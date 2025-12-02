Évtizedek munkáját nézik semmibe Magyar Péterék: a megszorítócsomag romba döntené a társadalom alapkövét

A Tisza Párt ugyanis meg akarja adóztatni a mai nyugdíjasokat, a jövőbeni nyugdíjasokat, és megszüntetné az állami nyugdíjellátást – figyelmeztetett a kormánypárti politikus.

Hozzátette, a Tisza Párt teljesen felszámolná azt a rendszert, amely ma garantálja, hogy évtizedek munkája után mindenki kapjon nyugdíjat.

Ők azt akarják, hogy az állam vonuljon ki a nyugdíjak mögül, és a dolgozók kötelezően külföldi magánpénztárakba fizessenek. Vagyis a nyugdíjvagyon átkerülne magánbiztosítókhoz, pénzügyi csoportokhoz. Egy ilyen rendszerben csak ők járnának jól, nem az emberek – jelentette ki Zsigó Róbert.

„Miért teszik ezt? Mert Brüsszel és a külföldi pénzcsoportok ezt várják el tőlük – és a baloldal mindig készségesen hajt be pénzt az emberektől. És mik lennének a következmények? Először is, többet vonnának le a fizetésekből” – tette hozzá.

Zsigó Róbert arra figyelmeztetett: a kötelező magánbefizetés és az új szolidaritási díj együtt 12,5-17 százalékos elvonást jelentene már az első naptól. Másodszor: teljes bizonytalanságot hoznának. Az emberek pénze nem egy stabil állami rendszerbe menne, hanem olyan pénzügyi csoportokhoz, amelyek üzleti alapon működnek. Ha rosszul megy a tőzsde, ha bedől egy befektetés, akkor az emberek is buknak.