Tisza Párt megszorítócsomag Magyar Péter Zsigó Róbert baloldal

Évtizedek munkáját nézik semmibe Magyar Péterék: a megszorítócsomag romba döntené a társadalom alapkövét

2025. december 02. 14:56

Zsigó Róbert elárulta, hogy a Tisza Párt teljesen felszámolná azt a rendszert, amely garantálja, hogy mindenki kapjon nyugdíjat.

2025. december 02. 14:56
A Tisza Párt meg akarja adóztatni a mostani és a jövőbeni nyugdíjasokat, és el akarja törölni az állami nyugdíjellátást – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára kedden közzétett Facebook-videójában.

Zsigó Róbert kiemelte: 

az elmúlt napokban kiszivárgott a Tisza Párt csomagja. Nem csoda, hogy ezt is el akarták titkolni a választásokig. 

Pontosan tudják: ha az emberek ezt megismerik, ők buknak. A tervük minden dolgozót és minden nyugdíjast érint, és közvetlen veszélyt jelent.

A Tisza Párt ugyanis meg akarja adóztatni a mai nyugdíjasokat, a jövőbeni nyugdíjasokat, és megszüntetné az állami nyugdíjellátást – figyelmeztetett a kormánypárti politikus.

Hozzátette, a Tisza Párt teljesen felszámolná azt a rendszert, amely ma garantálja, hogy évtizedek munkája után mindenki kapjon nyugdíjat.

Ők azt akarják, hogy az állam vonuljon ki a nyugdíjak mögül, és a dolgozók kötelezően külföldi magánpénztárakba fizessenek. Vagyis a nyugdíjvagyon átkerülne magánbiztosítókhoz, pénzügyi csoportokhoz. Egy ilyen rendszerben csak ők járnának jól, nem az emberek – jelentette ki Zsigó Róbert.

„Miért teszik ezt? Mert Brüsszel és a külföldi pénzcsoportok ezt várják el tőlük – és a baloldal mindig készségesen hajt be pénzt az emberektől. És mik lennének a következmények? Először is, többet vonnának le a fizetésekből” – tette hozzá.

Zsigó Róbert arra figyelmeztetett: a kötelező magánbefizetés és az új szolidaritási díj együtt 12,5-17 százalékos elvonást jelentene már az első naptól. Másodszor: teljes bizonytalanságot hoznának. Az emberek pénze nem egy stabil állami rendszerbe menne, hanem olyan pénzügyi csoportokhoz, amelyek üzleti alapon működnek. Ha rosszul megy a tőzsde, ha bedől egy befektetés, akkor az emberek is buknak.

Nincs garancia arra, hogy ki mennyit kapna nyugdíjként. Semmilyen. Ha ez a terv megvalósul, eltűnik a magyar emberek nyugdíjbiztonsága. Évtizedek munkája után mindenki a tőzsde és a magánpénztárak kényétől-kedvétől függne – hangoztatta az államtitkár.

Kitért arra, hogy a Tisza Párt előkészítette a nyugdíjak megadóztatását is: 20 százalékos nyugdíjadót vetnének ki az öregségi és az özvegyi nyugdíjakra.

 Ez egy átlagnyugdíjasnak havi 49 ezer forintos elvonást jelentene – tette hozzá.

„Ez a Tisza-csomag: egy kemény baloldali megszorítás. Többet elvenni a dolgozóktól, kevesebbet hagyni a nyugdíjasoknak, és semmilyen biztonságot nem adni cserébe. Elég egy rossz döntés, és mindez valósággá válhat. Ne hagyjuk, hogy a Tisza a magyar emberek nyugdíjával játszadozzon!” – hangoztatta Zsigó Róbert.

(MTI) 

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

csulak
2025. december 02. 16:42
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. december 02. 16:00
Fájdalommentes kezelések, barátságos környezet, svájci, japán anyagok, köszönöm, de nem kívánok élni vele!
Válasz erre
1
0
vakiki
2025. december 02. 15:51
Nem is a tisza írta az a csomagot! Csalás van a dologban, mesterséges itelligencia írta. Mondta ezt az előbb a fostos. Hogy van ez? Őket mindig, mindenki besározza? Jaj, de sajnálom! A gatyába is biztos más fosott bele,aztán ráadta a messiásra.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. december 02. 15:49
A Tiszás gazdasági modell visszalépést és évekig tartó átalakítást, a gazdaság hosszas lejtmenetét jelentené és nincs rá biztosíték, hogy valaha is jól fog működni. A Fideszes modell folytatása és fejlesztése az egyedül járható út. Az OECD szerint jól működik a Fidesz gazdaságpolitikája.
Válasz erre
1
0
