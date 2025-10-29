Krassó György vitázott, mókázott, tüntetett, aztán csendesen meghalt – egy liberális hazafi története a Hamis Gulyásban (VIDEÓ)

A magyarságnak mindig szüksége volt fáklyákra: ilyen „emberi fáklya” volt Krassó György is, aki kommunistából lett valódi, elhivatott antikommunista, és a jó értelemben vett radikális rendszerváltás híve volt. Amiből persze semmi sem lett... Krassónak és a Magyar Október Pártnak esélye sem volt a ‘90-es választáson, „helyettük” az az SZDSZ került be a Parlamentbe, amely csak látszólag volt antikommunista.

Krassó vitázott, mókázott, tüntetett, aztán csendesen meghalt.

Őt nem érdekelték az alkuk, a tabuk, nem a lapítás, az elhallgatás híve volt.

Ha lenne igazság, nem Göncz Árpádról, hanem róla neveztek el volna városközpontot… Bár sosem késő.

Mező Gábor a Hamis Gulyás legújabb részében Leszámolás Vadkeleten című könyvéből mutat be egy részletet, amely azt foglalja össze: a rendszerváltoztatás két, önmagán túlmutató tragédiája Csengey Dénes és Krassó György halála volt.