Orbán Viktor miniszterelnök és Kapu Tibor kutató­űrhajós a Mandiner díjátadó gáláján a Várkert Bazárban november 26-án. A kormányfő, aki fővédnöke volt rendezvényünknek, többek között azt mondta, „azért van a nyugati világban polarizálódás, mert sikertelenség van”, és a történelmi viszontagságok ellenére győztes mentalitásúvá kell tenni a magyar nemzetet. Az eseményen átadott díjakkal azokat a személyiségeket, alkotókat és vállalkozásokat ismertük el, akik és amelyek az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményükkel hozzá­járultak Magyarország közéletének, kultúrájának, sport­életének és gazdaságának fejlődéséhez. A díjakat olvasóink szavazata alapján osztottuk ki, összesen 469 505 voks érkezett a jelöltekre.

Nyitókép: Földházi Árpád