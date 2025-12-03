Ft
12. 03.
szerda
Felrobbantotta az internetet Orbán: végre kiderült, melyik interjúját nézték meg a legtöbben

2025. december 03. 19:56

A miniszterelnök nem kertelt, imádja a csihi-puhit.

2025. december 03. 19:56
null

2025-ben rengeteg interjút adott Orbán Viktor. A miniszterelnök ezúttal a közösségi oldalán nyújtott betekintést a számok világába.

A kormányfő egész pontosan azt mutatta be, hogy melyik 5 interjúja volt idén a legnépszerűbb.

A listát toronymagasan a Rónai Egonnak adott interjúja vezeti, de rajta szerepel még a Mandiner, az Öt, valamint a Patriótának adott interjú is.

A miniszterelnök ezúttal sem rejtette véka alá:

nem szokása megfutamodni, így nem meglepő módon a „csihi-puhi” lett a kedvenc műfaja.

A megtekintések pontos adatait itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

llnnhegyi
2025. december 03. 20:42
TV2, M1, RTL, HÍR TV slussz.. Ez sorrend is!! ATV hátul valahol...
Válasz erre
2
0
llnnhegyi
2025. december 03. 20:39
Hasít a NER továbbra is. Hasít a Forint! Nő GDP! Toronymagasan vezet a Fidesz-Kdnp koalíciós párt! Jól van ez így!
Válasz erre
4
0
galancza-2
2025. december 03. 20:37
Mert ezeket a függetlenobjektípoloskás médiákat sokszázezer ingadozó nézi,olvassa,hallgatja.
Válasz erre
0
0
galancza-2
2025. december 03. 20:36
Hát ezekre a számokra nem lehet büszke a Fidesz. A számokból egyértelmű hogy minimum 90%-ban fanatik fideszesek nézték a műsorokat. Továbbá 5% aberrált poloskás és 5% ingadozó. Tehát OV minimálisan szerzett új Fidesz-szavazókat. Ez a fájdalmas valóság. Szerencsére poloska és elvtársai egyre nagyobb baromságokat ugatnak, ezért a Fidesznek van esélye nyerni, de sajnos veszíthet is. Igaz hogy sokan csalódtak poloskában az utóbbi hónapokban,de toivábbra is legalább 40% fanatikusan gyűlöli a Fideszt és 20% többé-kevésbé.Az a kérdés ez a 20% hova szavaz. A Fidesz sajnos továbbra sem tudja megszólítani őket. OV-ék továbbra is gyakorlatilag csak a saját fanatik táborukkal kommunikálnak.Ez viszont kevés lesz a győzelemhez. r.egon féle tv csak félig ellenzéki.Ezért rengeteg fideszes is nézi.Tehát az 1.32milla néző totális többsége ezekből került ki.Sajnos OV-nak igeni be kéne vállalnia hetente egy g.marcsi,kafferman,fébi féle nagyinterjút holnaptól.És meg lenne tavasszal a Fidesz2/3.Folyt.köv.
Válasz erre
0
2
