Van minek örülni: egy magyar–románon nyerni mindig dupla élvezet

Hiába próbálkoztak a románok a pokolban – megint a magyarok nyerték a csatát
Nagyon közel a negyeddöntő.
A magyar válogatott fontos győzelmet aratott a nagy rivális románok ellen a női kézilabda-világbajnokságon. Magyarország–Románia: így értékeltek a főszereplők.
Magyarország–Románia 34–29: óriási csatát nyert meg a női kézilabda-világbajnokságon a magyar válogatott, így hatalmas lépést tett a negyeddöntő felé. Végig vezettek a mieink, de Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint ezt a meccset kétszer kellett megnyerni.
„Az elején minden működött, amit megbeszéltünk, aztán kicsit szétcsúszott a rendszer” – értékelt az M4 Sport kamerája előtt. – „Jöttek a felesleges hibák, a kiállítások, amiket nem szabad ilyen meccseken. Ez megzavarta a fejünket a szünet előtt, és ránk jöttek a románok. A második félidő első tíz percében eldönthettük volna a meccset, nem tettük, de aztán összeállt a védekezés, a kapuban Janurik is besegített, lőttünk két gólt, ami megnyugtatott minket.”
A védekezésről elmondta: ez már nem az a világ, amikor kevés gólok születnek, nem azzal nyerték meg a meccset.
„Mentálisan és fizikálisan is jobbak voltunk, mint a románok, és ahogy megnyugodtunk, le tudtuk menedzselni a meccset. Még mindig csak az első emeleten vagyunk, reméljük, még sok lépcsőfok vár ránk.”
A csapatkapitány, Klujber Katrin 7 góljával a legeredményesebb játékosunk volt.
„Így kell kezdeni egy első félidőt! A csoportkörben ez nem nagyon sikerült, de hát ez volt az a meccs, amire már nagyon vártunk. A szünetben beszéltünk róla, hogy nem engedhetjük ki a kezünkből, mert ő sem fogják feladni.
Boldog vagyok, mert egy magyar–román után mindig duplán ünneplünk, nagyon jó nyerni ellenük.”
Érdekes jelent volt, hogy a második félidőre Klujber később érkezett meg, mint a csapat többi tagja, ráadásul táncikálva.
„Azt gondoltam, van még idő, volt is, nem késtem el. Azt éreztem, a lányoknak nagyon jó a kedvük, ezért jöttem ki én is így, hogy ezt erősítsem.”
Janurik Kinga 20 lövésből 7-et fogott meg a második félidőben.
Egy román–magyar meccsen mindig az játszódik le a fejünkben, hogy mindenképp meg kell nyernünk, mert kétszer olyan fontos, mint bármelyik másik mérkőzés”
– nyilatkozta a kapus az M4 Sportnak.
Albek Anna is a szünet után vállalt fontos szerepet, góljaival lett ismét négy, majd öt a különbség.
„Teljesen más hőfok volt ezen a meccsen, mint a csoportkörben. Nagyon jó tempót mentünk, de a románok is, mindkét csapat nagyon küzdött. Gondoltuk, hogy az ötgólos előny nem sok, vissza is tudtak jönni, de örülök, hogy meg tudtuk tartani az előnyünket. Ez már egy igazi vb-meccs volt.”
Metzi csapattársa, Vámos Petra arról beszélt: folyamatosan nyomást érzett a románok részéről.
Egy percre sem tudtunk megnyugodni, mintha kilencven percig tartott volna a találkozó. Tudtuk, hogy erős a román válogatott, sportolóként mindig extra motiváció egy magyar–román, belehergel minket egy jó meccsbe.
Nagyon nehéz volt, végig küzdeni kellett. Ez volt az első komoly ellenfelünk, úgyhogy nagy löketet adhat a folytatásra. Megint egy lépéssel közelebb vagyunk a célunkhoz.”
A magyar válogatott pénteken Japán ellen folytatja szereplését a középdöntőben, ahol már egy döntetlen is negyeddöntőt ér.
