„Csak egy darab hús vagy, mész a darálóba!” – folytatódik exkluzív dokumentumfilmünk az ukrajnai kényszersorozásokról!

Mindennapi rettegés #2. – újabb megrázó epizóddal folytatódik a Mandiner exkluzív dokumentumfilm-sorozata, bemutatva az ukrajnai kényszersorozások valódi arcát. A folytatás még sötétebb, még kegyetlenebb képet fest a kárpátaljai magyarok valóságáról: ezúttal egyetlen ember történetén keresztül mutatjuk meg, hová vezet a háború gépezete. A második részben egyetlen történetbe sűrűsödik mindaz a félelem, kiszolgáltatottság és embertelenség, amely Kárpátalján mára mindennapossá vált. Imre, a viski férfi, aki az első kényszersorozás során mindkét lábfejét elvesztette, úgy hitte, sérülten már nem kell tartania az újabb sorozástól – de tévedett.

A toborzók a nyílt utcáról rabolták el a csonka lábú kárpátaljai magyart, hogy a húsdarálóba küldjék. Mikor amputált lábfejét megmutatva próbált megmenekülni, az ukrán hadkiegészítő-parancsnokság emberei közölték: „te csak egy darab hús vagy”, majd hozzátették: „ha biciklizni tudsz, akkor harcolni is”.

Imre az előző kiképzés embertelen körülményei miatt veszítette el mindkét lábfejét. Tavaly a hegyekben sátorban kellett élniük a dermesztő télben, és – ahogy fogalmazott – „úgy bántak velünk, mint az állatokkal”.