzni is. Ugyanez zajlik az egységes "Magyar"-körökben is. Az igazsággal való hadakozás a skizofrénia egyértelmű tünete.
Treeoflife
2025. december 03. 20:51
"Julija Mendel, aki a 2019-es hatalomváltás után dolgozott szorosan együtt az elnöki stábbal, drámai hangon számolt be félelmeiről. Állítása szerint Jermak bosszúálló természete miatt minden nap hálát ad, hogy még él." Meglepő, hogy egyáltalán mer róla beszélni. Amit elmondott, az alapján talán még az sem zárható ki, hogy a háborús korrupció egyik, talán a legmagasabb szinten lévő vezéralakja Jermak. És hogy nem lépett le a lekapcsolása előtt, talán azért nem, mert zselé volt a biztosíték a számára. Persze tévedhetek, mivel ez a hölgyemény is mellébeszélhet - saját mentsége érdekében - de a zongoristából nem néztem ki, hogy ő bármilyen téren is lehetett volna a nagyfőnök. Az elnöki címhez pedig részben csak az arcát és a nevét adhatta. Ebből a Jermakból sokkal inkább kinézem, hogy ő volt a főmufti. Innentől gyorsan fognak pörögni az események, mivel holnap már fogjuk tudni, hogy Trump milyen információkat kapott a Putyinnal egyezkedő megbízottjaitól, és mi a következő lépés.
