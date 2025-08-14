Nincs megállás: újabb fokozatba kapcsolt az oroszok meglepetés-offenzívája
Oroszország újabb fontos területeket szerzett meg még a pénteki csúcstalálkozó előtt.
Tehetetlen Ukrajna a Pokrovszk környéki orosz előrenyomulással szemben.
Ahogy arról mát az elmúlt napokban többször is beszámoltunk, Oroszország meglepetésszerű offenzívába kezdett a pokrovszki régióban még a pénteki amerikai orosz csúcs előtt. Ukrajna annyira védtelen az előrenyomulással szemben, hogy a térség több települését is evakuálni kellett. – számolt be ukrán portálokra hivatkozva a Portfolio.
Az ukrán vezetés továbbra is tagadja az orosz támadás sikereit. A hivatalos kommunikációjuk szerint csupán pár különálló orosz gyalogos egységnek sikerült átszakítani a frontvonalat.
Azonban ez a kommunikáció ellentmondásban van azzal, hogy az Ukrán vezetés tömegesen evakuálja a térségben lévő falvakat városokat.
Első hullámban a családok és a gyerekek menekítik ki az érintett településekről.
Az alaszkai csúcstalálkozón az orosz delegáció minden célkitűzését kizárólag Oroszország nemzeti érdekei határozzák meg.
A lap azt fejtegette, hogy mi lehet az orosz elnök valódi célja a találkozással.
Nem pénteken fognak elnémulni Ukrajnában a fegyverek.