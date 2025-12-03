Ft
12. 03.
szerda
háború EXKLUZÍV dokumentumfilmünk Kárpátalja

„Csak egy darab hús vagy, mész a darálóba!” – folytatódik exkluzív dokumentumfilmünk az ukrajnai kényszersorozásokról!

2025. december 03. 20:03

Folytatódik a rettegés valósága: a második epizód egy csonka lábú férfi megrázó történetén keresztül mutatja be az ukrajnai kényszersorozások brutalitását.

2025. december 03. 20:03
null

Mindennapi rettegés #2. – újabb megrázó epizóddal folytatódik a Mandiner exkluzív dokumentumfilm-sorozata, bemutatva az ukrajnai kényszersorozások valódi arcát. A folytatás még sötétebb, még kegyetlenebb képet fest a kárpátaljai magyarok valóságáról: ezúttal egyetlen ember történetén keresztül mutatjuk meg, hová vezet a háború gépezete. A második részben egyetlen történetbe sűrűsödik mindaz a félelem, kiszolgáltatottság és embertelenség, amely Kárpátalján mára mindennapossá vált. Imre, a viski férfi, aki az első kényszersorozás során mindkét lábfejét elvesztette, úgy hitte, sérülten már nem kell tartania az újabb sorozástól – de tévedett.

A toborzók a nyílt utcáról rabolták el a csonka lábú kárpátaljai magyart, hogy a húsdarálóba küldjék. Mikor amputált lábfejét megmutatva próbált megmenekülni, az ukrán hadkiegészítő-parancsnokság emberei közölték: „te csak egy darab hús vagy”, majd hozzátették: „ha biciklizni tudsz, akkor harcolni is”

Imre az előző kiképzés embertelen körülményei miatt veszítette el mindkét lábfejét. Tavaly a hegyekben sátorban kellett élniük a dermesztő télben, és – ahogy fogalmazott – „úgy bántak velünk, mint az állatokkal”.

Most a hírhedt rivnei táborban várja a sorsát, amely úgy él a köztudatban: a hely, ahonnan nincs visszaút. Kárpátalján egyre több család retteg attól, hogy holnap ők következnek, senki sincs biztonságban. Dokumentumfilmünk második epizódja feltárja, hogyan vált rendszerszintűvé az utcáról történő elhurcolás, az emberrablás, a megfélemlítés és a sérültek erőszakos besorozása. Imre története nemcsak egy ember tragédiája, hanem a teljes rendszer leleplezése.

Nézze meg a teljes dokumentumfilmet a Mandiner YouTube-csatornáján!

Fotó: Mandiner

 

