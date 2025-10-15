Betiltva, elhallgatva: miért féltek Aczélék ennyire ettől a verstől? – kifőtt a friss Hamis Gulyás (VIDEÓ)

Egy 1965-ös Illyés-verset állít a Hamis Gulyás legújabb részének fókuszába Mező Gábor: a művet „tabudöntőnek” nevezi, egyúttal kifejti, hogy az miként mutatta be Somfi úr, az önfelmentő, magát „kifehérítő” kommunista káder alakját.

A vers – fogalmaz Mező Gábor – sokaknak nagyon kényelmetlen volt, mert

megmutatta a kommunizmus, a bolsevizmus leglényegét: a nagy átalakulásokat.

„Érthető, hogy a Kortársban megjelent mű után a párt le akarta leplezni Illyés Gyula 'mélymagyarkodását',