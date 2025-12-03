Ft
gála Kapu Tibor Magyarország Orbán Viktor Mandiner

Premier plán: Orbán Viktor miniszterelnök és Kapu Tibor kutató­űrhajós a Mandiner díjátadó gáláján

2025. december 03. 21:58

A kormányfő, aki fővédnöke volt rendezvényünknek, többek között azt mondta, „azért van a nyugati világban polarizálódás, mert sikertelenség van”.

2025. december 03. 21:58
null

Orbán Viktor miniszterelnök és Kapu Tibor kutató­űrhajós a Mandiner díjátadó gáláján a Várkert Bazárban november 26-án. A kormányfő, aki fővédnöke volt rendezvényünknek, többek között azt mondta, „azért van a nyugati világban polarizálódás, mert sikertelenség van”, és a történelmi viszontagságok ellenére győztes mentalitásúvá kell tenni a magyar nemzetet. Az eseményen átadott díjakkal azokat a személyiségeket, alkotókat és vállalkozásokat ismertük el, akik és amelyek az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményükkel hozzá­járultak Magyarország közéletének, kultúrájának, sport­életének és gazdaságának fejlődéséhez. A díjakat olvasóink szavazata alapján osztottuk ki, összesen 469 505 voks érkezett a jelöltekre.

Nyitókép: Földházi Árpád

Összesen 1 komment

patikus-3
2025. december 03. 23:38
Foximaxi, a kényszerű Szupermen. Fogcsikorgatva, de minden nap háromszor is megmenti a világot a pusztulástól!
