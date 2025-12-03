A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

Talpán legyen az, aki minden kétséget kizárólag el tudja mondani, hogy konkrétan mit is akar Magyar Péter és pártja. A múlt héten kiszivárgott megszorítási csomag azonban már valamivel konkrétabb az elképzeléseik kapcsán, és azt biztosra vehetjük: abból senki sem kér. Kérdés továbbra is marad: elég ha csak annyit mondanak, hogy én vagyok az anti-Fidesz, vagy igenis kell tartalmi politika a választási győzelemhez? A Mestertervben ezt a kérdést jártuk körbe.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Párt tervezett megszorítási intézkedései kisodorják a választást abból a narratívából, hogy a pusztán Orbán Viktor és Magyar Péter személyéről fogunk szavazni 2026 áprilisában. A Nézőpont Intézet vezetője úgy értékelt, hogy itt már két alternatíva alapján kell dönteni, hogy ki mit ajánl Magyarországnak.