Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország kézilabda Románia

Van minek örülni: egy magyar–románon nyerni mindig dupla élvezet

2025. december 03. 20:28

A magyar válogatott fontos győzelmet aratott a nagy rivális románok ellen a női kézilabda-világbajnokságon. Magyarország–Románia: így értékeltek a főszereplők.

2025. december 03. 20:28
null

Magyarország–Románia 34–29: óriási csatát nyert meg a női kézilabda-világbajnokságon a magyar válogatott, így hatalmas lépést tett a negyeddöntő felé. Végig vezettek a mieink, de Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint ezt a meccset kétszer kellett megnyerni. 

Magyarország–Románia
Magyarország–Románia: Klujber Katrin duplán ünnepelt. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

„Az elején minden működött, amit megbeszéltünk, aztán kicsit szétcsúszott a rendszer” – értékelt az M4 Sport kamerája előtt. – „Jöttek a felesleges hibák, a kiállítások, amiket nem szabad ilyen meccseken. Ez megzavarta a fejünket a szünet előtt, és ránk jöttek a románok. A második félidő első tíz percében eldönthettük volna a meccset, nem tettük, de aztán összeállt a védekezés, a kapuban Janurik is besegített, lőttünk két gólt, ami megnyugtatott minket.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

A védekezésről elmondta: ez már nem az a világ, amikor kevés gólok születnek, nem azzal nyerték meg a meccset.

„Mentálisan és fizikálisan is jobbak voltunk, mint a románok, és ahogy megnyugodtunk, le tudtuk menedzselni a meccset. Még mindig csak az első emeleten vagyunk, reméljük, még sok lépcsőfok vár ránk.” 

Magyarország–Románia: duplán kell ünnepelni

A csapatkapitány, Klujber Katrin 7 góljával a legeredményesebb játékosunk volt.

„Így kell kezdeni egy első félidőt! A csoportkörben ez nem nagyon sikerült, de hát ez volt az a meccs, amire már nagyon vártunk. A szünetben beszéltünk róla, hogy nem engedhetjük ki a kezünkből, mert ő sem fogják feladni. 

Boldog vagyok, mert egy magyar–román után mindig duplán ünneplünk, nagyon jó nyerni ellenük.”

Érdekes jelent volt, hogy a második félidőre Klujber később érkezett meg, mint a csapat többi tagja, ráadásul táncikálva.

„Azt gondoltam, van még idő, volt is, nem késtem el. Azt éreztem, a lányoknak nagyon jó a kedvük, ezért jöttem ki én is így, hogy ezt erősítsem.”

Janurik Kinga 20 lövésből 7-et fogott meg a második félidőben.

Egy román–magyar meccsen mindig az játszódik le a fejünkben, hogy mindenképp meg kell nyernünk, mert kétszer olyan fontos, mint bármelyik másik mérkőzés”

 – nyilatkozta a kapus az M4 Sportnak. 

Albek Anna is a szünet után vállalt fontos szerepet, góljaival lett ismét négy, majd öt a különbség.

„Teljesen más hőfok volt ezen a meccsen, mint a csoportkörben. Nagyon jó tempót mentünk, de a románok is, mindkét csapat nagyon küzdött. Gondoltuk, hogy az ötgólos előny nem sok, vissza is tudtak jönni, de örülök, hogy meg tudtuk tartani az előnyünket. Ez már egy igazi vb-meccs volt.”

Metzi csapattársa, Vámos Petra arról beszélt: folyamatosan nyomást érzett a románok részéről.

Egy percre sem tudtunk megnyugodni, mintha kilencven percig tartott volna a találkozó. Tudtuk, hogy erős a román válogatott, sportolóként mindig extra motiváció egy magyar–román, belehergel minket egy jó meccsbe.

Nagyon nehéz volt, végig küzdeni kellett. Ez volt az első komoly ellenfelünk, úgyhogy nagy löketet adhat a folytatásra. Megint egy lépéssel közelebb vagyunk a célunkhoz.”

A magyar válogatott pénteken Japán ellen folytatja szereplését a középdöntőben, ahol már egy döntetlen is negyeddöntőt ér.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Náthás hal
2025. december 03. 21:10
Szép volt lányok!
Válasz erre
2
0
balbako_
2025. december 03. 20:51
Minden magyar sportágban a román verés szinte kötelező!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!