Krassó György vitázott, mókázott, tüntetett, aztán csendesen meghalt – egy liberális hazafi története a Hamis Gulyásban (VIDEÓ)

Betiltva, elhallgatva: miért féltek Aczélék ennyire ettől a verstől? – kifőtt a friss Hamis Gulyás (VIDEÓ)
Egy jelentés szerint Aczél György egyenesen antiszemitának nevezte a verset.
A Hamis Gulyás legújabb részében Mező Gábor „Leszámolás Vadkeleten” című könyvéből mutat be egy részletet, azt, amely arról szól: a rendszerváltoztatás két, önmagán túlmutató tragédiája Csengey Dénes és Krassó György halála volt. Ők – ahogy a szerző fogalmaz – „másokkal együtt közös hőseink, példaképeink, lelkünk szebbik, jobbik részei”.
A magyarságnak mindig szüksége volt fáklyákra: ilyen „emberi fáklya” volt Krassó György is, aki kommunistából lett valódi, elhivatott antikommunista, és a jó értelemben vett radikális rendszerváltás híve volt. Amiből persze semmi sem lett... Krassónak és a Magyar Október Pártnak esélye sem volt a ‘90-es választáson, „helyettük” az az SZDSZ került be a Parlamentbe, amely csak látszólag volt antikommunista.
Krassó vitázott, mókázott, tüntetett, aztán csendesen meghalt.
Őt nem érdekelték az alkuk, a tabuk, nem a lapítás, az elhallgatás híve volt.
Ha lenne igazság, nem Göncz Árpádról, hanem róla neveztek el volna városközpontot… Bár sosem késő.
Mező Gábor a Hamis Gulyás legújabb részében Leszámolás Vadkeleten című könyvéből mutat be egy részletet, amely azt foglalja össze: a rendszerváltoztatás két, önmagán túlmutató tragédiája Csengey Dénes és Krassó György halála volt.
Ők ketten – kiegészülve Pákh Tiborral és másokkal – a mi közös hőseink, példaképeink, lelkünk szebbik, jobbik részei
– hangzik el a Mező Gábor podcastjában.
A Hamis Gulyás legújabb része a YouTube-on, vagy az alábbiakban elérhető:
Nyitókép: Hamis Gulyás