Ez lehet Putyin mesterterve! A területszerzés csak porhintés, sokkal többről van szó

A béketerv vázlata már írásos formában is létezik, Donald Trump „ingázó diplomáciája” hozhatja el a háború végét
Jöhet a végső felvonás, minden szereplő bizakodó, közben az oroszok elfoglalták Pokrovszkot.
Az orosz elnök jól halad a céljaival az elemzők szerint, és átfogóbban gondolkodik, mint sokan hiszik.
Az Index arról ír a horvát Indexre hivatkozva, hogy több mint három évvel az Ukrajna elleni orosz háború kezdete után
a Nyugat új diplomáciai fordulathoz érkezett:
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Moszkvába utazik tárgyalásokra, miközben ukrán és amerikai delegációk Floridában egyeztetnek a béketervezetről.
Mint tudjuk, az eredeti amerikai javaslat, amely novemberben kiszivárgott, felháborodást keltett Kijevben és az EU háborúpárti országaiban, mert korlátozta volna az ukrán hadsereget, megtiltotta volna a NATO-csatlakozást, és elfogadta a területi veszteségeket. Az új tárgyalási forduló a lap szerint már inkább figyelembe veszi az ukrán álláspontokat, de
a megállapodás még mindig bizonytalan,
írják.
Ezt is ajánljuk a témában
Jöhet a végső felvonás, minden szereplő bizakodó, közben az oroszok elfoglalták Pokrovszkot.
Hangsúlyozzák: elemzők szerint
Vlagyimir Putyin igazi célja nem néhány négyzetkilométernyi terület megszerzése,
hiszen Oroszország idén mindössze Ukrajna területének 0,8 százalékát foglalta el, szerintük legalább 350 ezer orosz áldozat árán.
Úgy vélik, Putyin valójában Oroszország visszatérését akarja az európai biztonságpolitika központjába, egyenrangú tárgyalópartnerként.
A Kreml számára szerintük a háború hosszú távú eszköz:
megosztja Európát, kifárasztja a Nyugatot, és végül kikényszeríti, hogy Oroszországot újra kulcsfontosságú szereplőként ismerjék el a kontinens jövőjének alakításában
– írja a horvát Index.
Ezt is ajánljuk a témában
A közlekedési csomópont elfoglalása lehetővé teszi, hogy az orosz hadsereg elérje a donyecki régió nyugati határait, és aktív támadó műveletekbe kezdjen az egész frontvonalon.
Fotó: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Össztűz zúdult hazánkra.
Az amerikai elnök kedd este bejelentést tesz a Fehér Házban.
Jöhet a végső felvonás, minden szereplő bizakodó, közben az oroszok elfoglalták Pokrovszkot.