tank orosz-ukrán háború Oroszország

Zelenszkij arcára fagy a mosoly, ha meglátja ezeket az adatokat: megállíthatatlan az orosz háborús gépezet

2025. december 02. 11:39

Oroszország verhetetlennek látszik.

2025. december 02. 11:39
null

Az ukrajnai háború kezdete óta számos vélekedés látott napvilágot arról, hogy Oroszország kifogyóban van páncélozott járműveiből, és ezért egyre inkább gyalogsági alapú, behatolásra épülő taktikákat alkalmaz.

Azonban a legfrissebb elemzések szerint a valóság éppen ellenkező:

a Kreml flottája 2025 végére mintegy öt százalékkal nagyobb lett a háború előtti állapothoz képest.

A vizsgálat a veszteségek, a meglévő készletek újraaktiválása és az új termelés alapján készült, kiegészítve a nyílt forrású adatokkal, műholdas felvételekkel és iparági információkkal.

Az adatok szerint a fő harckocsik és gyalogsági harcjárművek száma enyhén csökkent, míg a páncélozott szállító járművek mennyisége jelentősen, közel negyven százalékkal nőtt. Az összesített flotta a háború előtti 19 900 járműről körülbelül 20 900-ra bővült, és a modellezés szerint a 2026-ban várható mérsékelt új termelés mellett a flotta a következő években akár 23 ezer járműig is nőhet.

A Kreml jelentős mennyiségű járművet aktivált újra a tárolókból, és a felújítások révén a veszteségeket eddig nagyjából sikerült kompenzálni. A termelés a háború kitörése óta megduplázódott, és különösen a gyalogsági harcjárművek szektora mutatott látványos növekedést. Az új gyárkapacitások és a megnövelt munkaerő pedig lehetővé tették, hogy a flottát folyamatosan bővítsék.

A páncélozott járművek szerepe a harctéren továbbra is kulcsfontosságú, elsősorban erősített állások megtámadásában, de egyre gyakrabban együttműködnek könnyű motoros egységekkel és behatolásra specializált csapatokkal.

A hátsó területekről készült friss képek a növekvő tartalékok és kiképző alakulatok kialakulását mutatják, jelezve, hogy a stratégiai páncélozott tartalékok kiépítése folyamatban van, akár jövőbeli ukrajnai műveletek, akár regionális elrettentés céljából. A frontvonalon csökkent láthatóságuk pedig elsősorban a taktikai igényekkel és a korlátozott emberi erőforrásokkal magyarázható.

Összességében a számítások azt mutatják, hogy Oroszország páncélozott járműflottája a háború kezdete óta nemcsak fennmaradt, hanem bővült is, és az új termelés, valamint a meglévő készletek felújítása révén az elkövetkező években is képes lesz a veszteségek pótlására.

Nyitókép: STRINGER / AFP

