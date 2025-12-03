Hiába próbálkoztak a románok a pokolban – megint a magyarok nyerték a csatát

A szünet előtti utolsó 10 perc kezdetére aztán megtorpant kicsit a magyar csapat, a gólcsendet kihasználva fel is jöttek kettőre a románok – nagyon kellett Klujber Katrin csapatkapitány gólja a nehéz helyzetben, amire Simon Petra is „rádobott” egyet.

Megnyugvás helyett mégis egy kettős emberhátrány következett, így a hajrára visszakapaszkodott kicsit az ellenfél, 18–16-os előnnyel mehettünk pihenőre.

Magyarország–Románia: a második játékrész

Emberhátrányban kezdtük a második félidőt, gyorsan ki is használták a románok, aztán mindkét csapat rengeteget hibázott, így 5 percet kellett várni a következő gólra, amit Vámos Petra szerzett – a mi javunkra billent el ennek a borzasztóan nehéz időszaknak a lezárása.

Állandósult is a két-három gólos különbség, minden román gólra volt válaszunk, és a Szemereyt váltó Janurik Kinga is borzasztóan fontos védéseket mutatott be a kapuban. Tíz perccel a vége előtt Albek Anna is ráérzett, három hatalmas gólt szerzett átlövésből, a másodikkal négy, a harmadikkal pedig már öt gólra nőtt a magyar csapat előnye (29–24).