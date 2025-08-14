Ft
Ft
evakuáció Pokrovszki Ukrajna régióban falu Oroszország kudarc

Újabb ukrán kudarc: annyira elkeserítő a helyzet, hogy evakuálni kell civileket

2025. augusztus 14. 10:59

Tehetetlen Ukrajna a Pokrovszk környéki orosz előrenyomulással szemben.

2025. augusztus 14. 10:59
null

Ahogy arról mát az elmúlt napokban többször is beszámoltunk, Oroszország meglepetésszerű offenzívába kezdett a pokrovszki régióban még a pénteki amerikai orosz csúcs előtt. Ukrajna annyira védtelen az előrenyomulással szemben, hogy a térség több települését is evakuálni kellett. – számolt be ukrán portálokra hivatkozva a Portfolio.

Az ukrán vezetés továbbra is tagadja az orosz támadás sikereit. A hivatalos kommunikációjuk szerint csupán pár különálló orosz gyalogos egységnek sikerült átszakítani a frontvonalat. 

Azonban ez a kommunikáció ellentmondásban van azzal, hogy az Ukrán vezetés tömegesen evakuálja a térségben lévő falvakat városokat.

Első hullámban a családok és a gyerekek menekítik ki az érintett településekről.



Nyitókép: Ed Jones / AFP

***

 

Himiko
2025. augusztus 14. 12:17
18 km már a behatolás mélysége, amit nem írnak, hogy ez az utolsó két védelmi vonal mentén haladtak fel, mögöttük nincs semmilyen védvonal. Valószínűleg most kezdik majd kiépíteni valamelyik városban. Ha ez átszakad és felmorzsolják amit bekerítettek, nagy területek fognak Oroszország kezébe kerülni.
vege-van-kicsik
2025. augusztus 14. 12:09
Szóval az oroszok halomra lövik a civileket, köztük akár kárpátaljai magyarokat is és ti ennek örültök? Ez a ti "keresztény békepártiságotok"? Ez az a "morális fölény", amivel nap mint nap kioktatjátok a világot? Elmebetegek vagytok, de tényleg. És ne is tagadjátok: ti vagytok azok, akik gond nélkül tapsolnak pedofilsimogatóknak, akiknek az orosz diktátor parancsszava többet ér bármilyen emberi életnél. Aki ma a Fideszre szavaz, az vagy beteg, vagy romlott, de mindenképp veszélyes a társadalomra. Nincs kivétel.
Héja
2025. augusztus 14. 11:35
A menekülőknek kívánom, ússzák meg. Zelenszkijnek bitófát.
hexahelicene
2025. augusztus 14. 11:23
Sok FAB-3000 UMPK-t kérünk a náci ukrán állásokra!
