Az ég kék, a fű zöld: alig fél év után orbitálisat bukhat a román kormány

A Maszol által idézett beszámolók szerint a román kormányt mostanra valódi politikai nyomás alá helyezte a Béke – Románia az első nevű parlamenti frakció, amely bejelentette, hogy összegyűlt a bizalmatlansági indítvány benyújtásához szükséges aláírásmennyiség. A frakció tagja, Ninel Peia közölte, hogy a „Románia nem eladó – USR nélküli kormány” című indítványt pénteken nyújtják be, és hangsúlyozta: a sikerhez szükség lenne a PSD, a PNL és az RMDSZ támogatására is, hiszen most az ő térfelükön pattog a labda.

Romániában újabb kormányválság fenyeget

Forrás: Daniel MIHAILESCU / AFP

A romániai ellenzék együtt mozdul a kormány megbuktatására

Peia köszönetet mondott az AUR-nak, amely nemcsak a szövegezésben vett részt, hanem a támogató aláírások összegyűjtésében is szerepet vállalt. A frakció elnöke, Dorin Petrea úgy fogalmazott: ez az első alkalom, hogy „valamennyi szuverenista erő egy zászló alatt tömörül”. Victor Ponta Facebook-posztjában kiemelte, hogy az indítvány „közvetlenül és egyértelműen” fejezi ki a független képviselők célját, valamint jelezte, hogy ő maga is aláírta a dokumentumot. A News.ro információi szerint 119 aláírás gyűlt össze.