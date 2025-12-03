Rotterdami pokol: Debrecen csak a kezdet volt, a románok most a semleges helyszínben bíznak

„Öröm volt ellenük játszani a telt házas csarnokukban. Nem volt akkora tétje a mérkőzésnek, mert abban a pillanatban pontosan tudtuk, hogy ők mit érhetnek el és nekünk mire van még lehetőségünk.

Most viszont nem hazai pályán fognak játszani, hanem semleges környezetben: sok román szurkoló fog érkezni, hogy buzdítson minket, úgy gondolom, remek meccs elé nézhetünk.

Nagyon jó csapat a magyar, remek szélsőkkel, nekünk viszont jó vonaljátékosaink vannak, úgyhogy fel kell készülnünk” – fogalmazott.

Magyarország–Románia: ez mindig két nemzet csatája

Sonia Seraficeanu szerint élvezniük kell a mieink elleni meccset, aztán lesz, ami lesz.