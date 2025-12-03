Erre nehéz építeni: az ukrán front lényegében eltűnt a térképről

A The Kyiv Independent friss elemzése szerint az ukrán front annyira porózussá vált, hogy gyakorlatilag eltűnt az értelmezhető katonai térképekről. A vonal, amelyet egykor katonai és politikai erők próbáltak saját narratívájuk szerint hajlítgatni, mára nemhogy elmosódott, de helyenként egyáltalán nem létezik. A valóság terepen és a hivatalos jelentésekben két külön pályán fut, miközben az elemzők fáradhatatlanul próbálják rekonstruálni azt, ami korábban még frontvonalnak számított.

Forrás: Anatolii Stepanov / AFP

Az ukrán front már nem vonal, hanem kusza érintkezési zóna

A független elemzőcsoportok az orosz–ukrán háború kezdete óta fontos szereplői az információs térnek: