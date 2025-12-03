Slot máris megmagyarázta: ezért maradt ki Kerkez a Liverpool kezdőjéből

A Sunderland szurkolói elképesztő dolgot követelnek játékosaiktól – Szoboszlait is érintheti
Nagyon készülnek a derbire.
Nemcsak Mohamed Szalah, de Kerkez Milos is kimaradt a Liverpool kezdőjéből. Arne Slot vezetőedző a Liverpool–Sunderland előtt választ adott mindenre.
Liverpool–Sunderland mérkőzés zajlik jelenleg is az Anfield Roadon az angol bajnokság 15. fordulójában. Természetesen Szoboszlai Dominik ott van a kezdőcsapatban – megint Mohamed Szalah helyén játszik a jobb szélen –, viszont a hétvégi, West Ham United elleni meccshez képest Kerkez Milos kimaradt a védelem bal oldaláról.
A magyar válogatott bekkjét már vasárnap is izomgörcs miatt kellett lecserélni, így volt rá esély, hogy szerda késő este nem lesz kezdő. Arne Slot vezetőedző már a találkozó előtt magyarázatot adott a Sky Sportsnak arra, hogy miért padozik Kerkez.
Milos már legutóbb is begörcsölt, azért kellett lecserélnem, vagyis már messze felülmúlta szokásos teljesítményét, így túl kockázatosnak tartottuk, hogy kezdőként szerepeljen.”
Természetesen Mohamed Szalah újbóli padra ültetéséről is kérdezték.
„Mindenkinek van esélye beállni, ez rá is igaz. Tudjuk, hogy Szalah mit jelent ennek a csapatnak. A Sunderland nagyon intenzíven játszik, úgyhogy kilencven percen keresztül a csúcson kell lennünk, amihez több, mint tizenegy játékosra van szükség. Vagyis remek dolog, hogy olyan játékosok ülnek a padon, mint Szalah, Chiesa, Curtis, Endo és a többiek.”
Élő, szöveges közvetítésünket a mérkőzésről ITT olvashatja.
Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP