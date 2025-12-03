Ft
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország kézilabda Románia

Rotterdami pokol: Debrecen csak a kezdet volt, a románok most a semleges helyszínben bíznak

2025. december 03. 15:51

Egy évvel ezelőtt Golovin Vlagyimir csapata nyert és bejutott az Európa-bajnokság elődöntőjébe. A női kézilabda-világbajnokságon egy szerdai magyar siker a Magyarország–Románia középdöntőn fél lábbal már negyeddöntőt érne – de ehhez a románoknak is lesz egy-két szavuk.

2025. december 03. 15:51
null

Szerdán megkezdi a magyar női kézilabda-válogatott középdöntős szereplését a világbajnokságon, ráadásul egy komoly rangadóval, hiszen Magyarország–Románia mérkőzést rendeznek. Mivel Golovin Vlagyimir lányai hibátlan mérleggel jutottak tovább a csoportkörből, egy esetleges győzelemmel fél lábbal már a negyeddöntőben érezhetnék magukat.

Magyarország–Románia
Sonia Seraficeanu élt már át idén Magyarország–Románia csatát a Bajnokok Ligájában. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Ezután felidézte a két csapat egy évvel ezelőtti meccsét, amikor a magyar válogatott Debrecenben éppen a már elszállt románok elleni sikerrel jutott be az Európa-bajnokság elődöntőjébe.

„Öröm volt ellenük játszani a telt házas csarnokukban. Nem volt akkora tétje a mérkőzésnek, mert abban a pillanatban pontosan tudtuk, hogy ők mit érhetnek el és nekünk mire van még lehetőségünk. 

Most viszont nem hazai pályán fognak játszani, hanem semleges környezetben: sok román szurkoló fog érkezni, hogy buzdítson minket, úgy gondolom, remek meccs elé nézhetünk.

Nagyon jó csapat a magyar, remek szélsőkkel, nekünk viszont jó vonaljátékosaink vannak, úgyhogy fel kell készülnünk” – fogalmazott.

Magyarország–Románia: ez mindig két nemzet csatája

Sonia Seraficeanu szerint élvezniük kell a mieink elleni meccset, aztán lesz, ami lesz. 

A magyarok elleni mérkőzések mindig a legjobbak, mert ha egymás ellen játszunk, az mindig olyan, mint két nemzet csatája. Pokoli nagy harc lesz.

Ki kell elemeznünk az ellenfelet, és hibára kell kényszerítenünk őket. Meglátjuk, ki nyeri meg a meccset, de valószínűleg az utolsó percekben fog eldőlni, mint mindig” – jelentette ki a jobbszélső.

A magyar–román mérkőzésről szerda este 6 órától az M4 Sporton látható az élő közvetítés.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG 
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Japán–Svájc (Tv: M4 Sport)
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia (Tv: M4 Sport) 
20.30: Dánia–Szenegál

A CSOPORT ÁLLÁSA

  1. dánia 4 pont
  2. magyarország 4
  3. románia 2
  4. svájc 2
  5. szenegál 0
  6. japán 0

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

