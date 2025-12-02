Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Pokrovszk Vovcsanszk Kupjanszk Ukrajna orosz-ukrán háború

Reagáltak az orosz előrenyomulás hírére az ukránok: megdöbbentő számokat közöltek

2025. december 02. 18:20

Az ukrán vezérkar közölte, hogy valójában ők számolják fel az ellenség gócpontjait.

2025. december 02. 18:20
null

Nem felelnek meg a Kreml állításai a valóságnak arról, hogy az orosz hadsereg elfoglalta a Donyeck megyei Pokrovszkot, valamint a harkivi régióban lévő Vovcsanszkot és Kupjanszkot – szögezte le az ukrán vezérkar kedden a Telegramon, hozzátéve, hogy az ukrán egységek folytatják a védelmi műveleteket a front nehéz szakaszain, beleértve az említett települések térségeit is.

Az agresszor ország vezetőségének hangzatos állításai ezeknek a településeknek az orosz hadsereg általi elfoglalásáról csupán a Kreml újabb kísérlete, hogy egy videóra rögzített zászlót propagandacélokra használjon fel, a nemzetközi tárgyalások résztvevőire gyakorolt hatás érdekében”

– áll a hadsereg közleményében. A vezérkar kiemelte, hogy Pokrovszkban az ukrán csapatok ellenőrzésük alatt tartják az északi városrészt a vasúti vonal mentén. „Továbbra is folynak a felderítő és rohamműveletek az ellenség gócpontjainak felszámolására. Az ellenség jelentős veszteségeket szenved” – tette hozzá a kijevi katonai vezetés. Hangsúlyozták, hogy az elmúlt 24 órában a pokrovszki irányban az ukrán katonák 104 orosz katonát semlegesítettek. „Egységeink már felszámolták a csoportot, amely a köd takarásában felhúzta az orosz trikolórt a város egyik részén” – közölték.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

Megjegyezték, hogy az ukrán erők további logisztikai útvonalakat szerveznek Pokrovszk és a mellette fekvő Mirnohrad térségében, hogy a szükséges utánpótlást eljuttassák pozícióikra. A vezérkar közölte továbbá, hogy Vovcsanszkban a helyzet továbbra is feszült. „Az ellenség nem hagy fel a településen az előretörési kísérletekkel, kis gyalogos csoportokat, támadó drónokat és tüzérséget alkalmazva. Az ukrán védők azonban kitartóan tartják pozícióikat” – írták. Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy hétfőn 226 összecsapást jegyeztek fel a frontvonalakon, ebből a pokrovszki irányban az ukrán katonák 72 ellenséges rohamot állítottak meg.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép forrása: Genya Savilov / AFP

***

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2025. december 02. 18:58
Az ukrán közlést megerősítette Takács Márk, Kaiser Ferenc, Rácz András, Bendarzsevszkij Anton és Demkó Attila is.
Válasz erre
3
0
optimista-2
2025. december 02. 18:41
226 összecsapás. Egy összecsapás mit takar, tudja valaki ?
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. december 02. 18:37
Dezinformáció.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. december 02. 18:36
Ha jól emlékszem, a ruszkik már egy éve el akarják foglalni Pokrovszkot. Nagyon kemény diónak tűnik a település.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!