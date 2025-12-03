Az ég kék, a fű zöld: alig fél év után orbitálisat bukhat a román kormány

Van minek örülni: egy magyar–románon nyerni mindig dupla élvezet
Válogatottunk (egyik) hőse úgy érezte magát, mint egy magyar–román futballmeccsen.
A parlamenti feszültség egyre nő Bukarestben: Románia kormányát olyan bizalmatlansági indítvány fenyegeti, amelyet az AUR szövegezett, és amelyhez 119 támogató aláírás gyűlt össze.
A Maszol által idézett beszámolók szerint a román kormányt mostanra valódi politikai nyomás alá helyezte a Béke – Románia az első nevű parlamenti frakció, amely bejelentette, hogy összegyűlt a bizalmatlansági indítvány benyújtásához szükséges aláírásmennyiség. A frakció tagja, Ninel Peia közölte, hogy a „Románia nem eladó – USR nélküli kormány” című indítványt pénteken nyújtják be, és hangsúlyozta: a sikerhez szükség lenne a PSD, a PNL és az RMDSZ támogatására is, hiszen most az ő térfelükön pattog a labda.
Peia köszönetet mondott az AUR-nak, amely nemcsak a szövegezésben vett részt, hanem a támogató aláírások összegyűjtésében is szerepet vállalt. A frakció elnöke, Dorin Petrea úgy fogalmazott: ez az első alkalom, hogy „valamennyi szuverenista erő egy zászló alatt tömörül”. Victor Ponta Facebook-posztjában kiemelte, hogy az indítvány „közvetlenül és egyértelműen” fejezi ki a független képviselők célját, valamint jelezte, hogy ő maga is aláírta a dokumentumot. A News.ro információi szerint 119 aláírás gyűlt össze.
Sorin Grindeanu, a PSD elnöke határozottan kijelentette, hogy pártja nem fogja megszavazni a Bolojan-kormány ellen irányuló kezdeményezést.
Emlékeztetett arra, hogy közel fél évvel ezelőtt a PSD több ezer tag támogatásával döntött a koalícióhoz való csatlakozásról, és „azóta semmi nem változott”. Arra a kérdésre, mi történne, ha mégis megszavaznák az indítványt, csak annyit mondott: nem foglalkozik hipotézisekkel, és ez úgysem következik be. Grindeanu szerint a koalíciós pártok közötti feszültségeket jelenleg inkább a közelgő időközi választások okozzák, és azt is hangsúlyozta, az indítványt formálisan még be sem nyújtották.
