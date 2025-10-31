Ft
Ft
18°C
11°C
Ft
Ft
18°C
11°C
10. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország migráció Kepes András Orbán Viktor Deák Dániel

Meglepő kijelentést tett Kepes András: kulcsfontosságú kérdésben ért egyet Orbán Viktorral (VIDEÓ)

2025. október 31. 11:29

Erre kevesen számítottak.

2025. október 31. 11:29
null

Deák Dániel a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyben az ellenzéki újságíró, Kepes András arról beszél, hogy kevés olyan dolog van, amiben egyetért Orbán Viktorral, ám a kormány migrációkezelése éppen egy ilyen terület. 

„Ő erre vigyázott, hogy a migráció Magyarországot ne érintse úgy, mint ahogy például Nyugat-Európát, én ezzel tökéletesen egyetértek. 

Más kérdés, hogy sok mindenkinek leesett a tantusz azóta, tehát igazolták az ő elképzelését”

– hangsúlyozta Kepes a műsorban.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Mező Gábor

Facebook

Idézőjel

Kepes András most „gyászol”

Juszt Lászlóval vagy Havas Henrikkel összehasonlítva egyáltalán nem tartom menthetetlennek, semmilyen szinten sem szabad a posztbolsevik, gyűlölködő bohócokhoz hasonlítani.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. október 31. 13:29
Féltik a területüket a galicziánerek.
Válasz erre
0
0
cutcopy
2025. október 31. 13:23
És miben nem ért egyet, jogállamiság és szólásszabadság blabla..?
Válasz erre
1
0
A szexárdi láncfűrészes böllér
2025. október 31. 13:15
Bandi bá'nak jár egy buksi simogatás, de érje be ennyivel, a Kossuth - díjról ne álmodozzon!
Válasz erre
2
0
kbexxx
2025. október 31. 13:10
Kepes látva, hogy merre halad ,a tisza belátta, vagy méginkább ,érdekévé vált, hogy helyezkedjen mert.a tiszában nem jút érvényre !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!