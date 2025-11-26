Ft
11. 26.
szerda
Kísértő múlt: Kepes András apja és Mező Gábor Anna nénije – megjelent a Hamis Gulyás új része (VIDEÓ)

2025. november 26. 18:05

Kepes András kitűnő riporter, művelt, világlátott ember. De hogyan válhatott azzá? Kritizálhatjuk-e azért, mert ő is „jó kommunistaként” emlékszik az apjára? S miért visszás, ha rögtön propagandistának nevezi azt, aki az ő és családja történetéről mesél? A Hamis Gulyás új részében a műsor házigazdája, Mező Gábor is a tükörbe néz.

2025. november 26. 18:05
Mező Gábor korábbi podcast-sorozatának egyik epizódja Kepes Andrásról és édesapjáról, Kepes Imréről szól. Kepes András – idézi fel a Hamis Gulyás friss részében Mező Gábor – 

nem nagyon örült az adásnak és annak, hogy rajta kívül más is foglalkozni mer a családja történetével.

„Kedves András, rossz helyen keresgélsz. Motivációm oka egyszerű: egyszerűen szeretnék egészségesebb társadalomban élni. Amely nem hazudik másoknak és önmagának ennyit. 

A dolgaink kibeszélésében vagyok érdekelt”

– fogalmazta meg válaszát.

Mező Gábor ebben a műsorában hosszan beszél nemcsak küldetéséről és felelősségéről, de egy nehéz családi történetet is felidéz: nagyanyja testvéréét, az ÁVH-s Anna néniét. A múlttal való szembenézést már felnőttként kellett elvégeznie.

„Megszenvedtem, végigjártam az utat, volt, akivel konfliktusba kerültem emiatt, de végülis – úgy fest – túl vagyunk ezen is”

– fogalmaz a műsorban, amely arról is szól, hogy „tanuljunk meg visszanézni az út közepén”: mi történt velünk, miért úgy léptünk, ahogyan. 

A Hamis Gulyás új epizódja itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner/Hamis Gulyás

