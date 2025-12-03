Hiába próbálkoztak a románok a pokolban – megint a magyarok nyerték a csatát

Rotterdami pokol: Debrecen csak a kezdet volt, a románok most a semleges helyszínben bíznak
A magyar–román mindig két nemzet csatája.
A magyar női kézilabda-válogatott végig vezetve győzte le 34–29-re Romániát a világbajnokság középdöntőjében. Magyarország–Románia: a legfontosabb történések.
Magyarország–Románia: a párosítás, ami minden sportág minden szintjén óriási rangadó – pláne, ha egy világbajnokság középdöntőjéről beszélünk. A tornán eddig hibátlan magyar női kézilabda-válogatott a románok ellen kezdte meg rotterdami szereplését. Golovin Vlagyimir együttese egy évvel ezelőtt Debrecenben győzni tudott Románia ellen az Európa-bajnokságon, akkor azzal elődöntőbe jutott – most a negyeddöntő felé léphetett hatalmasat.
Kuczora Csenge bombagóljával kezdődött a mérkőzés, 10 perc elteltével pedig Vámos Petra találatával máris hárommal vezettek a magyar lányok. Szemerey Zsófi ekkora kapta el a ritmust igazán a kapuban, három hihetetlen védést is bemutatott rövid időn belül, így Márton Gréta, majd Tóvizi Petra góljával máris öt lett közte (10–5).
A szünet előtti utolsó 10 perc kezdetére aztán megtorpant kicsit a magyar csapat, a gólcsendet kihasználva fel is jöttek kettőre a románok – nagyon kellett Klujber Katrin csapatkapitány gólja a nehéz helyzetben, amire Simon Petra is „rádobott” egyet.
Megnyugvás helyett mégis egy kettős emberhátrány következett, így a hajrára visszakapaszkodott kicsit az ellenfél, 18–16-os előnnyel mehettünk pihenőre.
Emberhátrányban kezdtük a második félidőt, gyorsan ki is használták a románok, aztán mindkét csapat rengeteget hibázott, így 5 percet kellett várni a következő gólra, amit Vámos Petra szerzett – a mi javunkra billent el ennek a borzasztóan nehéz időszaknak a lezárása.
Állandósult is a két-három gólos különbség, minden román gólra volt válaszunk, és a Szemereyt váltó Janurik Kinga is borzasztóan fontos védéseket mutatott be a kapuban. Tíz perccel a vége előtt Albek Anna is ráérzett, három hatalmas gólt szerzett átlövésből, a másodikkal négy, a harmadikkal pedig már öt gólra nőtt a magyar csapat előnye (29–24).
Hogy a különbség ne csökkenjen, ahhoz a védekező specialista Bordás Réka szerencsés gólja is kellett. Az utolsó 5 perc egy újabb Janurik-bravúrral, és háromgólos magyar előnnyel kezdődött, majd egy újabb román gól (és a már 4 perce tartó magyar gólcsend) tett róla, hogy izgulhassunk a legvégén. De jött Kuczora Csenge gólja, Janurik védése, majd a pihenése után visszaálló Klujber találata – az utolsó két percre így mégsem kellett lerágnunk a körmünket (32–28).
A vége 34–29 lett, magyar válogatott így negyedik mérkőzését is megnyerte a világbajnokságon, és pénteken mindössze egyetlen pontot kell szereznie a Svájcot meglepetésre legyőző japánok ellen, hogy biztosan ott legyen a negyeddöntőben.
Női kézilabda-világbajnokság, középdöntő, I. csoport, 1. forduló
Magyarország–Románia 34–29 (18–16)
Korábban: Japán–Svájc 27–21
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt