Megrázó: késsel próbálta megvédeni fiát a toborzóktól egy ukrán édesanya

A történtek újabb bizonyítékai annak, hogy Ukrajna kényszersorozási gyakorlata egyre több drámai helyzetet idéz elő, és sokak számára már a túlélés ösztönével azonosul. A KISZó szerint a toborzók rendőr kíséretében érkeztek a 40 éves férfihoz, hogy ellenőrizzék katonai dokumentumait, ám a férfi ellenállt, igyekezett elkerülni az elhurcolást. Az ügyészség közlése szerint ekkor a férfi anyja a helyszínre futott, és késsel kétszer lesújtott a katonára – a hátára és a kézfejre, majd autóval elmenekült a helyszínről.

Egy ukrajnai édesanya késsel esett neki a toborzótisztnek, amikor fiát a sorozás elől próbálta menteni

Forrás: MIGUEL MEDINA / AFP