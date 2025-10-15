Ft
Mező Gábor Bródy Koncz Hamis Gulyás Illyés Gyula

Betiltva, elhallgatva: miért féltek Aczélék ennyire ettől a verstől? – kifőtt a friss Hamis Gulyás (VIDEÓ)

2025. október 15. 15:16

Igen nagyon megharagudott Aczél elvárs a „Somfi úr és a fák” című vers miatt Illyés Gyulára. A költőt antiszemitának, „mélymagyarkodónak” nevezte – pedig a vers csak arról szól, hogyan lettek a kommunistákból demokraták…

null
Mandiner
Mandiner

Egy 1965-ös Illyés-verset állít a Hamis Gulyás legújabb részének fókuszába Mező Gábor: a művet „tabudöntőnek” nevezi, egyúttal kifejti, hogy az miként mutatta be Somfi úr, az önfelmentő, magát „kifehérítő” kommunista káder alakját. 

A vers – fogalmaz Mező Gábor – sokaknak nagyon kényelmetlen volt, mert 

megmutatta a kommunizmus, a bolsevizmus leglényegét: a nagy átalakulásokat. 

„Érthető, hogy a Kortársban megjelent mű után a párt le akarta leplezni Illyés Gyula 'mélymagyarkodását', 

egy jelentés szerint Aczél György egyenesen antiszemitának nevezte a verset”

– idézi fel Mező, majd részletesen kifejti a vers utóéletét és Aczél elvtárs „túlpörgését”.

Kitér arra is: a Somfi elvtársak később már a Demokratikus Charta tüntetésein álldogáltak, „meg a Pa-dö-dő, Gerendás, Bródy és Koncz dalait hallgatva, azokra billegve protestáltak”…

A Hamis Gulyás legújabb része a műsor saját csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Hamis Gulyás

 

balatontihany-25
2025. október 15. 17:33
Mező úr, nem kéne' Illyést reklámozni... Ugye tudja, hogy miért?! Most csak annyit írok: Beke Albert: "Illyés Gyula a kommunista. Népfi vagy kegyenc?" Lefogadom, hogy olvasta...
Válasz erre
0
0
ekeke1
2025. október 15. 17:16
" Aczél György egyenesen antiszemitának nevezte a verset”" Na és? Imre Kertesz Sorstalanság c. regényének kiadását a Magvető "antiszemita fércmű" megjelöléssel tagadta meg az ávós Kardos.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
•••
2025. október 15. 16:52 Szerkesztve
Illyés változásáról az a történelmietlen kérdés is felmerülhet: vajon milyen lett volna József Attila vagy Radnóti, ha megélik a Rákosi-kort?" Mindkettő Recsken végezte volna be. József Attila felismerte, a kommunisták fasiszta mentalitását, Radnóti pedig olyan szinten polgári és értelmiségi, hogy a nyilas keretlegények szintjén lévő bolsiknál pontosan úgy verte volna ki biztosítékot mint a nyilas keretlegényeknél. Annyi, hogy őt recsken verték volna agyon.
Válasz erre
0
0
szemlelo-2
2025. október 15. 16:29
Bonyolult eset Illyés. A "Hunok Párizsban"-t elolvasva világos, hogy közel állt a kommunistákhoz, bár talán agrárszocialistának lehetne inkább nevezni. A Szovjetúnióban tett látogatásáról is úgy írt, hogy az ember csodálkozik: hogyhogy nem vette észre az átverést? Talán nem akarta! De sokat változott később. Az, hogy megbékélt a "létező szocializmussal" talán arra vezethető vissza, hogy más választása annyi lehetett volna, hogy emigrál vagy éhenhal. Illyés változásáról az a történelmietlen kérdés is felmerülhet: vajon milyen lett volna József Attila vagy Radnóti, ha megélik a Rákosi-kort?
Válasz erre
0
0
