12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Arne Slot Liverpool Kerkez Milos

Slot máris megmagyarázta: ezért maradt ki Kerkez a Liverpool kezdőjéből

2025. december 03. 21:33

Nemcsak Mohamed Szalah, de Kerkez Milos is kimaradt a Liverpool kezdőjéből. Arne Slot vezetőedző a Liverpool–Sunderland előtt választ adott mindenre.

2025. december 03. 21:33
null

Liverpool–Sunderland mérkőzés zajlik jelenleg is az Anfield Roadon az angol bajnokság 15. fordulójában. Természetesen Szoboszlai Dominik ott van a kezdőcsapatban – megint Mohamed Szalah helyén játszik a jobb szélen –, viszont a hétvégi, West Ham United elleni meccshez képest Kerkez Milos kimaradt a védelem bal oldaláról.

Liverpool–Sunderland
Liverpool–Sunderland: Mohamed Szalah (balra) megint kimaradt a kezdőből. Fotó: Paul ELLIS / AFP

A magyar válogatott bekkjét már vasárnap is izomgörcs miatt kellett lecserélni, így volt rá esély, hogy szerda késő este nem lesz kezdő. Arne Slot vezetőedző már a találkozó előtt magyarázatot adott a Sky Sportsnak arra, hogy miért padozik Kerkez.

Milos már legutóbb is begörcsölt, azért kellett lecserélnem, vagyis már messze felülmúlta szokásos teljesítményét, így túl kockázatosnak tartottuk, hogy kezdőként szerepeljen.”

Liverpool–Sunderland: Szalah is kimaradt

Természetesen Mohamed Szalah újbóli padra ültetéséről is kérdezték.

„Mindenkinek van esélye beállni, ez rá is igaz. Tudjuk, hogy Szalah mit jelent ennek a csapatnak. A Sunderland nagyon intenzíven játszik, úgyhogy kilencven percen keresztül a csúcson kell lennünk, amihez több, mint tizenegy játékosra van szükség. Vagyis remek dolog, hogy olyan játékosok ülnek a padon, mint Szalah, Chiesa, Curtis, Endo és a többiek.”

Élő, szöveges közvetítésünket a mérkőzésről ITT olvashatja.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

