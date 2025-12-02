Ft
Ft
6°C
0°C
Ft
Ft
6°C
0°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Nyugat Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin mesterterv

Ez lehet Putyin mesterterve! A területszerzés csak porhintés, sokkal többről van szó

2025. december 02. 08:18

Az orosz elnök jól halad a céljaival az elemzők szerint, és átfogóbban gondolkodik, mint sokan hiszik.

2025. december 02. 08:18
null

Az Index arról ír a horvát Indexre hivatkozva, hogy több mint három évvel az Ukrajna elleni orosz háború kezdete után 

a Nyugat új diplomáciai fordulathoz érkezett:

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Moszkvába utazik tárgyalásokra, miközben ukrán és amerikai delegációk Floridában egyeztetnek a béketervezetről.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron

Mint tudjuk, az eredeti amerikai javaslat, amely novemberben kiszivárgott, felháborodást keltett Kijevben és az EU háborúpárti országaiban, mert korlátozta volna az ukrán hadsereget, megtiltotta volna a NATO-csatlakozást, és elfogadta a területi veszteségeket. Az új tárgyalási forduló a lap szerint már inkább figyelembe veszi az ukrán álláspontokat, de 

a megállapodás még mindig bizonytalan,

 írják.

Ezt is ajánljuk a témában

Hangsúlyozzák: elemzők szerint 

Vlagyimir Putyin igazi célja nem néhány négyzetkilométernyi terület megszerzése, 

hiszen Oroszország idén mindössze Ukrajna területének 0,8 százalékát foglalta el, szerintük legalább 350 ezer orosz áldozat árán. 

Úgy vélik, Putyin valójában Oroszország visszatérését akarja az európai biztonságpolitika központjába, egyenrangú tárgyalópartnerként.

A Kreml számára szerintük a háború hosszú távú eszköz: 

megosztja Európát, kifárasztja a Nyugatot, és végül kikényszeríti, hogy Oroszországot újra kulcsfontosságú szereplőként ismerjék el a kontinens jövőjének alakításában

 – írja a horvát Index.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gumivackor
2025. december 02. 10:56
Oroszország idén mindössze Ukrajna területének 0,8 százalékát foglalta el -- MI ??? a 0,8= 22 % ? Hol mérték ezt a 0,8 -t.? Magasságban ?
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. december 02. 10:55
re:boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 Dehogy azért boldog, nyugodtan bevallhatja, azért boldog, mert itt pallérozhatja magát, nem úgy, mint a selyemmajom hordájának 5 választáson át, magasan kvalifikált, frusztrált vörösszárnyú keszegei között
Válasz erre
0
0
Vladiszláb
•••
2025. december 02. 10:45 Szerkesztve
Ha az atlaszon megnézzük, hol vannak nato és amerikai támaszpontok, amik mellé az ukrán határra, Moszkvától pár száz versztára elkezdtek még telepíteni, meg is van a válasz. Nem kell ehhez szakértőnek lenni. A hoholok barátai mit szólnának hozzá, ha az oroszok is támaszpontokat telepítenének Mexikóba meg Kubába? Vagy az más?
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. december 02. 10:44
Ühüm, és mindezt a "írja a horvát Index". Teljességgel logikus, hogy 140 milliós birodalom beleugat egy 420 milliós unióéba. Elmentek ti mind oda, ahonnan jöttetek: a FOS-ba!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!