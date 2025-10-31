Meglepő kijelentést tett Kepes András: kulcsfontosságú kérdésben ért egyet Orbán Viktorral (VIDEÓ)

Deák Dániel a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyben az ellenzéki újságíró, Kepes András arról beszél, hogy kevés olyan dolog van, amiben egyetért Orbán Viktorral, ám a kormány migrációkezelése éppen egy ilyen terület.

„Ő erre vigyázott, hogy a migráció Magyarországot ne érintse úgy, mint ahogy például Nyugat-Európát, én ezzel tökéletesen egyetértek.

Más kérdés, hogy sok mindenkinek leesett a tantusz azóta, tehát igazolták az ő elképzelését”

– hangsúlyozta Kepes a műsorban.