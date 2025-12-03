Szintet lépett a kényszersorozás Ukrajnában: akkora az emberhiány, hogy Zelenszkijék már mindent bevetnek
Új módszerrel lehetetlenítik el azt, aki a behívó ellenére nem megy el a rettegett toborzóközpontokba.
A sorozások miatt kialakult feszültség ezúttal is tragikus következményekkel járt. Egy ukrajnai édesanya késsel támadt a toborzóra, miután fiát a dokumentum-ellenőrzés ürügyén próbálták elvinni – a kényszersorozások terhe egyre több családot sodor végső kétségbeesésbe.
A történtek újabb bizonyítékai annak, hogy Ukrajna kényszersorozási gyakorlata egyre több drámai helyzetet idéz elő, és sokak számára már a túlélés ösztönével azonosul. A KISZó szerint a toborzók rendőr kíséretében érkeztek a 40 éves férfihoz, hogy ellenőrizzék katonai dokumentumait, ám a férfi ellenállt, igyekezett elkerülni az elhurcolást. Az ügyészség közlése szerint ekkor a férfi anyja a helyszínre futott, és késsel kétszer lesújtott a katonára – a hátára és a kézfejre, majd autóval elmenekült a helyszínről.
A KISZó beszámolója szerint az édesanyát és a férfit elfogták, és őrizetbe vették. A hatóságok két cserkaszi születésű személyt azzal vádolnak, hogy „szándékosan könnyű testi sértést okoztak egy toborzótisztnek”, valamint hogy együtt próbálták megakadályozni az Ukrán Fegyveres Erők tevékenységét. Az ilyen esetek büntetési tétele akár öt év szabadságvesztés is lehet.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP