12. 03.
szerda
ukrán front orosz-ukrán háború kommunikációs kampány térkép

Erre nehéz építeni: az ukrán front lényegében eltűnt a térképről

2025. december 03. 22:07

A modern háborúkban már nemcsak a front mozdul el, hanem az is, ki és milyen valóságot próbál közvetíteni róla. Ma már ott tartunk, hogy az ukrán front állapotát szinte lehetetlen egyértelműen meghatározni, mert a terep, a kommunikáció és a tényleges események három külön világot alkotnak.

2025. december 03. 22:07
null

A The Kyiv Independent friss elemzése szerint az ukrán front annyira porózussá vált, hogy gyakorlatilag eltűnt az értelmezhető katonai térképekről. A vonal, amelyet egykor katonai és politikai erők próbáltak saját narratívájuk szerint hajlítgatni, mára nemhogy elmosódott, de helyenként egyáltalán nem létezik. A valóság terepen és a hivatalos jelentésekben két külön pályán fut, miközben az elemzők fáradhatatlanul próbálják rekonstruálni azt, ami korábban még frontvonalnak számított.

Az ukrán front teljesen szétcsúszott: a független térképek mutatják, hogy a kommunikáció és a valós helyzet két külön világba sodródott.
Az ukrán front teljesen szétcsúszott: a független térképek mutatják, hogy a kommunikáció és a valós helyzet két külön világba sodródott.
Forrás: Anatolii Stepanov / AFP

Az ukrán front már nem vonal, hanem kusza érintkezési zóna

A független elemzőcsoportok az orosz–ukrán háború kezdete óta fontos szereplői az információs térnek:

A The Kyiv Independent felidézi: amikor Oroszország megindította teljes körű invázióját, a nyílt forrású térképezés (OSINT) hirtelen a nemzetközi figyelem középpontjába került.

Akkor még lehetett látni, hol húzódik a front. Most már leginkább következtetni kell rá.

A frontvonal 2025-re teljesen széthullott. A drónok tömeges használata miatt a terep egyetlen nagy megfigyelési és csapásmérési övezetté vált. A krónikus ukrán katonahiány miatt sok helyen egyszerűen nincs kit kiállítani a védelmi szakaszokba. Ukrán parancsnokok a lapnak azt mondták: 

Vannak olyan területek, ahol egyáltalán nincs gyalogos védelem.

Az oroszok ezt gyorsan felismerték, és a hagyományos páncélos támadások helyett áttértek a kis létszámú, háromfős beszivárgó csoportokra. Ezek a különítmények nem a legelső ukrán állásokat támadják meg, hanem megkerülve őket a drónos egységeket és más kulcspozíciókat próbálnak kiiktatni. Így jön létre az a kaotikus, „salátaszerű”  helyzet − ahogy a DeepState forrása fogalmazott −, ahol az egyik fél egységei gyakran a másik mögött találják magukat.

Roman Pohorilyi, a DeepState társalapítója szerint ez a változás teljesen átírta a térképkészítők munkáját. 

A terepen készült videók, a Telegramra feltöltött drónfelvételek és az OSINT-csoportok geolokációs gyakorlatai az egyetlen kapaszkodók. Ez azonban azt is jelenti, hogy a térképek gyakran csak napokkal később látják „viszont” a valóságot.

A frontvonal elmosódásával párhuzamosan a kommunikációs harc egyre élesebb lett. A The Kyiv Independent szerint Oroszország rendszeresen próbálja manipulálni a terepképet: 

Drónvideók tanúsága szerint kis egységek rohannak be egy romos épületbe, gyorsan kitűznek egy zászlót, majd vagy visszavonulnak, vagy perceken belül megsemmisülnek. Ettől még a propagandafelvétel működik, és sok csatorna rögtön területfoglalást kiált.

Pohorilyi figyelmeztet:

Nem reagálhatunk érzelmileg vagy gyorsan, vagy amikor látjuk, hogy oroszok zászlót tűznek ki, rögtön berajzoljuk.

A DeepState minden esetben vizsgálja, hogy kiépült-e tényleges állás, vannak-e erősítések, vagy csak egy magánakció történt. A másik oldal sem mindig a józan tájékoztatásra törekszik. A Dobropillia közelében történt orosz áttörésnél a DeepState már két hatalmas vörös nyelvet rajzolt a térképére, amikor az ukrán katonai vezetés még arról beszélt:

Mindössze néhány felderítő jutott át.

Pohorilyi ezt úgy jellemezte: „vicces, furcsa és ostoba”. A valóságot később maga az ukrán haderő erősítette meg, amikor elit egységeit sürgősen átdobta a térségbe. A The Kyiv Independent szerint több ukrán parancsnok is elismerte: 

Ha nincs a DeepState drámai térképfrissítése, a felső vezetés később reagált volna.

A hivatalos térképek leszakadtak a valóságról

Pokrovsk környéke, ahol 2025-ben az egyik legintenzívebb harc dúlt, különösen látványosan mutatja a problémát. Amikor az orosz beszivárgó csoportok a város belső részeibe is eljutottak, az ukrán vezérkar egy olyan térképet publikált, amely a The Kyiv Independent szerint több hónapos valóságot ugrott át

Miközben a független projektek már a város összeomlásának határát jelezték, a hivatalos kommunikáció a frontot még a település peremén mutatta.

Eközben a Zaporizzsjai területen az ukrán Assault Forces rendszeresen jelentett be „felszabadított” vagy „megtisztított” falvakat − az OSINT-térképek viszont közben az ukrán védelem visszavonulását mutatták. Végül november 11-én az egyik katonai szóvivő elismerte, hogy öt faluból ki kellett húzódni, de hogy melyekből, azt – biztonsági okokra hivatkozva – nem közölték. A független elemző Emil Kastehelmi így fogalmazott a lapnak: 

Ezek a nyilatkozatok szándékosan homályosak. Így lehet elkerülni a kínos kérdéseket.

A The Kyiv Independent szerint mára odáig jutott a helyzet, hogy a független OSINT-projektek szerepe létfontosságúvá vált. A DeepState különösen azért tűnt ki, mert a terepen szolgáló katonák saját belső információi is segítik munkáját, és így sokszor hamarabb jelzi a valós folyamatokat, mint a hivatalos kommunikáció. 

Nem egy esetben ezek a frissítések indítottak el késlekedő ukrán reakciót, és akadályozták meg, hogy egy-egy orosz előretörés nagyobb katasztrófává váljon.

A paradoxon ugyanakkor nyilvánvaló. Pohorilyi azt mondja: 

Egyrészt nagyszerű, hogy ilyen bizalom és hírnevünk van. Másrészt nonszensz, hogy ilyen projektekre van szükség ahhoz, hogy kimondjuk a problémákat és megelőzzük a katasztrófát.

A frontvonal fogalma tehát 2025-re teljesen új jelentést kapott. Vonal helyett egy sok kilométer széles, átfedésekkel teli zóna létezik, ahol mindkét fél kisméretű csoportokban mozog, ahol a drónok uralják a felderítést, és ahol a valóságot olykor már csak a térképkészítők próbálják összerakni a széttöredezett információkból.

Nyitókép: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

