Zelenszkij arcára fagy a mosoly, ha meglátja ezeket az adatokat: megállíthatatlan az orosz háborús gépezet

A Kreml jelentős mennyiségű járművet aktivált újra a tárolókból, és a felújítások révén a veszteségeket eddig nagyjából sikerült kompenzálni. A termelés a háború kitörése óta megduplázódott, és különösen a gyalogsági harcjárművek szektora mutatott látványos növekedést. Az új gyárkapacitások és a megnövelt munkaerő pedig lehetővé tették, hogy a flottát folyamatosan bővítsék.

A páncélozott járművek szerepe a harctéren továbbra is kulcsfontosságú, elsősorban erősített állások megtámadásában, de egyre gyakrabban együttműködnek könnyű motoros egységekkel és behatolásra specializált csapatokkal.

A hátsó területekről készült friss képek a növekvő tartalékok és kiképző alakulatok kialakulását mutatják, jelezve, hogy a stratégiai páncélozott tartalékok kiépítése folyamatban van, akár jövőbeli ukrajnai műveletek, akár regionális elrettentés céljából. A frontvonalon csökkent láthatóságuk pedig elsősorban a taktikai igényekkel és a korlátozott emberi erőforrásokkal magyarázható.

Összességében a számítások azt mutatják, hogy Oroszország páncélozott járműflottája a háború kezdete óta nemcsak fennmaradt, hanem bővült is, és az új termelés, valamint a meglévő készletek felújítása révén az elkövetkező években is képes lesz a veszteségek pótlására.