G. Fodor Gábor Mesterterv választási program Magyar Péter Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

2025. december 03. 17:07

A Tisza Pártnak a botrányai mellett egyetlen egy mondanivalója van: ők nem a Fidesz. De vajon elég lehet ennyi a választás megnyeréséhez?

2025. december 03. 17:07
Mandiner
Mandiner

Talpán legyen az, aki minden kétséget kizárólag el tudja mondani, hogy konkrétan mit is akar Magyar Péter és pártja. A múlt héten kiszivárgott megszorítási csomag azonban már valamivel konkrétabb az elképzeléseik kapcsán, és azt biztosra vehetjük: abból senki sem kér. Kérdés továbbra is marad: elég ha csak annyit mondanak, hogy én vagyok az anti-Fidesz, vagy igenis kell tartalmi politika a választási győzelemhez? A Mestertervben ezt a kérdést jártuk körbe.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Párt tervezett megszorítási intézkedései kisodorják a választást abból a narratívából, hogy a pusztán Orbán Viktor és Magyar Péter személyéről fogunk szavazni 2026 áprilisában. A Nézőpont Intézet vezetője úgy értékelt, hogy itt már két alternatíva alapján kell dönteni, hogy ki mit ajánl Magyarországnak.

A középen állók, akik lehet, hogy sok kritikus pontot vélnek felfedezni a kormány munkájában, de érintve lennének egy ilyen tervvel, azok könnyen a Fideszre fognak szavazni egy ilyen választási helyzetben.

Mesterterv
 A Mesterterv elemzői szerint a program alapú választási fókusz a Fidesznek kedvez jövőre (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

Döntő kérdéshez érkeztünk” - kezdte értékelését G. Fodor Gábor. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kifejtette, hogy a kihívó mögötti kórus azt próbálja erőltetni, hogy választás kérdése az, hogy menjen vagy maradjon Orbán Viktor.

Nem ez a választás kérdése! Hanem választunk alternatívák között, hogy Orbán Viktor és programja, vagy Magyar Péter és programja. Melyik legyen? És ez nagy különbség!

- fogalmazott az elemző. „Mert ha megy akkor mi lesz? Valaki más jön? Nem valaki más jön, hát tudjuk! Itt a kihívó, itt a programja” - mondta G. Fodor utalva a Tisza megszorítási tervére.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

 

kalmanok
2025. december 03. 18:05
"A Tisza az adócsökkentés kormánya lesz! • A minimálbért keresőknél a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadót adójóváírással 9%-ra csökkentjük. • Szintén csökkentjük a 625 ezer forint havi bruttó jövedelem alatt keresők személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettségét. • Az átlagbér felett keresőknek marad a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó-kulcs. A TISZA az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra csökkenti, a vényköteles gyógyszereket áfamentessé teszi. A kedvezményes KATA újra széles körben elérhetővé válik. Bevezeti a milliárdosok vagyonadóját. A TISZA nemcsak az adócsökkentés, hanem a nyugdíjemelés kormánya is lesz. • Bevezeti a Nyugdíjas SZÉP-kártyát, 2,2 millió fő – a nyugdíjasok 97%-a – kap majd ilyen juttatást. • A TISZA bevezeti a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat. • Sávos extra emelést kapnak a 120–140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezők. • Megduplázza az időskorúak járadékát. • 50%-kal megemeli az otthonápolási díjakat."
survivor
2025. december 03. 17:59
szantofer Neked nem számít mi jön ? Csak ne Orbán ? Hitler jó ?
cinkegolyó
2025. december 03. 17:59
A Mandiner Hot & Lentulai című műsorának vendége volt Csiszár Jenő, aki kilenc év milánói főkonzuli szolgálat után adott újra interjút Magyarországon. Orbán Viktorról azt mondta: „A legnagyobb hadvezér, és a katonája lehetek." Magyar Péterről nem akart részletesen beszélni, de egy hasonlattal mégis véleményezte: „Amikor az osztályban volt ilyen csávó, akkor az osztálytársaim közül volt néhány, akik úgy jellemezték, hogy ez csiga a tál takonyban."
csulak
2025. december 03. 17:58
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
