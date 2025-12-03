Felrobbantotta az internetet Orbán: végre kiderült, melyik interjúját nézték meg a legtöbben

Döbbenetes: így akarják eltávolítani a hatalomból Orbánt – hátborzongató elmélet került napvilágra
Elkészítették a brüsszeli füstös szobákban a haditervet.
A miniszterelnök nem kertelt, imádja a csihi-puhit.
2025-ben rengeteg interjút adott Orbán Viktor. A miniszterelnök ezúttal a közösségi oldalán nyújtott betekintést a számok világába.
A kormányfő egész pontosan azt mutatta be, hogy melyik 5 interjúja volt idén a legnépszerűbb.
A listát toronymagasan a Rónai Egonnak adott interjúja vezeti, de rajta szerepel még a Mandiner, az Öt, valamint a Patriótának adott interjú is.
A miniszterelnök ezúttal sem rejtette véka alá:
nem szokása megfutamodni, így nem meglepő módon a „csihi-puhi” lett a kedvenc műfaja.
A megtekintések pontos adatait itt tudja megtekinteni:
