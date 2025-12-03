Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország kézilabda Románia

Hiába próbálkoztak a románok a pokolban – megint a magyarok nyerték a csatát

2025. december 03. 19:30

A magyar női kézilabda-válogatott végig vezetve győzte le 34–29-re Romániát a világbajnokság középdöntőjében. Magyarország–Románia: a legfontosabb történések.

2025. december 03. 19:30
null

Magyarország–Románia: a párosítás, ami minden sportág minden szintjén óriási rangadó – pláne, ha egy világbajnokság középdöntőjéről beszélünk. A tornán eddig hibátlan magyar női kézilabda-válogatott a románok ellen kezdte meg rotterdami szereplését. Golovin Vlagyimir együttese egy évvel ezelőtt Debrecenben győzni tudott Románia ellen az Európa-bajnokságon, akkor azzal elődöntőbe jutott – most a negyeddöntő felé léphetett hatalmasat.

Magyarország–Románia
Magyarország–Románia: Klujber Katrin akkor szerzett gólt, amikor nagyon kellett. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

Kuczora Csenge bombagóljával kezdődött a mérkőzés, 10 perc elteltével pedig Vámos Petra találatával máris hárommal vezettek a magyar lányok. Szemerey Zsófi ekkora kapta el a ritmust igazán a kapuban, három hihetetlen védést is bemutatott rövid időn belül, így Márton Gréta, majd Tóvizi Petra góljával máris öt lett közte (10–5). 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

A szünet előtti utolsó 10 perc kezdetére aztán megtorpant kicsit a magyar csapat, a gólcsendet kihasználva fel is jöttek kettőre a románok – nagyon kellett Klujber Katrin csapatkapitány gólja a nehéz helyzetben, amire Simon Petra is „rádobott” egyet. 

Megnyugvás helyett mégis egy kettős emberhátrány következett, így a hajrára visszakapaszkodott kicsit az ellenfél, 18–16-os előnnyel mehettünk pihenőre.

Magyarország–Románia: a második játékrész

Emberhátrányban kezdtük a második félidőt, gyorsan ki is használták a románok, aztán mindkét csapat rengeteget hibázott, így 5 percet kellett várni a következő gólra, amit Vámos Petra szerzett – a mi javunkra billent el ennek a borzasztóan nehéz időszaknak a lezárása. 

Állandósult is a két-három gólos különbség, minden román gólra volt válaszunk, és a Szemereyt váltó Janurik Kinga is borzasztóan fontos védéseket mutatott be a kapuban. Tíz perccel a vége előtt Albek Anna is ráérzett, három hatalmas gólt szerzett átlövésből, a másodikkal négy, a harmadikkal pedig már öt gólra nőtt a magyar csapat előnye (29–24).

Hogy a különbség ne csökkenjen, ahhoz a védekező specialista Bordás Réka szerencsés gólja is kellett. Az utolsó 5 perc egy újabb Janurik-bravúrral, és háromgólos magyar előnnyel kezdődött, majd egy újabb román gól (és a már 4 perce tartó magyar gólcsend) tett róla, hogy izgulhassunk a legvégén. De jött Kuczora Csenge gólja, Janurik védése, majd a pihenése után visszaálló Klujber találata – az utolsó két percre így mégsem kellett lerágnunk a körmünket (32–28). 

A vége 34–29 lett, magyar válogatott így negyedik mérkőzését is megnyerte a világbajnokságon, és pénteken mindössze egyetlen pontot kell szereznie a Svájcot meglepetésre legyőző japánok ellen, hogy biztosan ott legyen a negyeddöntőben.

Női kézilabda-világbajnokság, középdöntő, I. csoport, 1. forduló
Magyarország–Románia 34–29 (18–16)
Korábban: Japán–Svájc 27–21

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. december 03. 20:48
Végig mi vezettünk és nem is túl jó játékkal, de nyertük, mert jobban akartunk és a csapat már abban a szakaszban van ahol nem a legjobb játékkal is tud győzni! De minden világversenyen hozunk egy - vagy két - nagyon jó meccset ez még hátra van és jó időben nagyon nagy sikert hozhat!
Válasz erre
1
0
Treeoflife
2025. december 03. 20:30
Mindig jó románverést látni - szép volt lányok!
Válasz erre
4
0
nyafika
2025. december 03. 20:24
Profi csajok! Gratulálok!
Válasz erre
2
0
red-bullshit
2025. december 03. 20:15
Bezzeg, ha kikaptunk volna.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!