Pécsi Ármin jövőjét is meghatározhatja a Liverpool következő lépése

Volt idő, hogy a Liverpoolnál egy klasszis kapusnak is örültek volna (a Simon Mignolet, Loris Karius duó említése hallatán például alighanem a mai napig sokan felsírnak), az utóbbi években viszont ennek pont az ellenkezője a jellemző a klubnál. A brazil Alisson 2018-as érkezése óta a kapusposzt biztosított a Mersey partján, ráadásul az elmúlt néhány idényben inkább kellemes problémákkal kellett megküzdenie a szakmai stábnak e fontos pozíciót illetően.

Alisson jött, látott, és a Liverpool történetének egyik legjobb kapusa lett (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Alisson biztos pont a Liverpool kapujában

Az egyre sérülékenyebb Alisson helyén ugyanis előbb az ír Caoimhín Kelleher bizonyította, hogy topszinten is abszolút megállja a helyét, mostanában pedig a grúz Giorgi Mamardasvili teszi ugyanezt. Az alaphelyzet márpedig hasonló: úgy tűnik, amíg Alisson fitt, másnak nem lesz esélye elbitorolni tőle az 1-es mezt – nagyrészt ez vezetett Kelleher brentfordi távozásához is. S bár a nyáron voltak pletykák a 33 éves brazil klasszis esetleges távozásáról (egy év van hátra a szerződéséből), ebből végül nem lett semmi, mi több, a mértékadó The Athletic legfrissebb transzferhíradójában arról ír, hogy