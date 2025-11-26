Kísértő múlt: Kepes András apja és Mező Gábor Anna nénije – megjelent a Hamis Gulyás új része (VIDEÓ)

Mező Gábor ebben a műsorában hosszan beszél nemcsak küldetéséről és felelősségéről, de egy nehéz családi történetet is felidéz: nagyanyja testvéréét, az ÁVH-s Anna néniét. A múlttal való szembenézést már felnőttként kellett elvégeznie.

„Megszenvedtem, végigjártam az utat, volt, akivel konfliktusba kerültem emiatt, de végülis – úgy fest – túl vagyunk ezen is”

– fogalmaz a műsorban, amely arról is szól, hogy „tanuljunk meg visszanézni az út közepén”: mi történt velünk, miért úgy léptünk, ahogyan.

A Hamis Gulyás új epizódja itt, vagy az alábbiakban megtekinthető: