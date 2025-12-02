Pécsi Ármin jövőjét is meghatározhatja a Liverpool következő lépése
2025. december 02. 19:37
Noha a nyáron még arról szóltak a pletykák, hogy Alisson távozhat a Premier League-címvédőtől, most sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy a klubvezetés kitolja a kontraktusát 2027-ig. Ez egyet jelentene azzal, hogy a posztriválisoknak még tovább kellene várniuk a lehetőségre a Liverpool kapujában...
Volt idő, hogy a Liverpoolnál egy klasszis kapusnak is örültek volna (a Simon Mignolet, Loris Karius duó említése hallatán például alighanem a mai napig sokan felsírnak), az utóbbi években viszont ennek pont az ellenkezője a jellemző a klubnál. A brazil Alisson 2018-as érkezése óta a kapusposzt biztosított a Mersey partján, ráadásul az elmúlt néhány idényben inkább kellemes problémákkal kellett megküzdenie a szakmai stábnak e fontos pozíciót illetően.
Alisson biztos pont a Liverpool kapujában
Az egyre sérülékenyebb Alisson helyén ugyanis előbb az ír Caoimhín Kelleher bizonyította, hogy topszinten is abszolút megállja a helyét, mostanában pedig a grúz Giorgi Mamardasvili teszi ugyanezt. Az alaphelyzet márpedig hasonló: úgy tűnik, amíg Alisson fitt, másnak nem lesz esélye elbitorolni tőle az 1-es mezt – nagyrészt ez vezetett Kelleher brentfordi távozásához is. S bár a nyáron voltak pletykák a 33 éves brazil klasszis esetleges távozásáról (egy év van hátra a szerződéséből), ebből végül nem lett semmi, mi több, a mértékadó The Athletic legfrissebb transzferhíradójában arról ír, hogy
a klub szeretné életbe léptetni Alisson plusz egyéves opcióját 2027-ig. Ez pedig egyet jelentene azzal, hogy a tavaly nyáron a Valenciától mintegy 30 millió fontért megszerzett Mamardasvilinek legalább még egy évet kellene várnia az előrelépésre, és az ő képességeivel félő, hogy ehelyett végül a grúz is inkább Kelleher útjára léphet.
Nem beszélve Pécsi Árminról. Alisson maradása egyúttal azt is eredményezné, hogy a nyáron Liverpoolba szerződött fiatal magyar portás jó esetben is csak a klub negyedik számú hálóőre maradna, hiszen jelenleg
Alisson és Mamardasvili mellett az angol korosztályos válogatott Freddie Woodman is előtte van a sorban.
A húszéves korosztályos válogatott magyar kapus tétmérkőzésen eddig két alkalommal volt a liverpooli felnőttkeret tagja: október végén a Crystal Palace elleni Ligakupa-kiesés során, illetve két nappal később az Aston Villa ellen megnyert bajnokin ülhetett oda a nagycsapat kispadjára.