Ukrajna toborzás kényszersorozás

Megrázó: késsel próbálta megvédeni fiát a toborzóktól egy ukrán édesanya

2025. december 03. 19:22

A sorozások miatt kialakult feszültség ezúttal is tragikus következményekkel járt. Egy ukrajnai édesanya késsel támadt a toborzóra, miután fiát a dokumentum-ellenőrzés ürügyén próbálták elvinni – a kényszersorozások terhe egyre több családot sodor végső kétségbeesésbe.

2025. december 03. 19:22
null

A történtek újabb bizonyítékai annak, hogy Ukrajna kényszersorozási gyakorlata egyre több drámai helyzetet idéz elő, és sokak számára már a túlélés ösztönével azonosul. A KISZó szerint a toborzók rendőr kíséretében érkeztek a 40 éves férfihoz, hogy ellenőrizzék katonai dokumentumait, ám a férfi ellenállt, igyekezett elkerülni az elhurcolást. Az ügyészség közlése szerint ekkor a férfi anyja a helyszínre futott, és késsel kétszer lesújtott a katonára – a hátára és a kézfejre, majd autóval elmenekült a helyszínről.

Egy ukrajnai édesanya késsel esett neki a toborzótisztnek, amikor fiát a sorozás elől próbálta menteni.
Egy ukrajnai édesanya késsel esett neki a toborzótisztnek, amikor fiát a sorozás elől próbálta menteni
Forrás: MIGUEL MEDINA / AFP

A KISZó beszámolója szerint az édesanyát és a férfit elfogták, és őrizetbe vették. A hatóságok két cserkaszi születésű személyt azzal vádolnak, hogy „szándékosan könnyű testi sértést okoztak egy toborzótisztnek”, valamint hogy együtt próbálták megakadályozni az Ukrán Fegyveres Erők tevékenységét. Az ilyen esetek büntetési tétele akár öt év szabadságvesztés is lehet.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

