A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

Itt vannak a megrendítő számok: brüsszeli eurómilliók érkeznek a Tisza Párt holdudvarába
A Tisza holdudvarának befolyásos szereplői többmilliós EU-pénzből működtetett programokat irányítanak.
A Tisza Pártnak a botrányai mellett egyetlen egy mondanivalója van: ők nem a Fidesz. De vajon elég lehet ennyi a választás megnyeréséhez?
Talpán legyen az, aki minden kétséget kizárólag el tudja mondani, hogy konkrétan mit is akar Magyar Péter és pártja. A múlt héten kiszivárgott megszorítási csomag azonban már valamivel konkrétabb az elképzeléseik kapcsán, és azt biztosra vehetjük: abból senki sem kér. Kérdés továbbra is marad: elég ha csak annyit mondanak, hogy én vagyok az anti-Fidesz, vagy igenis kell tartalmi politika a választási győzelemhez? A Mestertervben ezt a kérdést jártuk körbe.
Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Párt tervezett megszorítási intézkedései kisodorják a választást abból a narratívából, hogy a pusztán Orbán Viktor és Magyar Péter személyéről fogunk szavazni 2026 áprilisában. A Nézőpont Intézet vezetője úgy értékelt, hogy itt már két alternatíva alapján kell dönteni, hogy ki mit ajánl Magyarországnak.
A középen állók, akik lehet, hogy sok kritikus pontot vélnek felfedezni a kormány munkájában, de érintve lennének egy ilyen tervvel, azok könnyen a Fideszre fognak szavazni egy ilyen választási helyzetben.
„Döntő kérdéshez érkeztünk” - kezdte értékelését G. Fodor Gábor. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kifejtette, hogy a kihívó mögötti kórus azt próbálja erőltetni, hogy választás kérdése az, hogy menjen vagy maradjon Orbán Viktor.
Nem ez a választás kérdése! Hanem választunk alternatívák között, hogy Orbán Viktor és programja, vagy Magyar Péter és programja. Melyik legyen? És ez nagy különbség!
- fogalmazott az elemző. „Mert ha megy akkor mi lesz? Valaki más jön? Nem valaki más jön, hát tudjuk! Itt a kihívó, itt a programja” - mondta G. Fodor utalva a Tisza megszorítási tervére.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP