10. 29.
szerda
Mező Gábor Krassó György Csengey Dénes

Krassó György vitázott, mókázott, tüntetett, aztán csendesen meghalt – egy liberális hazafi története a Hamis Gulyásban (VIDEÓ)

2025. október 29. 18:48

A Hamis Gulyás legújabb részében Mező Gábor „Leszámolás Vadkeleten” című könyvéből mutat be egy részletet, azt, amely arról szól: a rendszerváltoztatás két, önmagán túlmutató tragédiája Csengey Dénes és Krassó György halála volt. Ők – ahogy a szerző fogalmaz – „másokkal együtt közös hőseink, példaképeink, lelkünk szebbik, jobbik részei”.

Mandiner
Mandiner

A magyarságnak mindig szüksége volt fáklyákra: ilyen „emberi fáklya” volt Krassó György is, aki kommunistából lett valódi, elhivatott antikommunista, és a jó értelemben vett radikális rendszerváltás híve volt. Amiből persze semmi sem lett... Krassónak és a Magyar Október Pártnak esélye sem volt a ‘90-es választáson, „helyettük” az az SZDSZ került be a Parlamentbe, amely csak látszólag volt antikommunista. 

Krassó vitázott, mókázott, tüntetett, aztán csendesen meghalt. 

Őt nem érdekelték az alkuk, a tabuk, nem a lapítás, az elhallgatás híve volt. 

Ha lenne igazság, nem Göncz Árpádról, hanem róla neveztek el volna városközpontot… Bár sosem késő. 

Mező Gábor a Hamis Gulyás legújabb részében Leszámolás Vadkeleten című könyvéből mutat be egy részletet, amely azt foglalja össze: a rendszerváltoztatás két, önmagán túlmutató tragédiája Csengey Dénes és Krassó György halála volt. 

Ők ketten – kiegészülve Pákh Tiborral és másokkal – a mi közös hőseink, példaképeink, lelkünk szebbik, jobbik részei

– hangzik el a Mező Gábor podcastjában.

A Hamis Gulyás legújabb része a YouTube-on, vagy az alábbiakban elérhető:

Nyitókép: Hamis Gulyás

