Kísértő múlt: Kepes András apja és Mező Gábor Anna nénije – megjelent a Hamis Gulyás új része (VIDEÓ)

Hofi tényleg beszólt Kádárnak? A hírhedt Kádár-paródia nyomába eredt Mező Gábor (VIDEÓ)
Hofi Kádárék udvari bohóca volt – se több, se kevesebb...
Kepes András kitűnő riporter, művelt, világlátott ember. De hogyan válhatott azzá? Kritizálhatjuk-e azért, mert ő is „jó kommunistaként” emlékszik az apjára? S miért visszás, ha rögtön propagandistának nevezi azt, aki az ő és családja történetéről mesél? A Hamis Gulyás új részében a műsor házigazdája, Mező Gábor is a tükörbe néz.
Mező Gábor korábbi podcast-sorozatának egyik epizódja Kepes Andrásról és édesapjáról, Kepes Imréről szól. Kepes András – idézi fel a Hamis Gulyás friss részében Mező Gábor –
nem nagyon örült az adásnak és annak, hogy rajta kívül más is foglalkozni mer a családja történetével.
„Kedves András, rossz helyen keresgélsz. Motivációm oka egyszerű: egyszerűen szeretnék egészségesebb társadalomban élni. Amely nem hazudik másoknak és önmagának ennyit.
A dolgaink kibeszélésében vagyok érdekelt”
– fogalmazta meg válaszát.
Mező Gábor ebben a műsorában hosszan beszél nemcsak küldetéséről és felelősségéről, de egy nehéz családi történetet is felidéz: nagyanyja testvéréét, az ÁVH-s Anna néniét. A múlttal való szembenézést már felnőttként kellett elvégeznie.
„Megszenvedtem, végigjártam az utat, volt, akivel konfliktusba kerültem emiatt, de végülis – úgy fest – túl vagyunk ezen is”
– fogalmaz a műsorban, amely arról is szól, hogy „tanuljunk meg visszanézni az út közepén”: mi történt velünk, miért úgy léptünk, ahogyan.
A Hamis Gulyás új epizódja itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:
