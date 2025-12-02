Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Alisson kapusposzt Pécsi Ármin Giorgi Mamardasvili Liverpool

Pécsi Ármin jövőjét is meghatározhatja a Liverpool következő lépése

2025. december 02. 19:37

Noha a nyáron még arról szóltak a pletykák, hogy Alisson távozhat a Premier League-címvédőtől, most sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy a klubvezetés kitolja a kontraktusát 2027-ig. Ez egyet jelentene azzal, hogy a posztriválisoknak még tovább kellene várniuk a lehetőségre a Liverpool kapujában...

2025. december 02. 19:37
null

Volt idő, hogy a Liverpoolnál egy klasszis kapusnak is örültek volna (a Simon Mignolet, Loris Karius duó említése hallatán például alighanem a mai napig sokan felsírnak), az utóbbi években viszont ennek pont az ellenkezője a jellemző a klubnál. A brazil Alisson 2018-as érkezése óta a kapusposzt biztosított a Mersey partján, ráadásul az elmúlt néhány idényben inkább kellemes problémákkal kellett megküzdenie a szakmai stábnak e fontos pozíciót illetően. 

ALISSON; Liverpool
Alisson jött, látott, és a Liverpool történetének egyik legjobb kapusa lett (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Alisson biztos pont a Liverpool kapujában

Az egyre sérülékenyebb Alisson helyén ugyanis előbb az ír Caoimhín Kelleher bizonyította, hogy topszinten is abszolút megállja a helyét, mostanában pedig a grúz Giorgi Mamardasvili teszi ugyanezt. Az alaphelyzet márpedig hasonló: úgy tűnik, amíg Alisson fitt, másnak nem lesz esélye elbitorolni tőle az 1-es mezt – nagyrészt ez vezetett Kelleher brentfordi távozásához is. S bár a nyáron voltak pletykák a 33 éves brazil klasszis esetleges távozásáról (egy év van hátra a szerződéséből), ebből végül nem lett semmi, mi több, a mértékadó The Athletic legfrissebb transzferhíradójában arról ír, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

a klub szeretné életbe léptetni Alisson plusz egyéves opcióját 2027-ig. Ez pedig egyet jelentene azzal, hogy a tavaly nyáron a Valenciától mintegy 30 millió fontért megszerzett Mamardasvilinek legalább még egy évet kellene várnia az előrelépésre, és az ő képességeivel félő, hogy ehelyett végül a grúz is inkább Kelleher útjára léphet.

MOUNT, Mason
Giorgi Mamardasvili ugyancsak topkapus, de úgy tűnik, nagyon türelmesnek kell lennie Alisson mögött... (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Nem beszélve Pécsi Árminról. Alisson maradása egyúttal azt is eredményezné, hogy a nyáron Liverpoolba szerződött fiatal magyar portás jó esetben is csak a klub negyedik számú hálóőre maradna, hiszen jelenleg 

Alisson és Mamardasvili mellett az angol korosztályos válogatott Freddie Woodman is előtte van a sorban.

A húszéves korosztályos válogatott magyar kapus tétmérkőzésen eddig két alkalommal volt a liverpooli felnőttkeret tagja: október végén a Crystal Palace elleni Ligakupa-kiesés során, illetve két nappal később az Aston Villa ellen megnyert bajnokin ülhetett oda a nagycsapat kispadjára.

Ezt is ajánljuk a témában

PÉCSI Ármin
A magyar korosztályos válogatott Pécsi Ármin egyelőre csak a negyedik a sorban a liverpooli kapuban, igaz, nagyon fiatal még (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
@championsleague Alisson Becker. #UCL #ParisvsLiverpool ♬ original sound - ￼

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!