Rotterdami pokol: Debrecen csak a kezdet volt, a románok most a semleges helyszínben bíznak

Meglepőt húzott Románia – a legrosszabbkor jött a magyar válogatott játékos sérülése
Csere történt a magyar keretben a kulcsfontosságú találkozó előtt.
Egy évvel ezelőtt Golovin Vlagyimir csapata nyert és bejutott az Európa-bajnokság elődöntőjébe. A női kézilabda-világbajnokságon egy szerdai magyar siker a Magyarország–Románia középdöntőn fél lábbal már negyeddöntőt érne – de ehhez a románoknak is lesz egy-két szavuk.
Szerdán megkezdi a magyar női kézilabda-válogatott középdöntős szereplését a világbajnokságon, ráadásul egy komoly rangadóval, hiszen Magyarország–Románia mérkőzést rendeznek. Mivel Golovin Vlagyimir lányai hibátlan mérleggel jutottak tovább a csoportkörből, egy esetleges győzelemmel fél lábbal már a negyeddöntőben érezhetnék magukat.
A találkozó előtt az M4 Sport a románok két játékosával is interjút készített. Lorena Ostase arról beszélt, büszke arra, hogy 40 percen keresztül megszorongatták a csoportkörben Dániát, és persze frusztrálja, hogy végül sima, nyolcgólos vereséget szenvedtek. A 28 éves kézilabdázó szerint a legjobb játékukkal bárkit képesek legyőzni.
Ezután felidézte a két csapat egy évvel ezelőtti meccsét, amikor a magyar válogatott Debrecenben éppen a már elszállt románok elleni sikerrel jutott be az Európa-bajnokság elődöntőjébe.
„Öröm volt ellenük játszani a telt házas csarnokukban. Nem volt akkora tétje a mérkőzésnek, mert abban a pillanatban pontosan tudtuk, hogy ők mit érhetnek el és nekünk mire van még lehetőségünk.
Most viszont nem hazai pályán fognak játszani, hanem semleges környezetben: sok román szurkoló fog érkezni, hogy buzdítson minket, úgy gondolom, remek meccs elé nézhetünk.
Nagyon jó csapat a magyar, remek szélsőkkel, nekünk viszont jó vonaljátékosaink vannak, úgyhogy fel kell készülnünk” – fogalmazott.
Sonia Seraficeanu szerint élvezniük kell a mieink elleni meccset, aztán lesz, ami lesz.
A magyarok elleni mérkőzések mindig a legjobbak, mert ha egymás ellen játszunk, az mindig olyan, mint két nemzet csatája. Pokoli nagy harc lesz.
Ki kell elemeznünk az ellenfelet, és hibára kell kényszerítenünk őket. Meglátjuk, ki nyeri meg a meccset, de valószínűleg az utolsó percekben fog eldőlni, mint mindig” – jelentette ki a jobbszélső.
A magyar–román mérkőzésről szerda este 6 órától az M4 Sporton látható az élő közvetítés.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Japán–Svájc (Tv: M4 Sport)
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia (Tv: M4 Sport)
20.30: Dánia–Szenegál
A CSOPORT ÁLLÁSA
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt