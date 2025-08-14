Geszti Péter valamit mindig kihagy, amikor az életéről mesél: nem véletlenül

Tavaly volt hatvanéves Geszti Péter, aki ez alkalomból Geszti Sixty címmel indult nyári koncertturnéra, augusztus 23-án, a Kolozsvári Magyar Napokon zárva az ünneplést. A kerek évforduló kapcsán az elmúlt időkben többször is nosztalgikus hangnemben idézte fel az elmúlt évtizedek egyes állomásait.

Így például abban az interjúban, amelyben mások mellett arról beszélt, hogy ma már kevésbé fontos számára az egzisztenciális háttér, és amióta feleségével közös marketingügynökségüket bezárták, azt az életet élik, amit mindig is szerettek volna, vagyis „nem kell ügyfelekhez alkalmazkodni, elviselni a gyakori középszerűséget, a szakmaiatlanságot, az időpazarlást”. Amúgy meg mire is jó a nagy pénz? – teszi fel a kérdést ugyanebben az interjúban Geszti,

aki szerint ha túl nagy a vagyonod, csak „aggódsz miatta” és „lefoglal”.

A Strand Fesztivál legújabb promóvideójában pedig a balatoni gyerekkori nyarakra emlékszik vissza hasonló nosztalgikus hangnemben, amikor vagy az édesanyja, vagy az édesapja szakszervezeti üdülőjébe jártak.

Ráadásul Széplakra, ami „elég menőség volt”, mert Zorántól Szepesi Gyuri bácsin át a korabeli sztárokig mindenki megfordult az egykor a Magyar Televízió tulajdonába tartozó üdülőtelepen.

Nem véletlen – mondja még a kisfilmben Geszti –, hogy több későbbi dala is a Balatonhoz kötődik, így a Rapülők Holiday rap című száma vagy a közelmúltból a Miamiba mentem, „aminek az a lényege, hogy Miamiba mentem, de most Zamárdiban vagyok, ezek a realitások, és ha ezeket el tudjuk fogadni, akkor igenis lehet az ember boldog akár a Balaton-partján is”.

De hogy pontosan hol és milyen „üdülőben” nyaralt Balatonszéplakon Geszti Péter, arról nem szól a fáma.

„Nem véletlenül abban a Hotel Interpressben, amely ahhoz az IPV-hez tartozott, amely a kommunista titkosszolgálat, az MNVK-2. fedővállalata volt?

És amely mögött ott állt a szovjet KGB. Ez lenne a papírforma: Geszti apja az IPV »főosztályvezetője«, illetve »reklámfőnöke« volt” – írja Mező Gábor a Facebook-posztjában, illetve fejti ki a támát bővebben a Geszti-szülők valós történetét feldolgozó Fekete lexikon legfrissebb epizódjában.

„Geszti amnéziás. Legalábbis egy marketing-videóból így tűnik. Az anyag a Balatonról szól. Meg Geszti gyerekkoráról. Egyrészt szomorú, hogy észre se veszi, hogy mennyire leszólja. Egy »miamis« dala kapcsán arról lamentál, hogy ha az ember elfogadja a realitást, akkor a Balaton is jó... „ – hívja fel rá a figyelmet Mező Gábor.

Majd arra is rámutat, talán nem tekinthető véletlen egybeesésnek, hogy ugyanabban a hivatkozott széplaki üdülőben nyaralt a nemcsak legendás sportriporteként,

de legendás besúgóként is ismert Szepesi György.

„Milyen »szakszervezet« lehetett az? És miért nem emlékszik Geszti, hogy kinek a révén volt ott? Édesanyja impexes volt, a Chemolimpex, majd a Taurus külkerese [majd a hírszerző-gyerek, az egészen hasonló hátterű Bochkor Gábor állandó vendége a Danubiusban]. Édesapja pedig tévés, rádiós [így kerülhetett be Geszti is már gyerekként filmekbe, majd egészen fiatalon jött az ÁSZ], illetve az IPV, azaz az Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat munkatársa” – sorolja a tényeket Mező Gábor.



Az IPV pedig, ahogyan Borvendég Zsuzsanna történész kutatásai is alátámasztják, a szovjet és a magyar állambiztonság irányítása alá tartozott, sőt mi több, egyenesen a magyar katonai felderítés, az MNVK-2. alapította.

„A NÚSZ [Nemzetközi Újságíró Szervezet, háttérben a KGB] köreihez tartozó két cég, az Interpress Nyomda és Lapkiadó Vállalat, valamint az Idegenforgalmi Propaganda és Kiadóvállalat (IPV) komoly gazdasági tevékenységet folytatott – írta a történész tanulmányában. – A cégek a hetvenes évek elején kezdték működésüket Budapesten, vezetőjük kezdetben a szintén megnyertként tevékenykedő Siklósi Norbert volt, akinek rendkívül jelentős szerepe volt abban, hogy a magyar újságíró-szövetséget a NÚSZ egyik legfőbb támaszpontjává alakította” – árnyalja tovább a képet Mező Gábor.

Hangsúlyozva, hogy a NÚSZ hírhedt üdülője éppen Balatonszéplakon volt.

A Hotel Interpressbe csalogatták azokat a megnyerni, illetve megfigyelni vágyott külföldi újságírókat is. Sőt – állítja Mező Gábor – Dobrev Klára mamája, Apró Piroska ugyancsak megfordult Balatonszéplakon, hogy állambiztonsági feljegyzést írjon egy ott nyaraló nyugati újságíróról.

„Ott teljesen logikus lenne Szepesi felbukkanása. Vagy akár Zoráné – kommunista apja a karrierje végén a propaganda területén dolgozott, nagyon fontos szovjet –magyar beosztásban. Szóval Balatonszéplak, Hotel Interpress. Vajon nem ott nyaralt valójában Geszti Péter?” – a válasz kiderül a Fekete lexikonból.

Nyitókép: Geszti Péter Facebook-oldala