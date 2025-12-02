Zelenszkij arcára fagy a mosoly, ha meglátja ezeket az adatokat: megállíthatatlan az orosz háborús gépezet
Oroszország verhetetlennek látszik.
Az ukrán vezérkar közölte, hogy valójában ők számolják fel az ellenség gócpontjait.
Nem felelnek meg a Kreml állításai a valóságnak arról, hogy az orosz hadsereg elfoglalta a Donyeck megyei Pokrovszkot, valamint a harkivi régióban lévő Vovcsanszkot és Kupjanszkot – szögezte le az ukrán vezérkar kedden a Telegramon, hozzátéve, hogy az ukrán egységek folytatják a védelmi műveleteket a front nehéz szakaszain, beleértve az említett települések térségeit is.
Az agresszor ország vezetőségének hangzatos állításai ezeknek a településeknek az orosz hadsereg általi elfoglalásáról csupán a Kreml újabb kísérlete, hogy egy videóra rögzített zászlót propagandacélokra használjon fel, a nemzetközi tárgyalások résztvevőire gyakorolt hatás érdekében”
– áll a hadsereg közleményében. A vezérkar kiemelte, hogy Pokrovszkban az ukrán csapatok ellenőrzésük alatt tartják az északi városrészt a vasúti vonal mentén. „Továbbra is folynak a felderítő és rohamműveletek az ellenség gócpontjainak felszámolására. Az ellenség jelentős veszteségeket szenved” – tette hozzá a kijevi katonai vezetés. Hangsúlyozták, hogy az elmúlt 24 órában a pokrovszki irányban az ukrán katonák 104 orosz katonát semlegesítettek. „Egységeink már felszámolták a csoportot, amely a köd takarásában felhúzta az orosz trikolórt a város egyik részén” – közölték.
Megjegyezték, hogy az ukrán erők további logisztikai útvonalakat szerveznek Pokrovszk és a mellette fekvő Mirnohrad térségében, hogy a szükséges utánpótlást eljuttassák pozícióikra. A vezérkar közölte továbbá, hogy Vovcsanszkban a helyzet továbbra is feszült. „Az ellenség nem hagy fel a településen az előretörési kísérletekkel, kis gyalogos csoportokat, támadó drónokat és tüzérséget alkalmazva. Az ukrán védők azonban kitartóan tartják pozícióikat” – írták. Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy hétfőn 226 összecsapást jegyeztek fel a frontvonalakon, ebből a pokrovszki irányban az ukrán katonák 72 ellenséges rohamot állítottak meg.
(MTI)
