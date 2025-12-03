Slot máris megmagyarázta: ezért maradt ki Kerkez a Liverpool kezdőjéből

Liverpool–Sunderland: Szalah is kimaradt

Természetesen Mohamed Szalah újbóli padra ültetéséről is kérdezték.

„Mindenkinek van esélye beállni, ez rá is igaz. Tudjuk, hogy Szalah mit jelent ennek a csapatnak. A Sunderland nagyon intenzíven játszik, úgyhogy kilencven percen keresztül a csúcson kell lennünk, amihez több, mint tizenegy játékosra van szükség. Vagyis remek dolog, hogy olyan játékosok ülnek a padon, mint Szalah, Chiesa, Curtis, Endo és a többiek.”

Élő, szöveges közvetítésünket a mérkőzésről ITT olvashatja.